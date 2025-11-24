Prima pagină » Actualitate » 24 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Emir Kusturica împlinește 71 de ani, Katherine Heigl 47. Moare Freddie Mercury

24 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Emir Kusturica împlinește 71 de ani, Katherine Heigl 47. Moare Freddie Mercury

Elena Stănică-Ezeanu
24 nov. 2025, 07:15, Actualitate
24 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Emir Kusturica împlinește 71 de ani, Katherine Heigl 47. Moare Freddie Mercury
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 24 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Emir Kusturica, născut pe 24 noiembrie 1954 la Sarajevo (fosta Iugoslavia, azi Bosnia și Herțegovina), este un regizor, scenarist și muzician recunoscut pentru stilul său unic, care combină realismul social cu elemente de absurd și fantastic. Cariera sa cinematografică a început în anii ‘70, iar notorietatea internațională a venit odată cu filmele Do You Remember Dolly Bell? și Time of the Gypsies, care i-au adus aprecierea criticilor pentru abordarea profund umană și vizual spectaculoasă a poveștilor. Kusturica a câștigat de două ori Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes, pentru When Father Was Away on Business (1985) și Underground (1995), consolidându-și statutul de regizor de renume mondial. În paralel, este și muzician, lider al trupei “The No Smoking Orchestra”, iar muzica sa influențează adesea atmosfera filmelor. Cunoscut pentru energia sa creativă și stilul său excentric, Emir Kusturica rămâne o figură emblematică a cinematografiei europene.

Katherine Heigl este o actriță americană născută pe 24 noiembrie 1978 în Washington, D.C. Cariera sa a început în copilărie cu apariții în reclame și roluri minore, dar consacrarea a venit odată cu serialul Grey’s Anatomy (2005–2010), unde a interpretat personajul Izzie Stevens, câștigând un premiu Emmy pentru interpretare. S-a făcut remarcată și în comedii romantice de succes precum 27 Dresses și The Ugly Truth, dar a explorat și roluri dramatice în filme independente și producții pentru televiziune. Este căsătorită cu Josh Kelley din 2007, muzician și cântăreț american. Cuplul are trei copii biologici și unul adoptat, iar familia este activ implicată în adopții internaționale și cauze umanitare.

Freddie Mercury, născut Farrokh Bulsara pe 5 septembrie 1946 în Zanzibar, a fost solistul și compozitorul emblematic al trupei britanice Queen. Cunoscut pentru vocea sa incredibilă, întinderea vocală excepțională și prezența scenică electrizantă, Mercury a redefinit standardele performanței rock. Cariera sa cu Queen a fost marcată de hituri mondiale precum Bohemian Rhapsody, We Are the Champions și Somebody to Love, cântece devenite emblematice în istoria muzicii. Freddie Mercury a fost recunoscut pentru stilul său teatral, carisma unică și abilitatea de a combina rockul cu influențe de operă și pop. A murit pe 24 noiembrie 1991, la Londra, din cauza complicațiilor legate de SIDA, lăsând în urmă o moștenire artistică uriașă și un impact cultural durabil, fiind considerat unul dintre cei mai mari artiști din toate timpurile.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1941: Pete Best 🇬🇧🥁 primul toboșar al The Beatles, cunoscuți în acea perioadă ca The Quarrymen
🎂1941: Emil Hossu 🇷🇴🎭🎬
🎂1954: Emir Kusturica 🇷🇸🎥 a câștigat de două ori Palme d’Or la Cannes, pentru „Tata în călătorie de afaceri” și „Underground”
🎂1972: Ibrahim Dossey 🇬🇭⚽️ pe 13 septembrie 2008, aproape de Breaza, este implicat într-un accident de mașină ce l-a trimis într-o comă profundă, iar după aproximativ trei luni, în urma unui stop cardio-respirator, a decedat
🎂1977: Ioan Silviu Suciu 🇷🇴⚽️ laureat cu bronz la Atena 2004 și cvadruplu campion european
🎂1978: Katherine Heigl 🇺🇸🎬 Anatomia lui Grey, Un pic însărcinată, 27 de rochii

Decese 🕯

🕯️1920: Alexandru Macedonski 🇷🇴✒️ Supranumit poetul rondelurilor, inspirându-se din literatura franceză, este primul reprezentant al simbolismului în literatura română
🕯️1927: Ion I. C. Brătianu 🇷🇴🗣 a jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918 și în viața politică din România modernă. A deținut funcția de președinte al Partidului Național Liberal
🕯️1957: Diego Rivera 🇲🇽🎨 pictor mexican, comunist activist și soțul pictoriței Frida Kahlo
🕯️1991: Freddie Mercury (Farrokh Bulsara) 🇹🇿🇬🇧🎤 Născut în Zanzibar (la acea vreme colonie britanică), Tanzania, recunoscut pentru calitățile vocale remarcabile de tenor (putând cânta și în regim de bariton), acoperind patru octave, cât și pentru prestațiile live. Queen a reușit să vândă până în prezent aproximativ o jumătate de miliard de albume. Trupa a petrecut mai multe săptămâni în UK Album Chart decât oricine altcineva în istoria muzicii. Două dintre cântecele lui Freddie, We Are the Champions și Bohemian Rhapsody, au fost recunoscute drept cele mai bune cântece din toate timpurile de asociații importante precum Sony și Guinness World Records. A murit la 45 de ani, de SIDA

Calendar 🗒

🗒1473: Ștefan cel Mare cucerește Cetatea Dâmboviței (Bucureștilor)
🗒1642: Abel Tasman este primul european care descoperă insula Van Diemen’s Land (mai târziu numită Tasmania)
🗒1700: Ludovic al XIV-lea al Franței îl proclamă pe nepotul său Filip de Anjou drept rege al Spaniei, provocând astfel Războiul pentru succesiunea spaniolă
🗒1843: Mihail Kogălniceanu a rostit memorabilul „Cuvânt de deschidere al celui dintâi curs de istorie națională” la Academia Mihăileană din Iași, în care definește istoria și rolul ei în cristalizarea conștiinței naționale
🗒1859: A fost publicată „Originea speciilor”, controversata lucrare a naturalistului englez Charles Robert Darwin
🗒1879: Italia a recunoscut independența României. S-au stabilit relațiile diplomatice dintre cele doua state
🗒1919: Coalizarea Partidului Național Român, Partidului Țărănesc, Partidului Naționalist–Democrat, Partidului Țărănesc din Basarabia și a altor grupări mici în „Blocul Parlamentar democratic”
🗒1927: Moare, la București, prim-ministrul Ion I.C. Brătianu, de angine streptococice cu septicemie, în urma unei operații de amigdalită. Moartea sa a deschis calea unei instabilități politice în România interbelică
🗒1963: Lee Harvey Oswald, asasinul președintelui Kennedy, este ucis de Jack Ruby, proprietar al unui club de noapte
🗒1970: Vizita oficială în Marea Britanie a președintelui Consiliului de miniștri, I.Gh. Maurer; este primit de regina Elisabeta a II-a și poartă convorbiri cu primul ministrul Harold Wilson
🗒1974: Sunt descoperite în Etiopia fosilele unei femei preistorice (Australopithecus afarensis), botezate „Lucy” (după piesa „Lucy in the Sky with Diamonds” a trupei The Beatles), despre care se presupune că face parte dintre strămoșii omului
🗒1989: În ciuda evenimentelor din țările vecine, Nicolae Ceaușescu este reales, cu unanimitate de voturi, în funcția de secretar general al PCR
🗒1989: Revoluția de Catifea: Secretarul general al Partidului Comunist Cehoslovac, Miloš Jakeš, demisionează
🗒2000: Se lansează consola de jocuri video Sony PlayStation 2 în Europa
🗒2019: Președintele Klaus Iohannis a câștigat un al doilea mandat de președinte al României cu 66,09%, în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, iar reprezentantul PSD, Viorica Dăncilă, a obținut 33,91%. Prezența la vot a fost de 54,86%

