22 Martie, calendarul zilei: William Shatner împlinește 95 de ani. Emerich Jenei ar fi împlinit 89. Mirel Rădoi face 45 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 22 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

William Shatner este un actor, producător și autor canadian, născut pe 22 martie 1931, în Montreal. Este cunoscut la nivel mondial pentru rolul său emblematic, căpitanul James T. Kirk din serialul Star Trek, care a devenit un fenomen cultural. De-a lungul carierei sale, Shatner a apărut în numeroase filme și seriale, inclusiv în T.J. Hooker și Boston Legal, pentru care a câștigat premii importante. Pe lângă actorie, el este și autor de cărți, regizor și chiar muzician. În 2021, la 90 de ani, a devenit cea mai în vârstă persoană care a călătorit în spațiu, participând la un zbor organizat de Blue Origin. A fost căsătorit de mai multe ori și are trei copii. S-a remarcat prin personalitatea sa energică, uneori controversată, dar și prin simțul umorului. William Shatner este considerat un simbol al science fiction-ului, iar contribuția sa la succesul francizei Star Trek rămâne una dintre cele mai importante din istoria televiziunii.

Emerich Jenei, născut pe 22 martie 1937, în Oradea, a fost una dintre cele mai respectate personalități din istoria fotbalului românesc, atât ca jucător, cât și ca antrenor. A evoluat ca mijlocaș și și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Steaua București, unde s-a remarcat prin inteligență tactică și disciplină. A câștigat mai multe titluri naționale și a fost convocat și la echipa națională a României, pentru care a bifat numeroase selecții. După retragere, a devenit antrenor, iar momentul de vârf al carierei sale a venit în 1986, când a condus Steaua către câștigarea Cupei Campionilor Europeni 1986, după o finală memorabilă împotriva echipei FC Barcelona. Jenei a fost și selecționer al echipei naționale a României, contribuind la calificarea acesteia la turnee importante, inclusiv Campionatul Mondial de Fotbal 1990. Era cunoscut pentru calmul său, echilibrul în decizii și capacitatea de a gestiona jucători de valoare. Nu era un antrenor autoritar, ci mai degrabă unul care inspira respect prin competență și tact. Emerich Jenei a decedat în 2025, lăsând în urmă o moștenire impresionantă.

Mirel Rădoi, născut pe 22 martie 1981, în Drobeta-Turnu Severin, este un fost fotbalist român și antrenor, cunoscut pentru cariera sa importantă atât la nivel de club, cât și la echipa națională. A jucat ca mijlocaș defensiv și fundaș central, remarcându-se în special la Steaua București, unde a fost căpitan și unul dintre liderii echipei. Cu Steaua, a câștigat mai multe titluri în Liga I și a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA 2005-2006. După perioada petrecută în România, Rădoi a evoluat în străinătate, la cluburi din zona Golfului, precum Al-Hilal și Al-Ahli. A fost și component de bază al echipei naționale a României. Ca antrenor, a pregătit echipa de tineret a României, pe care a calificat-o la Campionatul European U21 2019, unde selecționata a ajuns până în semifinale. Ulterior, a devenit selecționerul echipei naționale de seniori. Mirel Rădoi este apreciat pentru stilul său combativ, spiritul de lider și implicarea în dezvoltarea noilor generații de fotbaliști.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1797: Kaiserul Wilhelm I al Germaniei 🇩🇪♛ primul împărat german

🎂1875: Hans Grimm 🇩🇪✒️

🎂1923: Marcel Marceau 🇫🇷🎭🎬 unul dintre cei mai mari artiști ai pantomimei din Secolul XX, supranumit și „regele pantomimei”

🎂1931: William Shatner 🇨🇦🎬 renumit pentru rolul Căpitanul James T. Kirk din the Star Trek

🎂1937: Emerich Jenei 🇷🇴⚽️ Antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București (1986)

🎂1942: Mihai Ivăncescu 🇷🇴⚽️

🎂1950: Goran Bregović 🇷🇸🎤

🎂1951: Tora Vasilescu 🇷🇴🎭

🎂1971: Keegan-Michael Key 🇺🇸🎬 Key & Peele (2012 – 2015)

🎂1976: Reese Witherspoon 🇺🇸🎬

🎂1981: Mirel Rădoi 🇷🇴⚽️

🎂1982: Ovidiu Petre 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1832: Johann Wolfgang von Goethe 🇩🇪✒️

🕯️1913: Prințul Gheorghe Grigore Cantacuzino 🇷🇴🗣 supranumit Nababul, om politic român, ales primar al Bucureștiului (mai 1869 – ianuarie 1870), ministru în varii guverne și cel de-al 20-lea prim-ministru al României de două ori, în perioadele 1899 – 1900 și 1904 – 1907.

🕯️2001: William Hanna 🇺🇸🎬 copreședinte și cofondator al studiourilor „Hanna Barbera”

🕯️2016: Rob Ford 🇨🇦🗣 celebru primar al orașului Toronto, cunoscut pentru stilul său de viață excentric, a murit la doar 46 de ani, de cancer

🕯️2020: Cătălin Caragea 🇲🇩🎤 vocalist al trupei “7 Klase”. S-a sinucis la 22 de ani

Evenimente📋

📋🫗 Ziua Mondială a Apei

Calendar 🗒

🗒1312: La cererea regelui Franței, Filip al IV-lea cel Frumos, Papa Clement al V-lea a desființat Ordinul Templierilor, ale căror bunuri au trecut în stăpânirea regelui

🗒1884: Premiera, la Teatrul Național, a piesei lui Vasile Alecsandri „Fântâna Blanduziei”, având pe afiș nume mari ale scenei românești: Constantin Nottara, Aristizza Romanescu

🗒1895: Auguste și Louis Lumière au făcut, la Paris, prima demonstrație a cinematografului, utilizând un film din celuloid

🗒1912: Au fost aprobate legea și statutele pentru înființarea „Societății Scriitorilor Români”

🗒1926: S-a constituit Federația Română de Box

🗒1933: Germania nazistă deschide primul său lagăr de concentrare, Dachau

🗒1943: Premiera filmului „O noapte furtunoasă”, ecranizare a celebrei comedii a lui I. L. Caragiale; din distribuție făceau parte: Radu Beligan, Alexandru Giugaru, iar regia era semnată de Jean Georgescu

🗒1945: Liga Arabă este înființată când este adoptată o cartă la Cairo, Egipt

🗒1963: Beatles lansează primul lor album Please, Please Me în UK

🗒1965: Plenara C.C. al P.C.R. alege în funcția de prim-secretar al C.C. al P.M.R (PCR) pe Nicolae Ceaușescu, la propunerea lui Ion Gh. Maurer

🗒1965: Bob Dylan lansează albumul Bringing It All Back Home

🗒1992: Zborul USAir 405 se prăbușește la scurt timp după decolare de pe aeroportul LaGuardia din New York, ceea ce a condus la o serie de studii asupra efectului pe care gheața îl are asupra aeronavelor

🗒1992: Căderea comunismului în Albania: Partidul Democrat din Albania câștigă o majoritate decisivă la alegerile parlamentare

🗒1994: Pantera lansează Far Beyond Driven, al 7-lea album de studio

🗒1995: Cosmonautul rus Valeri Poliakov revine pe Pământ, după ce a stabilit un record de 438 de zile în spațiu

🗒1997: Tara Lipinski, în vârstă de 14 ani și nouă luni, devine cea mai tânără campioană mondială feminină la patinaj artistic

🗒1997: Cometa Hale-Bopp atinge cea mai mare apropiere de Pământ la 1,315 UA (~195 milioane de km)

🗒2020: Ro: Covid-19: au fost confirmate primele 3 decese. Este vorba de 3 pacienți cu vârstele de 67, 70 și 74 de ani. Toți 3 aveau boli preexistente. Cel de 67 de ani a murit la Craiova, cel de 74 de ani la București, iar cel de 70 de ani la Iași

21 Martie, calendarul zilei: Gary Oldman împlinește 68 de ani, Ronaldinho 46. Se interzice circulația persoanelor pe timpul nopții

20 Martie, calendarul zilei: Ziua Internațională a Fericirii. Echinocţiul de primăvară

19 Martie, calendarul zilei: Bruce Willis împlinește 71 de ani. Se sting Ion Dolănescu și Andrei Gheorghe