23 Martie, calendarul zilei: Mircea Vintilă împlinește 77 de ani, Chaka Khan 73. Didi Prodan ar fi împlinit 54 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 23 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Mircea Vintilă este unul dintre cei mai apreciați artiști ai muzicii folk din România, cunoscut pentru stilul său cald, liric și profund autentic. Născut pe 23 martie 1949, la București, el a devenit o figură emblematică a generației folk din anii ‘70, fiind asociat cu mișcarea culturală promovată de Cenaclul Flacăra. Cariera sa a început în perioada studenției, când a cântat în cluburi și la festivaluri, remarcându-se prin vocea distinctă și sensibilitatea interpretării. De-a lungul timpului, a lansat numeroase albume și piese devenite clasice, precum Pământul deocamdată sau Lordul John, care au rămas în inimile publicului. Mircea Vintilă este apreciat nu doar pentru muzică, ci și pentru felul în care a reușit să transmită emoții și mesaje profunde prin versuri. Activ de-a lungul mai multor decenii, el continuă să fie prezent pe scenă și să inspire noi generații de artiști și iubitori ai genului folk.

Chaka Khan, pe numele său real Yvette Marie Stevens, este una dintre cele mai puternice și expresive voci din istoria muzicii soul, funk și R&B. Născută pe 23 martie 1953, în Chicago, ea a crescut într-un mediu artistic, fiind influențată încă din copilărie de jazz și muzica afro-americană. Și-a început cariera în anii ‘70 ca solistă a trupei Rufus, unde a atras rapid atenția datorită timbrului vocal impresionant. Alături de trupă, a lansat hituri precum Tell Me Something Good și Ain’t Nobody, piese care i-au adus recunoaștere internațională. Cariera solo a debutat în 1978 cu albumul “Chaka”, care include celebra piesă I’m Every Woman. Un moment important a fost reinterpretarea piesei I Feel for You (1984), care a devenit un hit global și a câștigat un premiu Grammy. A colaborat cu artiști de renume precum Prince, Stevie Wonder și Quincy Jones. De-a lungul carierei, a câștigat peste 10 premii Grammy și a vândut milioane de albume în întreaga lume. A fost implicată și în acțiuni caritabile și a vorbit deschis despre lupta cu dependența, devenind un exemplu de perseverență și transformare personală.

Daniel Prodan a fost un fotbalist român de excepție, cunoscut pentru determinarea, forța și inteligența sa din teren. Născut pe 23 martie 1972, la Satu Mare, el a evoluat pe postul de fundaș central și a devenit unul dintre cei mai apreciați apărători ai României din anii ‘90. S-a remarcat în special la Steaua București, unde a avut evoluții solide în competițiile interne și europene. Prestațiile sale excelente l-au propulsat în campionate puternice din Europa, jucând și pentru cluburi precum Atlético Madrid și Rangers FC. La echipa națională a României, Daniel Prodan a fost un pilon defensiv important, participând la turnee finale majore și contribuind la performanțele notabile ale generației de aur. Era apreciat pentru jocul aerian, marcajul strict și spiritul de sacrificiu. Din păcate, cariera sa a fost afectată de accidentări, iar viața i-a fost curmată prematur în 2016, la doar 44 de ani. Daniel Prodan rămâne în memoria suporterilor ca un simbol al devotamentului și al profesionalismului în fotbalul românesc.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1847: Alexandru D. Xenopol 🇷🇴✒️ istoric, filosof, critic literar autorul primei mari sinteze a istoriei românilor. S-a distins și ca un filozof al istoriei de talie mondială, fiind considerat printre cei mai mari istorici români, alături de elevul său, Nicolae Iorga

🎂1889: Gheorghe Banu 🇷🇴🩺 medic igenist român, ministru al sănătății

🎂1910: Akira Kurosawa 黒澤 明 🇯🇵🎥 important regizor, producător și scenarist japonez, considerat unul dintre cei mai de valoare artiști din țara sa, și printre numele mari ale cinematografiei universale. Rashomon (1951), Cei șapte samurai (1954)

🎂1912: Wernher von Braun 🇩🇪🇺🇸 inginer aerospațial germano-american și arhitect spațial🚀

🎂1942: Michael Haneke 🇦🇹🎬 regizor austriac – Funny Games, Amour

🎂1949: Mircea Vintilă 🇷🇴🎵

🎂1953: Chaka Khan 🇺🇸🎤 „Queen of Funk”, solista trupei Rufus. I’m Every Woman (1978), Ain’t Nobody (1989)

🎂1956: José Manuel Barroso 🇵🇹🗣

🎂1972: Daniel Prodan 🇷🇴⚽️ a jucat la Campionatul Mondial de Fotbal din 1994 și la Campionatul European din 1996, iar la echipa de club are multiple prezențe în Liga Campionilor cu Steaua București. A murit la 44 de ani după ce a suferit un infarct

🎂1973: Jerzy Dudek 🇵🇱⚽️

🎂1973: Bojana Radulović 🇷🇸🤾‍♀️

🎂1976: Michelle Monaghan 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️1842: Stendhal (Henri Beyle) 🇫🇷✒️ renumit pentru finețea analizei sentimentelor personajelor sale și pentru lipsa intenționată de sensibilitate a stilului său

🕯️1880: Gheorghe Magheru 🇷🇴✩ comandant militar

🕯️2011: Elizabeth Taylor 🇺🇸🎬 considerată „ultimul star al Hollywoodului de altădată”. A fost distinsă cu Premiul Oscar de două ori

🕯️2021: George Segal 🇺🇸🎬 Who’s Affraid of Virginia Woolf? (1966)

🕯️2022: Madeleine Albright 🇺🇸🗣

🕯️2024: Nicolae Manolescu 🇷🇴✒️ unul dintre cei mai importanți critici literari români din ultimele decenii

Evenimente📋

📋🌦 Ziua mondială a meteorologiei

Calendar 🗒

🗒1801: Țarul Pavel I al Rusiei este asasinat de ofițeri nobili în dormitorul său din Palatul Sf. Mihail din Sankt Petersburg. Fiul său, Alexandru I al Rusiei, îi urmează la tron

🗒1821: Revoluția de la 1821: Se ajunge la un acord cu boierii rămași în București (jurămîntul reciproc de credință). În virtutea acestuia Tudor Vladimirescu recunoaște vremelnica stăpânire a țării, alcătuită din boieri. Astfel are loc legitimarea acțiunilor lui Tudor

🗒1839: Utilizarea lui OK ca abreviere pentru „oll korrect” este documentată pentru prima dată în ziarul american Boston Morning Post

🗒1847: Un incendiu uriaș distruge 20% din București

🗒1898: Se adoptă Legea învățământului secundar și superior, elaborată de Spiru Haret și Constantin Dimitrescu-Iași, care instituie învățământul secundar de opt clase, în două cicluri (inferior și superior) și în secții (modernă, reală și clasică), gimnazii și școli normale și organizează mai temeinic învățământul superior.

🗒1917: Proclamația regelui Ferdinand I, prin care se promite pământ și vot universal

🗒1919: Benito Mussolini fondează, la Milano, „Fasci di Combattimento” (Partidul Fascist Italian)

🗒1921: Crearea Reichswehr-ului, armata Republicii de la Weimar

🗒1933: Reichstagul adoptă o lege prin care se acorda guvernului lui Hitler împuterniciri speciale

🗒1939: Semnarea Acordului economic româno-german, Tratatul asupra promovării raporturilor economice dintre Regatul României și Reichul German, care deschidea calea subordonării economiei românești intereselor politicii hitleriste.

🗒1945: Legiferarea reformei agrare. Au fost expropriate proprietățile mai mari de 50 ha, fiind împroprietărite peste 900.000 de familii de țărani.

🗒1956: Pakistanul devine prima republică islamică din lume. Ziua națională

🗒1983: Propunerea președintelui american Ronald Reagan de a realiza un sistem de apărare antirachetă cu bază în spațiu, cu ajutorul unor noi tehnologii, Initiațiva de Apărare Strategică, supranumită și războiul stelelor.

🗒1983: Are loc primul zbor internațional pe ruta București – Londra al primului avion de pasageri produs în România, RomBac 1 – 11

🗒1998: Pelicula „Titanic” a adunat nu mai puțin de 11 trofee Oscar, egalând filmul „Ben-Hur”, care stabilise recordul pentru cele mai multe premii câștigate

🗒1999: Javier Solana, secretar general al NATO, dă ordinul de lansare a operațiunilor aeriene în Republica Federală a Iugoslaviei

🗒2001: Sculptorului Ion Irimescu i-a fost decernat Premiul pentru Excelență în Cultura Română

🗒2001: Stația orbitală MIR, cântărind 140 de tone, s-a dezintegrat în atmosferă, deasupra Pacificului de sud, încheind cei 15 ani de orbitare în jurul Pământului

🗒2021: Ever Given, o navă taiwaneză de 400 de metri lungime și 59 lățime, a eșuat de-a latul Canalului de Suez din cauza vântului puternic blocând total traficul maritim în zonă. Nava este eliberată în cele din urmă la 29 martie, șase zile mai târziu

CITEȘTE ȘI:

22 Martie, calendarul zilei: William Shatner împlinește 95 de ani. Emerich Jenei ar fi împlinit 89. Mirel Rădoi face 45 de ani

21 Martie, calendarul zilei: Gary Oldman împlinește 68 de ani, Ronaldinho 46. Se interzice circulația persoanelor pe timpul nopții

20 Martie, calendarul zilei: Ziua Internațională a Fericirii. Echinocţiul de primăvară