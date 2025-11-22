22 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Mads Mikkelsen împlinește 60 de ani, Boris Becker 58. Scarlett Johansson face 41 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 22 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Mads Mikkelsen este unul dintre cei mai apreciați actori danezi ai generației sale. Născut pe 22 noiembrie 1965 la Copenhaga, el și-a început cariera artistică în dans contemporan înainte de a se orienta spre actorie, traseu care i-a oferit o expresivitate fizică aparte în rolurile sale. A devenit celebru în Danemarca prin filmele lui Nicolas Winding Refn, în special Pusher, dar succesul internațional a venit odată cu apariții memorabile precum antagonistul Le Chiffre din Casino Royale sau interpretarea rafinată a lui Hannibal Lecter în serialul Hannibal. Mikkelsen se remarcă prin capacitatea de a da profunzime chiar și personajelor negative, transformându-le în figuri complexe și adesea empatice. De-a lungul carierei, a primit numeroase premii, inclusiv pentru rolul său din The Hunt, unde a portretizat un bărbat acuzat pe nedrept, într-o dramă intensă și apreciată de critici. Cu o prezență scenică puternică și un stil de joc minimalist, Mads Mikkelsen continuă să fie o figură emblematică în cinematografia europeană și internațională.

Boris Becker, născut pe 22 noiembrie 1967 în Germania, este unul dintre cei mai emblematici jucători de tenis ai anilor ‘80 și ‘90. A intrat în istoria sportului la doar 17 ani, când a câștigat Wimbledon în 1985, devenind cel mai tânăr campion din istoria turneului la simplu masculin. Cunoscut pentru serviciul puternic, stilul agresiv de joc și determinarea sa extraordinară, Becker a adunat de-a lungul carierei șase titluri de Grand Slam și a fost o prezență constantă în topul clasamentelor ATP. Rivalitățile sale cu jucători precum Stefan Edberg sau Ivan Lendl au definit o epocă memorabilă pentru tenis. După retragere, a rămas implicat în lumea sportului ca antrenor și comentator, iar viața sa personală a continuat să atragă atenția publicului atât prin realizări, cât și prin controverse. În ciuda provocărilor din afara terenului, Boris Becker rămâne un nume legendar, asociat cu talentul precoce, energia spectaculoasă și ambiția care au marcat o generație de fani ai tenisului.

Scarlett Johansson, născută pe 22 noiembrie 1984 la New York, este una dintre cele mai cunoscute actrițe americane. A debutat pe ecran la o vârstă fragedă, atrăgând atenția criticilor cu roluri în filme precum The Horse Whisperer și Ghost World, unde talentul ei matur a contrastat cu tinerețea. Consacrarea internațională a venit odată cu Lost in Translation, filmul lui Sofia Coppola, pentru care a primit laude unanime și numeroase premii. De-a lungul anilor, Johansson a demonstrat o versatilitate remarcabilă, alternând între dramă, comedie și film de acțiune. Un moment major în cariera ei a fost interpretarea supereroinei Natasha Romanoff / Black Widow în universul cinematografic Marvel, rol care a transformat-o într-una dintre cele mai cunoscute figuri de pe marile ecrane și într-una dintre cele mai bine plătite actrițe din lume. Pe lângă film, a explorat și teatrul, cântatul și proiectele independente, menținând un echilibru între producțiile comerciale și rolurile artistice complexe.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1890: Charles de Gaulle 🇫🇷🗣

🎂1940: Terry Gilliam 🇺🇸🎥 singurul membru al grupului Monty Python născut în afara Marii Britanii. După încheierea activității Monty Python-ilor, a devenit scenograf și regizor de film. Monty Python’s Life of Brian (1979), Brazil (1985), Regele pescar (1991), 12 maimuțe (1995), Fear and Loathing in Las Vegas (1998), Frații Grimm (2005)

🎂1947: Nevio Scala 🇮🇹⚽️ cunoscut mai ales pentru perioada în care a fost antrenor al Parmei, în perioada de aur a clubului în anii 1990, când a reușit să promoveze din Serie B în Serie A, și apoi să câștige Coppa Italia în 1992 și Cupa Cupelor în 1993, iar mai apoi Supercupa Europei și Cupa UEFA, în 1995

🎂1948: Radomir Antić 🇷🇸⚽️ singurul antrenor care a antrenat atât pe Real Madrid, FC Barcelona cât și pe Atlético Madrid

🎂1958: Jamie Lee Curtis 🇺🇸🎬 binecunoscută pentru rolurile sale în filme horror, de altfel, critica de specialitate a denumit-o chiar „regina fricii”, pentru rolurile în Halloween, The Fog, Prom Night sau Terror Train

🎂1965: Mads Mikkelsen 🇩🇰🎬 cunoscut mai ales pentru rolul antagonistului Le Chiffre în cel de-al 21-lea film cu James Bond, Casino Royale (2006); Hannibal (2013 – 2015)

🎂1966: Michael Kenneth Williams 🇺🇸🎬 de cinci ori nominalizat la Emmy, a murit la 54 de ani, supradoză

🎂1967: Boris Becker 🇩🇪🥎 A câștigat 49 de turnee la simplu și 6 Grand-Slam, medaliat cu aurul olimpic și cel mai tânăr câștigător al turneului de la Wimbledon

🎂1967: Mark Ruffalo 🇺🇸🎬 Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Zodiac, Shutter Island, The Kids Are All Right, The Avengers

🎂1984: Scarlett Johansson 🇺🇸🎬 S-a remarcat prin rolul din The Horse Whisperer (1998), regizat de Robert Redford, devenind una dintre cele mai solicitate tinere actrițe de la Hollywood, după criticile favorabile primite pentru rolurile din Ghost World, Lost in Translation și Girl with a Pearl Earring

🎂1989: Gabriel Torje 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1916: Jack London 🇺🇸✒️ Condițiile grele trăite în copilărie vor determina mai târziu vederile socialiste ale scriitorului devenit între timp renumit pentru operele sale

🕯️1932: Karl Petri 🇩🇪🇷🇴🪲 entomolog sas, cunoscut mai ales datorită eforturilor sale de a descrie gândacii din Transilvania. Aici a descris 4763 de specii de gândaci cu locul unde au fost găsiți. Nici până în ziua noastră nu a mai fost efectuată o altă clasificare asemănătoare

🕯️1963: Aldous Huxley 🇬🇧✒️ A fost un membru al faimoasei familii Huxley care a dat un mare număr de minți științifice briliante. Este cunoscut pentru romanele, pentru eseurile, povestirile, literatura de călătorie, scenariile sale de film. A scris câteva capodopere ale literaturii engleze, utopia Brave New World și un roman eseu despre pacifism, Eyeless in Gaza

🕯️1963: John F. Kennedy 🇺🇸🎬 La scurt timp după atentat, Lee Harvey Oswald a fost arestat fiind bănuit ca făptaș. La două zile după arestarea sa, Oswald a fost împușcat mortal de Jack Ruby, făcând astfel imposibile procesul și mărturia sa, extrem de așteptate

🕯️1993: Anthony Burgess 🇬🇧✒️ celebru pentru scrierea romanului distopic Portocala mecanică (A Clockwork Orange), ecranizat de Stanley Kubrick

🕯️2011: Svetlana Allilueva 🇷🇺🗣 fiica lui Stalin. A cauzat un scandal internațional în 1967 prin refugierea sa în SUA

🕯️2011: Danielle Mitterrand 🇫🇷🗣 soția fostului președinte francez François Mitterrand

Evenimente📋

📋🇱🇧 Liban: Ziua națională. Proclamarea independenței față de Franța (1943)

Calendar 🗒

🗒1307: Papa Clement al V-lea emite bula papală Pastoralis Praeeminentiae care instruia toți monarhii creștini din Europa să-i aresteze pe toți templierii și să le confisce bunurile

🗒1806: Începe un nou război ruso-turc desfășurat pe teritoriul Moldovei și Țării Românești. Conflictul se va încheia prin Pacea de la București din 28 mai 1812, în urma căreia Basarabia intra în componența Rusiei

🗒1861: Poarta Otomană emană „Firmanul de organizare administrativă a Moldovei și Valahiei” prin care admite unirea administrativă și politică a Principatelor

🗒1869: S-au deschis cursurile Facultății de Medicină din București. Primul decan a fost medicul chirurg Nicolae Turnescu

🗒1906: La Convenția Internațională de Radio și telegrafie de la Berlin, s-a aprobat utilizarea mesajelor SOS în caz de pericol

🗒1913: A fost inaugurată clădirea Teatrului „Mr. Gh. Pastia” din Focșani

🗒1931: Se deschide pentru public Muzeul de Istorie al Bucureștiului, în Casa Moruzi din Calea Victoriei nr.117. După anul 1959, colecțiile muzeului vor fi adăpostite în incinta Palatului Șuțu (din 1999, poartă denumirea de Muzeul Municipiului București)

🗒1942: Bătălia de la Stalingrad, generalul Friedrich Paulus îi trimite lui Adolf Hitler o telegramă spunându-i că armata a 6-a germană este înconjurată de Armata Roșie

🗒1943: Al Doilea Război Mondial: Președintele american Franklin Roosevelt, premierul britanic Winston Churchill și liderul chinez Chiang Kai-Shek se întâlnesc la Cairo pentru a pune la punct un plan de înfrangere a Japoniei

🗒1943: Libanul își câștigă independența față de Franța

🗒1955: Uniunea Sovietică lansează RDS-37, o bombă cu hidrogen în două etape de 1,6 megatone, proiectată de Andrei Saharov. Bomba a fost aruncată peste Semipalatinsk

🗒1956: Jocurile Olimpice de Vară se deschid la Melbourne, Australia; România a obținut 13 medalii (5 aur, 3 argint, 5 bronz)

🗒1963: Are loc asasinarea președintelui american, John F. Kennedy, în Dallas, Texas. Vicepreșdintele Lyndon B. Johnson depune jurămâtul ca nou președinte

🗒1975: Juan Carlos a fost încoronat rege al Spaniei după moartea lui Francisco Franco

🗒1977: Concorde decolează cu primul său zbor supersonic de la Paris la New York

🗒1990: Marea Britanie: Margaret Thatcher demisionează din postul de premier

🗒2003: Revoluția Trandafirilor din Georgia: Opoziția, purtând trandafiri în mâini, ocupă Parlamentul din Tbilisi și cere demisia președintelui Eduard Șevardnadze

🗒2004: Revoluția Portocalie din Ucraina: Zeci de mii de manifestanți s-au adunat, în Piața Independenței din Kiev, la apelul candidatului opoziției, Victor Iușcenko, pentru a denunța fraudele comise în alegerile prezidențiale din 21 noiembrie

🗒2005: Angela Merkel devine prima femeie cancelar al Germaniei

🗒2009: Primul tur al alegerilor prezidențiale din România și referendumul pentru Parlamentul unicameral. Pentru al doilea tur de scrutin la prezidențiale, rămân în cursă: candidatul PSD, Mircea Geoană, și președintele în exercițiu, Traian Băsescu. Prezența la vot a fost de 53,52%

