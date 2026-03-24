24 Martie, calendarul zilei: Tommy Hilfiger împlinește 75 de ani, Cheloo face 48. Moare Johan Cruyff

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 24 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Tommy Hilfiger este un renumit designer de modă american, născut pe 24 martie 1951, în Elmira, New York. Este cunoscut pentru contribuția sa majoră la stilul vestimentar “classic American cool”, care îmbină eleganța clasică cu influențe casual și sportive. Hilfiger și-a început cariera în modă încă din adolescență, când a deschis un mic magazin de haine. În 1985, cu sprijinul investitorilor, a lansat brandul Tommy Hilfiger, transformându-l rapid într-un simbol global al stilului american. În anii ‘90, afacerea a avut o creștere spectaculoasă, mai ales după ce artiști celebri precum Snoop Dogg au început să poarte hainele sale, aducând brandul în prim-planul culturii hip-hop. Pe lângă succesul comercial, Hilfiger este cunoscut și pentru implicarea sa în acțiuni caritabile prin organizația The Tommy Hilfiger Corporate Foundation, care susține educația, incluziunea și inițiativele sociale. Este considerat unul dintre cei mai influenți designeri americani, iar brandul său face parte din grupul PVH Corp.. Stilul său rămâne relevant datorită echilibrului dintre tradiție și modernitate, fiind apreciat de generații întregi.

Cheloo, pe numele său real Cătălin Ștefan Ion, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de hip-hop din România, născut pe 24 martie 1978, în București. Este membru fondator al trupei Paraziții, una dintre cele mai influente formații din muzica românească. Activ încă din anii ‘90, Cheloo s-a remarcat prin tonul său direct, versurile critice și atitudinea nonconformistă. Muzica sa abordează teme sociale, politice și culturale, fiind adesea controversată, dar apreciată pentru autenticitate. Pe lângă activitatea în cadrul trupei, el a lansat și albume solo, consolidându-și statutul de artist important în hip-hop-ul românesc. De asemenea, a devenit cunoscut publicului larg ca jurat în emisiunea “X Factor România”, unde s-a remarcat prin stilul lui sincer și uneori dur. Cheloo rămâne o figură marcantă a muzicii urbane din România, influențând artiști și fani prin mesajele sale puternice şi originalitate.

Johan Cruyff a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști și antrenori din istoria fotbalului, născut pe 25 aprilie 1947, în Amsterdam, Țările de Jos. Ca jucător, a revoluționat fotbalul prin inteligența sa tactică, tehnica excepțională și libertatea de mișcare pe teren. A fost liderul generației de aur a lui Ajax, alături de care a câștigat trei Cupe ale Campionilor Europeni consecutive (1971–1973). Ulterior, transferul său la FC Barcelona a schimbat istoria clubului, contribuind la câștigarea titlului în Spania. După retragere, Cruyff a devenit antrenor și a avut un impact uriaș, mai ales la Barcelona, unde a creat celebra echipă “Dream Team”. A promovat un stil ofensiv și spectaculos, bazat pe posesie și creativitate, influențând generații de antrenori, inclusiv pe Pep Guardiola. De-a lungul carierei, a câștigat de trei ori Balonul de Aur și a fost recunoscut nu doar pentru performanțele sale, ci și pentru viziunea sa asupra fotbalului. Johan Cruyff a murit pe 24 martie 2016, dar el rămâne o figură emblematică a sportului mondial.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1874: Harry Houdini (Erich Weiss) 🇺🇸🪄, celebru iluzionist american

🎂1911: Joseph Barbera 🇺🇸🎬, animator, regizor, scenarist și producător de filme de animație

🎂1930: Steve McQueen 🇺🇸🎬 Era supranumit „The King of Cool”, iar într-un interviu, Bruce Lee (care i-a fost și antrenor) a făcut referire la el folosind sobrichetul „son of a gun”. A jucat în filme precum The Cincinnati Kid, Bullitt, Cei șapte magnifici. În 1974 devine starul cel mai bine plătit din lume. Prefera ca în filme să aibă replici scurte, mizând mai mult pe impactul vizual. A murit de cancer pulmonar, cauzat de purtarea costumului de pilot de curse ce conținea azbest, la 50 de ani

🎂1951: Tommy Hilfiger 🇺🇸👔

🎂1970: Lara Flynn Boyle 🇺🇸🎬 Donna Hayward din Twin Peaks (1990 – 1991)

🎂1973: Jim Parsons 🇺🇸🎬(Sheldon Cooper – Big Bang Theory)

🎂1977: Jessica Chastain 🇺🇸🎬

🎂1978: Cheloo 🇷🇴🎵 (Paraziții)

🎂1984: Amna 🇷🇴🎵

Decese 🕯

🕯️1905: Jules Verne 🇫🇷✒️ precursor al literaturii științifico-fantastice. Romanele sale tratează atât prezentul tehnologic al celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea cât și lumi imaginare

🕯️2013: Mariana Drăgescu 🇷🇴🛩 a fost una din aviatoarele Escadrilei Albe (o unitate a Forțelor Aeriene Regale ale României încadrată cu piloți de sex feminin, care a purtat însemnele Crucii Roșii și a avut ca misiune evacuarea răniților de pe front, în al Doilea Război Mondial)

🕯️2016: Johan Cruyff 🇳🇱⚽️

🕯️2018: Lys Assia 🇨🇭🎤 cântăreață elvețiană, prima câștigătoare a Eurovisionului

🕯️2020: Paul Goma 🇷🇴✒️ Pentru opoziția sa împotriva regimului comunist a fost arestat și maltratat dar, datorită popularizării internaționale a cazului său, a putut să părăsească România și s-a stabilit în Franța, unde a fost unul dintre membrii marcanți ai exilului românesc

Evenimente📋

📋🫁Ziua Mondială a Tuberculozei >>1882: Robert Koch, medic și microbiolog german, a anunțat descoperirea mycobacterium tuberculosis bacteria responsabilă pentru tuberculoză

Calendar 🗒

🗒1199: Regele Richard I al Angliei (Richard Inimă de Leu) este rănit de o arbaletă în timp ce lupta în Franța; acest lucru va duce la moartea sa pe 6 aprilie

🗒1562: Diaconul Coresi a început, la Brașov, tipărirea unui Tetraevanghel slavon. Lucrarea facea parte dintr-o serie mai amplă, de peste 15 volume

🗒1714: În urma conflictului dintre Constantin Brâncoveanu și boierii Cantacuzini, domnul, reclamat la Poartă, este mazilit. Fiul stolnicului Constantin Cantacuzino, Ștefan, capătă domnia

🗒1818: Gheorghe Lazăr a fost numit „dascăl” de aritmetică, geometrie și geografie la Școala de la „Sfântul Sava”, unde a inaugurat cursurile în limba română

🗒1874: Înființarea Agenției diplomatice române la Sankt Petersburg

🗒1882: Medicul german Robert Koch a informat oficial comunitatea ştiinţifică internaţională că a descoperit bacilul TBC (Robert Koch a primit Premiul Nobel pentru medicină pe 1905)

🗒1949: Filmul „Hamlet”, regizat de Laurence Olivier, a fost prima peliculă britanică ce a câstigat un premiu Oscar.

🗒1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon

🗒1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații.

🗒1999: NATO a început atacurile asupra Iugoslaviei fără aprobarea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, fiind prima dată când NATO atacă o țară suverană

🗒2001: A avut loc redeschiderea oficială a Galeriei de Artă Românească Modernă din cadrul MNAR

🗒2015: Zborul 9525 al Germanwings aflat pe ruta Barcelona, Spania – Düsseldorf, Germania cu 150 de persoane la bord se prăbușește într-o regiune muntoasă a Alpilor în apropiere de Digne-les-Bains, în sudul Franței. Două zile mai târziu, după cercetarea cutiei negre, procurorii francezi declară că dovezile susțin concluzia că Andreas Lubitz, copilotul german, a prăbușit în mod deliberat avionul

🗒2020: Covid-19: Ro: circulația persoanelor a fost permisă doar în anumite cazuri justificate, cu declarație pe propria răspundere, iar bătrânii peste 65 de ani au putut circula doar în intervalul 11:00 – 13:00

🗒2020: Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost amânate pentru 2021 ca răspuns la pandemia de coronavirus

