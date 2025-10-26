Prima pagină » Actualitate » 26 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Corina Chiriac împlinește 76 de ani, Cristian Chivu 45. Moare Nicolae Dobrin

26 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Corina Chiriac împlinește 76 de ani, Cristian Chivu 45. Moare Nicolae Dobrin

Elena Stănică-Ezeanu
26 oct. 2025, 07:15, Actualitate
26 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Corina Chiriac împlinește 76 de ani, Cristian Chivu 45. Moare Nicolae Dobrin
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 26 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Corina Chiriac este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică ușoară din România, o artistă complexă care și-a lăsat amprenta pe scena muzicală și culturală românească. Născută pe 26 octombrie 1949, la București, într-o familie de artiști, a moștenit dragostea pentru muzică de la tatăl ei, compozitorul Mircea Chiriac. A absolvit Conservatorul de Muzică “Ciprian Porumbescu” și a debutat în anii ‘70, perioadă în care a cucerit rapid publicul prin vocea caldă, expresivitatea scenică și farmecul personal. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără Strada speranței, Inima ta, Mama, doar mama și O clipă de sinceritate. Pe lângă cariera muzicală, Corina Chiriac a avut și o prezență notabilă în televiziune, film și divertisment. După o perioadă petrecută în străinătate, artista s-a întors în România, continuând să cânte și să inspire generații noi de interpreți.

Cristian Chivu, născut la 26 octombrie 1980, în Reșița, este unul dintre cei mai valoroși fotbaliști români ai anilor 2000. Fost fundaș central și căpitan al echipei naționale, Chivu s-a remarcat prin inteligența tactică, eleganța în joc și seriozitatea profesională. A debutat la CSM Reșița, apoi a evoluat la Universitatea Craiova, iar consacrarea internațională a venit după transferul la Ajax Amsterdam. Cariera sa a continuat la AS Roma și Inter Milano, unde a atins apogeul, câștigând Liga Campionilor în 2010, sub comanda lui José Mourinho. La echipa națională, Chivu a fost un lider respectat, participând la mai multe turnee finale europene și fiind unul dintre cei mai constanți jucători ai României. După retragerea din activitate, s-a dedicat antrenoratului și formării tinerelor talente la academia clubului Inter Milano.

Nicolae Dobrin, născut la 26 august 1947, la Pitești, a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști din istoria României. Supranumit “Gâscanul”, Dobrin a fost un adevărat artist al balonului, cunoscut pentru driblingurile sale spectaculoase, pasele ingenioase și viziunea de joc excepțională. Și-a petrecut aproape întreaga carieră la FC Argeș Pitești, echipă cu care a câștigat două titluri de campion național.  A evoluat și în echipa națională, unde a adunat peste 40 de selecții. A fost ales de trei ori cel mai bun fotbalist al României, în anii 1966, 1967 și 1971. Deși marile cluburi europene l-au dorit, regimul comunist nu i-a permis să plece din țară, ceea ce a făcut ca talentul său uriaș să fie admirat mai ales pe stadioanele românești. Nicolae Dobrin a murit pe 26 octombrie 2007, la vârsta de 60 de ani, din cauza unui cancer pulmonar, dar amintirea sa continuă să inspire generații de iubitori ai fotbalului.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1624: Dimitrie Barila (Dosoftei) 🇷🇴✝️✒️ mare cărturar și mitropolit al Moldovei
🎂1673: Dimitrie Cantemir 🇷🇴🗣 scriitor, istoric, filosof, om de știință umanist, voievod al Moldovei osemintele sale se odihnesc în Biserica „Trei Ierarhi” din Iași, repatriate grație lui Nicolae Iorga, în 1935. Pe lespedea raclei sale este scris: „Aici, întors din lunga și pre greaua pribegie înfruntată pentru libertatea țării sale, odihnește Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei”
🎂1807: Barbu Catargiu 🇷🇴🗣 jurnalist și politician, prim-ministru al Principatelor Române
🎂1894: Silvia Creangă 🇷🇴🧮 prima femeie din România care și-a dat doctoratul în matematică
🎂1916: François Mitterrand 🇫🇷🗣 al 21-lea președinte al Franței
🎂1947: Hillary Clinton 🇺🇸🗣
🎂1949: Corina Chiriac 🇷🇴🎤
🎂1954: Victor Ciorbea 🇷🇴🗣
🎂1955: Nicolae Furdui Iancu 🇷🇴🎤
🎂1955: Alexandru Sassu 🇷🇴🗣
🎂1980: Cristian Chivu 🇷🇴⚽️
🎂1983: Adriano Correia 🇧🇷⚽️

Decese 🕯

🕯️1957: Nikos Kazantzakis 🇬🇷✒️ cel mai tradus scriitor grec al secolului XX. A devenit cunoscut în 1964 când a fost lansat filmul Zorba Grecul, bazat pe romanul cu același nume scris de acesta
🕯️2007: Nicolae Dobrin 🇷🇴⚽️ Gâscanul sau Prințul din Trivale a fost ales de trei ori cel mai bun fotbalist al României, în 1966, 1967 și 1971. Și-a petrecut majoritatea carierei la FC Argeș Pitești

Evenimente📋

📋🇦🇹 Austria – Ziua Independenței (1955)

Calendar 🗒

🗒1497: Lupta de la Codrii Cosminului, armatele moldovene conduse de Ștefan cel Mare atacă și înfrâng armata poloneză a lui Ioan Albert al Poloniei
🗒1596: Bătălia de la Keresztes, turcii înfrâng forțele unite ale imperialilor și ale lui Sigismund Báthory
🗒1795: În Franța revoluționară s-a instituit Directoratul, un regim politic în care puterea executivă era încredințată unui guvern format din cinci persoane
🗒1858: Americanul Hamilton E. Smith a brevetat mașina de spălat cu un sistem de circulare a apei reîncălzite
🗒1860: A fost inaugurată, în prezența lui Alexandru Ioan Cuza, Universitatea din Iași, cu patru facultăți: Drept, Filosofie, Științe și Teologie
🗒1905: A fost semnat Tratatul privind separarea Norvegiei de Suedia
🗒1909: Marie Marvingt va fi prima femeie care va zbura cu balonul. Va zbura peste Marea Nordului, din Franța în Anglia
🗒1944: În una dintre cele mai mari bătălii navale din istorie, forțele Aliaților au învins Marina Imperială Japoneză în bătălia din Golful Leyte în arhipelagul Filipinelor.
🗒1965: În Franța, se introduce codul poștal. Codul este format inițial din numărul departamentului și primele trei litere ale numelui orașului
🗒1979: Președintele sud-coreean, Park Chung-Hee, a fost asasinat de către îndelungatul său colaborator Kim Jae-Kyu, șeful Serviciului Coreean de Informații
🗒1987: A fost deschis navigației Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari (ramura nordică a Canalului Dunăre-Marea Neagră)
🗒1991: Sicriul cu osemintele eroului necunoscut a fost din nou reinstalat în Parcul Libertății (Carol), de unde a fost mutat în anul 1957 și dus la Mărășești
🗒1994: Premierul israelian, Yitzhak Rabin, și cel iordanian, Abdel Salam al-Mujali, au semnat un tratat de pace în prezența președintelui american, Bill Clinton
🗒1994: Matematicianul englez Andrew Wiles a anunțat rezolvarea Marii Teoreme a lui Fermat

CITEȘTE ȘI:

25 OCTOMBRIE, calendarul zilei: 100 de ani de la nașterea lui Ioan Chirilă. Începe Campionatul Mondial de Frumusețe Felină. Ziua Armatei Române

24 OCTOMBRIE, calendarul zilei: F. Murray Abraham împlinește 86 de ani. Este înființat primul club de fotbal din lume. ONU împlinește 80 de ani

23 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Dana Nălbaru și Ryan Reynolds împlinesc 49 de ani. 24 de ani de la lansarea primului iPod

Citește și

POLITICĂ Propunerea „Suveraniștilor”, în frunte cu Victor Ponta: „Dacă iese USR de la guvernare, suntem 30 să compensăm”
23:02
Propunerea „Suveraniștilor”, în frunte cu Victor Ponta: „Dacă iese USR de la guvernare, suntem 30 să compensăm”
POLITICĂ Ce răspuns a dat ministrul Apărării când a fost întrebat dacă România ar rezista în primele 48 de ore în fața Rusiei. ”Partenerii sunt aici”
22:06
Ce răspuns a dat ministrul Apărării când a fost întrebat dacă România ar rezista în primele 48 de ore în fața Rusiei. ”Partenerii sunt aici”
LEGE Ministrul Mediului reia povestea fără sfârșit “Radarul balastierelor”. Când ar putea deveni funcțională aplicația
21:49
Ministrul Mediului reia povestea fără sfârșit “Radarul balastierelor”. Când ar putea deveni funcțională aplicația
SPORT Povestea emoționantă a unei CAMPIOANE: cine este Gabriela Bantaș
20:00
Povestea emoționantă a unei CAMPIOANE: cine este Gabriela Bantaș
Emisiune CONTROVERSATĂ la TVR, cu câteva zile înainte de Sfințirea Catedralei Naționale. Într-un documentar realizat de televiziunea publică, se pune la îndoială chiar apostolatul Sfântului Andrei pe teritoriul țării noastre: „Creștinismul a fost adus de negustorii din Orient” . Critici dure la adresa TVR: „Este un documentar anti-creștin”
19:00
Emisiune CONTROVERSATĂ la TVR, cu câteva zile înainte de Sfințirea Catedralei Naționale. Într-un documentar realizat de televiziunea publică, se pune la îndoială chiar apostolatul Sfântului Andrei pe teritoriul țării noastre: „Creștinismul a fost adus de negustorii din Orient” . Critici dure la adresa TVR: „Este un documentar anti-creștin”
NEWS ALERT Tragedie în Munții Făgăraș. Doi turiști au MURIT după ce au căzut într-o râpă pe Vârful Netedu
18:16
Tragedie în Munții Făgăraș. Doi turiști au MURIT după ce au căzut într-o râpă pe Vârful Netedu
Mediafax
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Cancan.ro
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și a plecat
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Profesoară de biologie din Iași, surprinsă de elevi pe site-urile de videochat. Imaginile scandaloase au făcut vâlvă: „Cum să-mi mai trimit eu copiii la școală?”
Mediafax
Un studiu ADN dezvăluie bolile ascunse care au contribuit la distrugerea armatei lui Napoleon în 1812
Click
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Cancan.ro
Ilinca Vandici l-a 'făcut tată' deja pe noul iubit! Cine este acesta
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Capital.ro
Lege pentru cei care au casă la curte. Vecinii te pot reclama. Proprietarii au termen de 72 de ore
Evz.ro
Trei semne zodiacale pentru care iubirea intensă poate fi destabilizatoare
A1
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
CE A FĂCUT Igor Cuciuc pentru soția sa e pur și simplu de neuitat: "Nimic nu este mai prețios. Merg pe drumul vieții cu..." Gestul interpretului de muzică populară aduce LACRIMI chiar și celor mai puternici. După tot ce au trăit, artistul face asta public
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Trădarea polonezilor, pedepsită aspru de Ştefan Cel Mare. Una dintre cele mai mari VICTORII ale românilor
EXCLUSIV VIDEO Secretele din dulapurile Palatului Primăverii. Imagini nemaivăzute cu garderoba soților Ceaușescu. Motivul pentru care Elena Ceaușescu nu purta niciodată tocuri înalte
05:00
Secretele din dulapurile Palatului Primăverii. Imagini nemaivăzute cu garderoba soților Ceaușescu. Motivul pentru care Elena Ceaușescu nu purta niciodată tocuri înalte
EXCLUSIV Viorica Dăncilă, jefuită chiar de omul ei de încredere. Incidentul a rămas unul dintre secretele bine păzite ale fostului premier
05:00
Viorica Dăncilă, jefuită chiar de omul ei de încredere. Incidentul a rămas unul dintre secretele bine păzite ale fostului premier
REPORTAJ Vecini cu teroarea. Bucureștenii din Rahova sunt încă traumatizați după EXPLOZIA devastatoare. Martor: „Nu se știe dacă vom afla vreodată adevărul”
05:00
Vecini cu teroarea. Bucureștenii din Rahova sunt încă traumatizați după EXPLOZIA devastatoare. Martor: „Nu se știe dacă vom afla vreodată adevărul”
EVENIMENT LIVE Moment UNIC în istoria de 100 de ani a Patriarhiei Române. Sfințirea picturii Catedralei Naționale este oficiată de Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, alături de 150 de ierarhi și preoți. Când vor putea intra credincioșii în Sfântul Altar
05:00
Moment UNIC în istoria de 100 de ani a Patriarhiei Române. Sfințirea picturii Catedralei Naționale este oficiată de Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, alături de 150 de ierarhi și preoți. Când vor putea intra credincioșii în Sfântul Altar
ECONOMIE Ucraina nu mai are forță de muncă. Cifrele arată un DEZASTRU generat de război
02:18
Ucraina nu mai are forță de muncă. Cifrele arată un DEZASTRU generat de război
EXTERNE Trump anunță că va semna „marele acord de PACE” din Malaysia și transmite condoleanțe poporului thailandez după decesul reginei mamă
02:00
Trump anunță că va semna „marele acord de PACE” din Malaysia și transmite condoleanțe poporului thailandez după decesul reginei mamă