23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani

Franco Nero, născut pe 23 noiembrie 1941 la Parma, este unul dintre cei mai reprezentativi actori ai filmului italian și european. Și-a început cariera în anii ‘60, iar ascensiunea sa rapidă s-a datorat rolului titular din westernul Django (1966), care l-a transformat într-un nume recunoscut la nivel internațional. Cu privirea intensă și prezența scenică puternică, Nero a interpretat de-a lungul carierei o gamă variată de personaje – de la eroi răzbunători și aventurieri, până la figuri dramatice sau istorice. A lucrat cu regizori importanți precum Sergio Corbucci, Luis Buñuel și Rainer Werner Fassbinder. A apărut în peste 200 de producții, atât europene, cât și americane, menținându-și reputația de actor dedicat și prolific. A avut și incursiuni în regie și producție, rămânând activ pe scena artistică și în prezent.

Vincent Cassel, născut pe 23 noiembrie 1966 la Paris, este unul dintre cei mai carismatici actori francezi ai ultimelor decenii. Și-a construit reputația prin roluri intense, adesea asociate cu personaje turbulente, complexe sau moral ambigue. A devenit cunoscut internațional datorită filmului La Haine (1995), în care a interpretat un tânăr din cartierele marginalizate ale Parisului, rol ce i-a adus aprecierea criticilor și mai multe nominalizări importante. Ulterior, Cassel a continuat să alterneze cu succes producțiile franceze cu cele hollywoodiene, apărând în filme precum Black Swan, Ocean’s Twelve, Ocean’s Thirteen și Mesrine, pentru care a primit numeroase premii. A fost căsătorit cu actrița Monica Bellucci (1999–2013), cu care are două fiice. A locuit perioade lungi în Brazilia, implicându-se în diverse proiecte artistice și culturale de acolo. Este cunoscut pentru pasiunea sa pentru dans, sport și capoeira.

Miley Cyrus, născută pe 23 noiembrie 1992 în Franklin, Tennessee, este una dintre cele mai influente artiste pop ale generației sale. Și-a început cariera în copilărie, devenind celebră la nivel mondial prin serialul Hannah Montana, unde a interpretat rolul unei adolescente cu viață dublă – o producție care a transformat-o rapid într-un fenomen cultural. După încheierea serialului, a trecut printr-o schimbare artistică și de imagine semnificativă, marcând tranziția către o carieră muzicală matură. Albume precum Bangerz, Younger Now și Plastic Hearts i-au evidențiat versatilitatea, trecând de la pop comercial la influențe rock, country și synth-pop. Cunoscută pentru vocea ei puternică, stilul nonconformist și capacitatea de a se reinventa constant, Miley Cyrus a devenit un simbol al libertății artistice. În paralel, s-a implicat activ în cauze sociale, fondând Happy Hippie Foundation, dedicată sprijinirii tinerilor fără adăpost și comunității LGBTQ+.

Nașteri 🎂

🎂912: Otto I al Sfântului Imperiu Roman 🇩🇪♛ primul împărat al Sfântului Imperiu Roman. (Cu toate că Charlemagne a fost încoronat împărat în 800, imperiul său a fost împărțit între nepoții săi, iar după asasinarea lui Berengario în 924, titlul imperial a rămas vacant pentru aproape 40 de ani)

🎂1754: Abraham Baldwin 🇺🇸🗣 unul dintre părinții fondatori ai SUA

🎂1760: François Noël Babeuf 🇫🇷🗣 revoluționar, teoretician al comunismului utopic, fondator al ziarului Le Tribun du peuple și conducător al Conspirației egalilor împotriva guvernului reacționar al Directoratulului. Doctrina sa, babuvismul, poate fi considerată precursoare a comunismului. Adepții săi, babuviștii, au fost arestați în 1796 în urma unei trădări, iar în anul următor, Babeuf este judecat și executat prin decapitare

🎂1887: Boris Karloff 🇬🇧🎬 cel mai notabil pentru rolurile sale din mai multe filme de groază și pentru interpretarea rolului monstrului lui Frankenstein în Frankenstein (1931), Bride of Frankenstein (1935) și Son of Frankenstein (1939)

🎂1887: Henry Moseley 🇬🇧🧪 Cea mai importantă realizare a sa constă în explicarea pe baze fizice a conceptului de număr atomic din chimie

🎂1923: Nadia Gray 🇷🇴🎬 S-a născut dintr-un tată rus și o mamă basarabeancă. S-a căsătorit cu celebrul prinț Constantin Cantacuzino, aviator în timpul războiului. A debutat în film în 1949. Poate că cel mai cunoscut rol al său a fost în La dolce vita (1960), capodopera lui Fellini

🎂1926: Sathya Sai Baba 🇮🇳🗣 guru controversat indian. A avut un număr de șase milioane de adepți, a pretins că poate produce cenușă sfântă și inele de aur din aer

🎂1941: Franco Nero 🇮🇹🎬 cunoscut prin filmele italiene de western, sau ca polițist în luptă cu mafia

🎂1959: Dominique Dunne 🇺🇸🎬 Renumită pentru rolul din Poltergeist (1982), a fost strangulată de fostul iubit, la doar 22 de ani

🎂1962: Nicolás Maduro 🇻🇪🗣 președinte Venezuela

🎂1966: Vincent Cassel 🇫🇷🎬 binecunoscut pentru rolurile sale negative în care este cel mai adesea distribuit

🎂1975: Ildiko Barbu 🇷🇴🤾‍♀️ 79 apariții pentru națională

🎂1975: Cristian Ciocoiu 🇷🇴⚽️

🎂1992: Miley Cyrus 🇺🇸🎤 cunoscută pentrul rolul ei din seria Hannah Montana (anul de debut 2006)

Decese 🕯

🕯️1923: Urmuz (Dimitrie Demetrescu Buzău) 🇷🇴✒️ unul dintre cei mai originali reprezentanți ai literaturii române de avangardă

🕯️1991: Klaus Kinski 🇩🇪🎬 A apărut în peste 130 de filme și a jucat roluri principale în filmele lui Werner Herzog: Aguirre, mânia lui Dumnezeu (1972), Nosferatu, fantoma nopții (1979), Woyzeck (1979), Fitzcarraldo (1982) și Cobra Verde (1987). A apărut în numeroase filme western spaghetti cum ar fi Pentru câțiva dolari în plus (1965), Un glonț pentru general (1966), Il grande silenzio (1968), And God Said to Cain (1970), Shoot the Living and Pray for the Dead (1971) și A Genius, Two Partners and a Dupe (1975)

🕯️2012: Larry Hagman 🇺🇸🎬 cel mai cunoscut pentru rolul său J. R. Ewing în Dallas

🕯️2017: Stela Popescu 🇷🇴🎭🎬 A realizat cupluri artistice celebre alături de Ștefan Bănică (până la moartea acestuia) și Alexandru Arșinel

🕯️2023: Rona Hartner 🇷🇴🎬 actriță de film, cântăreață, compozitoare și textieră. A murit la 50 de ani, de cancer pulmonar

🕯️2024: Gabriel Cotabiță 🇷🇴🎤 AVC, la 69 de ani

Calendar 🗒

🗒534 î.Hr.: Thespis din Icaria devine primul actor consemnat în istorie care a interpretat un personaj pe scenă. De asemenea, este considerat și părintele tragediei

🗒1248: Ferdinand al III-lea de Castilia izgonește pe mauri din Sevilla

🗒1644: John Milton publică Areopagitica, un pamflet care denunță cenzura

🗒1710: Începe a doua domnie a lui Dimitrie Cantemir în Moldova (23 nov. 1710 – 11 iul. 1711)

🗒1808: Francezii și polonezii îi înfrâng pe spanioli în Bătălia de la Tudela

🗒1843: Ion Ghica a inaugurat cursul de Economie politica la Academia Mihăileană de la Iași, cu lecția „Despre importanța economiei politice”

🗒1864: Este înființat prin decret semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Muzeul Național de Antichități din capitală, având în colecție piesele Tezaurului de la Pietroasa. Din anul 1990 muzeul se va numi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române

🗒1889: A fost instalat, într-un cazinou din San Francisco, primul tonomat din lume

🗒1924: Descoperirea lui Edwin Hubble, conform căreia „nebuloasa” Andromeda este de fapt o altă galaxie insulară, aflată departe de Calea Lactee, este publicată pentru prima dată în The New York Times

🗒1940: Ion Antonescu a semnat, la Berlin, aderarea României la Pactul Tripartit

🗒1945: A luat sfârșit sistemul de raționalizare a alimentelor impus în SUA, pe durata celui de-Al Doilea Război Mondial

🗒1959: Președintele francez Charles de Gaulle își declară într-un discurs la Strasbourg viziunea sa pentru „Europa, de la Atlantic la Urali”

🗒1971: Reprezentanți ai Republicii Populare Chineze participă pentru prima dată la ONU, inclusiv la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite

🗒1976: Jacques Mayol este primul om care a ajuns la o adâncime de 100 m sub apă fără echipament de respirație

🗒1980: O serie de cutremure în sudul Italiei omoară aproximativ 4800 de oameni

🗒1985: Oameni înarmați deturnează zborul 648 EgyptAir pe drum de la Atena la Cairo. Când avionul aterizează în Malta, comandouri egiptene asaltează aeronava; 60 de oameni mor în raid

🗒1991: Freddie Mercury anunță într-o declarație că este seropozitiv. El moare a doua zi

🗒1996: Un avion etiopian de tip Boeing 767 cu 127 de pasageri la bord este deturnat. În lipsă de combustibil, se prăbușește în Oceanul Indian

🗒1999: Premiul „Pana de aur pentru libertatea presei” a fost acordat de Asociația Mondiala a Ziarelor (AMJ) ziaristului sirian Nizar Nayyouf, deținut din 1991 într-o închisoare militară din Damasc

🗒2000: Sunt repatriate rămășițele pământești ale lui Nicolae Rădescu, ultimul prim-ministru democrat al României înainte de comuniști; silit să demisioneze, părăsește România la 17 iunie 1946, stabilindu-se în SUA

🗒2002: George W. Bush a sosit la București, într-o vizită oficială. Este cel de-al patrulea președinte american care a vizitat România, după Gerald Ford, Richard Nixon și Bill Clinton

🗒2003: Revoluția Trandafirilor: Președintele georgian Eduard Șevarnadze demisionează în urma săptămânilor de proteste în masă din cauza alegerilor viciate

🗒2005: Ellen Johnson Sirleaf este aleasă președinte al Liberiei și devine prima femeie care conduce o țară africană

🗒2011: Primăvara arabă: După 11 luni de proteste în Yemen, președintele yemenit Ali Abdullah Saleh semnează un acord pentru a transfera puterea vicepreședintelui, în schimbul imunității legale

🗒2015: Vehiculul spațial New Shepard de la Blue Origin a devenit prima rachetă care a zburat cu succes în spațiu și apoi a revenit pe Pământ pentru o aterizare verticală controlată

🗒2019: Ultimul rinocer de Sumatra din Malaezia, Imam, moare, specia fiind declarată oficial dispărută în țară

