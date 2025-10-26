26 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Corina Chiriac împlinește 76 de ani, Cristian Chivu 45. Moare Nicolae Dobrin

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 26 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Corina Chiriac este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică ușoară din România, o artistă complexă care și-a lăsat amprenta pe scena muzicală și culturală românească. Născută pe 26 octombrie 1949, la București, într-o familie de artiști, a moștenit dragostea pentru muzică de la tatăl ei, compozitorul Mircea Chiriac. A absolvit Conservatorul de Muzică “Ciprian Porumbescu” și a debutat în anii ‘70, perioadă în care a cucerit rapid publicul prin vocea caldă, expresivitatea scenică și farmecul personal. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără Strada speranței, Inima ta, Mama, doar mama și O clipă de sinceritate. Pe lângă cariera muzicală, Corina Chiriac a avut și o prezență notabilă în televiziune, film și divertisment. După o perioadă petrecută în străinătate, artista s-a întors în România, continuând să cânte și să inspire generații noi de interpreți.

Cristian Chivu, născut la 26 octombrie 1980, în Reșița, este unul dintre cei mai valoroși fotbaliști români ai anilor 2000. Fost fundaș central și căpitan al echipei naționale, Chivu s-a remarcat prin inteligența tactică, eleganța în joc și seriozitatea profesională. A debutat la CSM Reșița, apoi a evoluat la Universitatea Craiova, iar consacrarea internațională a venit după transferul la Ajax Amsterdam. Cariera sa a continuat la AS Roma și Inter Milano, unde a atins apogeul, câștigând Liga Campionilor în 2010, sub comanda lui José Mourinho. La echipa națională, Chivu a fost un lider respectat, participând la mai multe turnee finale europene și fiind unul dintre cei mai constanți jucători ai României. După retragerea din activitate, s-a dedicat antrenoratului și formării tinerelor talente la academia clubului Inter Milano.

Nicolae Dobrin, născut la 26 august 1947, la Pitești, a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști din istoria României. Supranumit “Gâscanul”, Dobrin a fost un adevărat artist al balonului, cunoscut pentru driblingurile sale spectaculoase, pasele ingenioase și viziunea de joc excepțională. Și-a petrecut aproape întreaga carieră la FC Argeș Pitești, echipă cu care a câștigat două titluri de campion național. A evoluat și în echipa națională, unde a adunat peste 40 de selecții. A fost ales de trei ori cel mai bun fotbalist al României, în anii 1966, 1967 și 1971. Deși marile cluburi europene l-au dorit, regimul comunist nu i-a permis să plece din țară, ceea ce a făcut ca talentul său uriaș să fie admirat mai ales pe stadioanele românești. Nicolae Dobrin a murit pe 26 octombrie 2007, la vârsta de 60 de ani, din cauza unui cancer pulmonar, dar amintirea sa continuă să inspire generații de iubitori ai fotbalului.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1624: Dimitrie Barila (Dosoftei) 🇷🇴✝️✒️ mare cărturar și mitropolit al Moldovei

🎂1673: Dimitrie Cantemir 🇷🇴🗣 scriitor, istoric, filosof, om de știință umanist, voievod al Moldovei osemintele sale se odihnesc în Biserica „Trei Ierarhi” din Iași, repatriate grație lui Nicolae Iorga, în 1935. Pe lespedea raclei sale este scris: „Aici, întors din lunga și pre greaua pribegie înfruntată pentru libertatea țării sale, odihnește Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei”

🎂1807: Barbu Catargiu 🇷🇴🗣 jurnalist și politician, prim-ministru al Principatelor Române

🎂1894: Silvia Creangă 🇷🇴🧮 prima femeie din România care și-a dat doctoratul în matematică

🎂1916: François Mitterrand 🇫🇷🗣 al 21-lea președinte al Franței

🎂1947: Hillary Clinton 🇺🇸🗣

🎂1949: Corina Chiriac 🇷🇴🎤

🎂1954: Victor Ciorbea 🇷🇴🗣

🎂1955: Nicolae Furdui Iancu 🇷🇴🎤

🎂1955: Alexandru Sassu 🇷🇴🗣

🎂1980: Cristian Chivu 🇷🇴⚽️

🎂1983: Adriano Correia 🇧🇷⚽️

Decese 🕯

🕯️1957: Nikos Kazantzakis 🇬🇷✒️ cel mai tradus scriitor grec al secolului XX. A devenit cunoscut în 1964 când a fost lansat filmul Zorba Grecul, bazat pe romanul cu același nume scris de acesta

🕯️2007: Nicolae Dobrin 🇷🇴⚽️ Gâscanul sau Prințul din Trivale a fost ales de trei ori cel mai bun fotbalist al României, în 1966, 1967 și 1971. Și-a petrecut majoritatea carierei la FC Argeș Pitești

Evenimente📋

📋🇦🇹 Austria – Ziua Independenței (1955)

Calendar 🗒

🗒1497: Lupta de la Codrii Cosminului, armatele moldovene conduse de Ștefan cel Mare atacă și înfrâng armata poloneză a lui Ioan Albert al Poloniei

🗒1596: Bătălia de la Keresztes, turcii înfrâng forțele unite ale imperialilor și ale lui Sigismund Báthory

🗒1795: În Franța revoluționară s-a instituit Directoratul, un regim politic în care puterea executivă era încredințată unui guvern format din cinci persoane

🗒1858: Americanul Hamilton E. Smith a brevetat mașina de spălat cu un sistem de circulare a apei reîncălzite

🗒1860: A fost inaugurată, în prezența lui Alexandru Ioan Cuza, Universitatea din Iași, cu patru facultăți: Drept, Filosofie, Științe și Teologie

🗒1905: A fost semnat Tratatul privind separarea Norvegiei de Suedia

🗒1909: Marie Marvingt va fi prima femeie care va zbura cu balonul. Va zbura peste Marea Nordului, din Franța în Anglia

🗒1944: În una dintre cele mai mari bătălii navale din istorie, forțele Aliaților au învins Marina Imperială Japoneză în bătălia din Golful Leyte în arhipelagul Filipinelor.

🗒1965: În Franța, se introduce codul poștal. Codul este format inițial din numărul departamentului și primele trei litere ale numelui orașului

🗒1979: Președintele sud-coreean, Park Chung-Hee, a fost asasinat de către îndelungatul său colaborator Kim Jae-Kyu, șeful Serviciului Coreean de Informații

🗒1987: A fost deschis navigației Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari (ramura nordică a Canalului Dunăre-Marea Neagră)

🗒1991: Sicriul cu osemintele eroului necunoscut a fost din nou reinstalat în Parcul Libertății (Carol), de unde a fost mutat în anul 1957 și dus la Mărășești

🗒1994: Premierul israelian, Yitzhak Rabin, și cel iordanian, Abdel Salam al-Mujali, au semnat un tratat de pace în prezența președintelui american, Bill Clinton

🗒1994: Matematicianul englez Andrew Wiles a anunțat rezolvarea Marii Teoreme a lui Fermat

CITEȘTE ȘI:

25 OCTOMBRIE, calendarul zilei: 100 de ani de la nașterea lui Ioan Chirilă. Începe Campionatul Mondial de Frumusețe Felină. Ziua Armatei Române

24 OCTOMBRIE, calendarul zilei: F. Murray Abraham împlinește 86 de ani. Este înființat primul club de fotbal din lume. ONU împlinește 80 de ani

23 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Dana Nălbaru și Ryan Reynolds împlinesc 49 de ani. 24 de ani de la lansarea primului iPod