21 Martie, calendarul zilei: Gary Oldman împlinește 68 de ani, Ronaldinho 46. Se interzice circulația persoanelor pe timpul nopții

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 21 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Gary Oldman, născut pe 21 martie 1958, în Londra, este unul dintre cei mai apreciați actori britanici ai generației sale, renumit pentru capacitatea de a se transforma complet în fiecare rol. Şi-a început cariera în teatru, înainte de a deveni cunoscut la nivel internațional. Oldman a atras atenția în anii ‘80 și ‘90 prin interpretări intense în filme precum Sid and Nancy și Dracula, demonstrând o abilitate remarcabilă de a juca personaje complexe și adesea întunecate. De-a lungul carierei, a interpretat atât eroi, cât și antagoniști memorabili, de la comisarul Jim Gordon din seria The Dark Knight până la Sirius Black din seria Harry Potter. Un moment de vârf al carierei sale a venit în 2017, când a câștigat Premiul Oscar pentru rolul lui Winston Churchill în filmul Darkest Hour, unde transformarea sa fizică și actoricească a fost considerată impresionantă. Gary Oldman rămâne un actor respectat pentru dedicarea sa și pentru abilitatea de a aduce profunzime fiecărui personaj.

Ronaldinho, pe numele său complet Ronaldo de Assis Moreira, este unul dintre cei mai spectaculoși fotbaliști din istorie, renumit pentru talentul său tehnic, creativitatea și stilul de joc plin de fantezie. S-a născut pe 21 martie 1980, în Porto Alegre, Brazilia. A devenit celebru la nivel mondial în perioada petrecută la cluburi de top precum FC Barcelona și AC Milan, unde a impresionat prin driblinguri spectaculoase, pase inventive și goluri memorabile. În 2005, a câștigat Balonul de Aur, confirmând statutul său de cel mai bun jucător din lume la acea vreme. Ronaldinho a avut și un rol esențial în câștigarea FIFA World Cup 2002 de către naționala Braziliei, fiind parte dintr-un trio ofensiv legendary, alături de Ronaldo Nazário şi Rivaldo. Stilul său relaxat și zâmbetul constant l-au făcut unul dintre cei mai iubiți sportivi din lume. Deși s-a retras din activitate, Ronaldinho rămâne un simbol al bucuriei de a juca fotbal și o sursă de inspirație pentru generații întregi de jucători.

Pe 21 martie 2020, în contextul răspândirii rapide a COVID-19, autoritățile din România au emis a doua Ordonanță Militară, introducând măsuri mai stricte pentru limitarea contactului social. Printre cele mai importante prevederi s-a numărat interzicerea circulației persoanelor pe timpul nopții, cu excepția situațiilor considerate esențiale. Pentru a putea ieși din locuință în intervalele restricționate, cetățenii erau obligați să prezinte o declarație pe propria răspundere, în care să justifice motivul deplasării, precum mersul la serviciu, urgențele medicale sau alte necesități fundamentale. Această măsură a făcut parte dintr-un set mai larg de restricții menite să încetinească răspândirea virusului. Decizia a avut un impact semnificativ asupra vieții cotidiene, marcând una dintre cele mai stricte perioade de limitare a libertății de mișcare din perioada pandemiei și contribuind la conștientizarea gravității situației sanitare.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1859: Alexandru Averescu 🇷🇴☆ mareșal al României, comandantul Armatei Române în timpul Primului Război Mondial

🎂1946: Timothy Dalton 🇬🇧🎬 al 4-lea actor care l-a interpretat pe James Bond

🎂1958: Gary Oldman 🇬🇧🎬

🎂1960: Ayrton Senna 🇧🇷🏎

🎂1963: Ronald Koeman 🇳🇱⚽️

🎂1967: Keith Andrew Palmer 🇬🇧🎤 The Prodigy

🎂1975: Mark Williams 🇬🇧🎱

🎂1975: Dumitru Gorzo 🇷🇴🎨

🎂1980: Ronaldinho 🇧🇷⚽️ Jucătorul Anului FIFA în 2004 și 2005

🎂1991: Antoine Griezmann 🇫🇷⚽️

Decese 🕯

🕯️1617: Pocahontas 🪶 amerindiană, cunoscută pentru interacțiunea ei cu coloniștii

🕯️1882: Constantin Bosianu 🇷🇴🗣 jurist și om politic, prim-ministru al Principatelor Române

🕯️1994: Norman Jay „Dack” Rambo 🇺🇸🎬 a interpretat rolul Jack Ewing în Dallas, între 1985-1987. A murit de SIDA, la 52 de ani

🕯️1998: Galina Ulanova 🇷🇺🩰 una din cele mai bune balerine din secolul al XX-lea

🕯️2008: Sofia Ionescu-Ogrezeanu 🇷🇴🧠 prima femeie neurochirurg din lume

🕯️2025: George Foreman 🇺🇸🥊 a concurat între 1969 și 1977 și 1987-1997, fost campion mondial, în 1974 a fost detronat de Muhammad Ali în „The Rumble in the Jungle”; în 1994, la vârsta de 45 de ani, a recăpătat centura grea, învingându-l pe Michael Moorer, de 27 de ani, pentru a câștiga titlurile unificate WBA, IBF

Evenimente📋

📋🎭Ziua mondială a teatrului de păpuși

📋📝Ziua Internațională a Poeziei

📋🆘Ziua internațională a copiilor străzii

📋🆘Ziua internațională a Sindromului Down

📋🆘Ziua internațională de luptă pentru eliminarea discriminării rasiale

📋🌳Ziua internațională a pădurilor

📋🆘Ziua internațională de combatere a insomniei

📋🇷🇴 Ziua Olteniei Sărbătoarea marchează momentul în care Tudor Vladimirescu intră în Bucureşti şi coboară pe Podul Calicilor, în această zi, în anul 1821

Calendar 🗒

🗒1857: Are loc un cutremur la Tokyo. Au murit 100.000 de oameni

🗒1871: Otto von Bismarck este numit Cancelar al Imperiului German

🗒1919: Se proclamă Republica Sovietică Ungaria care devine prima guvernare comunistă formată în Europa după Revoluția din Octombrie din Rusia

🗒1935: Șahul Rezā Shāh cere oficial comunității internaționale să numească Persia cu numele ei nativ Iran, care înseamnă „Țara lui Aryans”

🗒1939: Ultimatum german adresat Poloniei prin care se cerea cedarea Gdanskului (Danzig) și deschiderea unui coridor spre Prusia Orientală

🗒1944: Constantin I.C. Brătianu și Iuliu Maniu adresează mareșalului Ion Antonescu o scrisoare în care cer ieșirea Regatului României din război

🗒1963: Vestita închisoare Alcatraz de lângă Golden Gate din San Francisco și-a închis oficial porțile

🗒1980: Jimmy Carter anunță că Statele Unite vor boicota Jocurile Olimpice de Vară de la Moscova pentru a protesta față de invazia sovietică în Afghanistan

🗒1986: Are loc un grav accident produs la mina Vulcan, ca urmare a unei explozii de gaze în subteran, a provocat moartea a 17 persoane și rănirea altor două

🗒1990: România a solicitat aderarea la Consiliul Europei, cerere acceptată la 7 octombrie 1993

🗒1999: Balonul Breitling Orbiter 3, la bordul căruia s-au aflat francezul Bertrand Piccard și britanicul Brian Jones, a reușit să aterizeze în Egipt, după ce a făcut înconjurul Terrei, fără escală, în aproape 20 de zile

🗒2000: Pantera lansează Reinventing the Steel, al 9-lea album de studio

🗒2000: Papa Ioan Paul al II-lea începe prima vizită oficială a unui pontif romano-catolic în Israel

🗒2006: Se înființează rețeaua de socializare Twitter (primul tweet postat de Jack Dorsey, „just setting up my twttr”)

🗒2014: Camera superioară a Parlamentului rus a ratificat tratatul privind alipirea Crimeei la Rusia, la o zi după ratificarea sa de către Camera inferioară, sfidând comunitatea internațională care nu recunoaște acest acord

🗒2020: Covid-19: a fost emisă a doua Ordonanță Militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, prin care s-a interzis circulația persoanelor pe timpul nopții, cu excepția anumitor cazuri justificate, pe baza unei declarații pe propria răspundere

