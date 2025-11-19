25 de persoane, ucise, inclusiv copii, în timpul atacului asupra orașelor Ternopil și Liov. Zelenski: "Asistența militară, o prioritate""

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj aliaților, după ce armata rusă a condus un atac devastator, soldat cu moartea a peste 20 de civili, în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, asupra orașelor Harkov, Ternopil și Liov. Liderul ucrainean a menționat că presiunile făcute asupra Rusiei nu sunt suficiente și că „prioritatea principală” rămâne asistența militară. Afirmațiile au fost făcute chiar înainte de întâlnirea bilaterală dintre Zelenski și președintele Erdogan, în Turcia, care se va concentra pe negocierile de pace între Ucraina și Rusia.

Volodimir Zelenski a făcut un apel și la adresa aliaților, pe care i-a îndemnat să impună „sancțiuni eficiente” împotriva Rusiei.

De asemenea, liderul de la Kiev a subliniat că „prioritatea principală sunt rachetele de apărare aeriană, sistemele suplimentare și producția de drone pentru a proteja vieți”. Acesta a conchis că „Rusia trebuie trasă la răspundere”.

„În multe dintre regiunile noastre, se lucrează la rezolvarea consecințelor atacului Rusiei. Este confirmat că Rusia a lansat peste 470 de drone de atac și 48 de rachete de diferite tipuri împotriva Ucrainei peste noapte – una balistică, iar restul rachete de croazieră”, a menționat Zelenski. „Fiecare atac la adresa civililor demonstrează că presiunile făcute asupra Rusiei sunt încă insuficiente. Sancțiunile eficiente și asistența pentru Ucraina pot schimba această situație. Prioritatea principală sunt rachetele de apărare aeriană, sistemele suplimentare, capacitățile extinse pentru aviația noastră de luptă și producția de drone pentru a proteja vieți. Rusia trebuie să fie trasă la răspundere pentru acțiunile sale, iar noi trebuie să rămânem concentrați pe tot ceea ce ne întărește și ne permite să doborâm rachetele rusești, să neutralizăm dronele rusești și să oprim atacurile. Mulțumesc tuturor celor din întreaga lume care ajută”, a afirmat Volodimir Zelenski pe X.

25 de persoane, ucise în timpul raidului devastator al forțelor ruse

25 de persoane, inclusiv copii, au fost ucise şi peste 60 au fost rănite, în urma unui atac nimicitor al trupelor ruse asupra orașelor Ternopil, Lvov și Harkov, desfășurat în cursul nopţii. Ucraina a fost atacată cu 470 de drone şi 48 de rachete, au declarat oficialii.

În Ternopil un bloc de locuințe de nouă etaje a fost lovit, în plin, de raidurile aeriene.

„Ucraina va aduce în centrul atenției, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU de mâine, uciderea a cel puțin 25 de persoane, inclusiv 3 copii, de către forțele ruse în orașul Ternopil. Solicităm condamnarea ofensivei, vrem dreptate și răspunsuri ferme. Ne-am adresat deja tuturor partenerilor și organizațiilor internaționale, pe care i-am informat despre consecințele atacului. Pe fondul unei astfel de brutalități, reiterăm apelul nostru pentru furnizarea de echipamente suplimentare de apărare aeriană și alte echipamente pentru a ne proteja poporul. De asemenea, am cerut tuturor ambasadelor noastre să coboare drapelul în bernă și să transmită mesaje de condoleanțe”, a transmis ministrul de Externe Andrii Sybiha, pe X.

Zelenski se întâlnește cu președintele Erdogan la Ankara pentru reluarea negocierilor de pace

Declarațiile lui Zelenski au fost făcute cu puțin timp înainte de vizita acestuia în Turcia, unde va discuta cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan pe tema reluării negocierilor de pace.

Turcia a menținut relații bune atât cu Moscova, cât și cu Kiev, și a mai găzduit întâlniri între cele două părți, în vederea unui acord de încetare a focului.

La discuțiile ce au loc miercuri la Ankara, între liderul ucrainean și președintele turc, nu va lua parte niciun oficial rus, a transmis purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov.

