Prima pagină » Actualitate » 27 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Se naște Niccolò Paganini. Este inaugurată Coloana Infinitului

27 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Se naște Niccolò Paganini. Este inaugurată Coloana Infinitului

Elena Stănică-Ezeanu
27 oct. 2025, 07:15, Actualitate
27 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Se naște Niccolò Paganini. Este inaugurată Coloana Infinitului
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 27 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Niccolò Paganini s-a născut la 27 octombrie 1782, la Genova, în Italia, și este considerat unul dintre cei mai mari violoniști ai tuturor timpurilor. Talentul său extraordinar, tehnica uluitoare și carisma scenică au revoluționat modul de a cânta la vioară, transformându-l într-o adevărată legendă a muzicii clasice. Paganini a compus numeroase lucrări pentru vioară, dintre care cele mai cunoscute sunt Cele 24 de Capricii pentru vioară solo, piese de o dificultate tehnică impresionantă, care continuă să fascineze violoniștii și publicul deopotrivă. Personalitatea sa enigmatică și virtuozitatea ieșită din comun au alimentat numeroase legende, unele spunând chiar că și-ar fi vândut sufletul diavolului pentru talentul său. Niccolò Paganini a murit la 27 mai 1840, la Nisa, dar moștenirea sa artistică a rămas un simbol al perfecțiunii tehnice și al pasiunii pentru muzică.

La 27 octombrie 1938, la Târgu Jiu, a fost inaugurată una dintre capodoperele sculptorului român Constantin Brâncuși – “Coloana fără sfârșit”, cunoscută și sub numele de Coloana Infinitului. Monumentul a fost dedicat soldaților români căzuți în Primul Război Mondial, în luptele din 1916 de pe malul Jiului. Brâncuși a dorit să transpună, printr-un limbaj artistic simplu și universal, ideea de infinit și de jertfă eternă. Coloana are o înălțime de 29,33 metri și este alcătuită din 17 module romboidale (trunchiuri de piramidă) din fontă, montate pe o axă metalică centrală. Fiecare element al coloanei este o formă geometrică perfectă, iar succesiunea lor creează iluzia unei urcări fără sfârșit – o metaforă a ascensiunii spiritului uman. “Coloana fără sfârșit” face parte, alături de “Poarta Sărutului” și “Masa Tăcerii”, din ansamblul monumental de la Târgu Jiu, considerat una dintre cele mai importante creații ale artei moderne universale. În anul 1991, ansamblul a fost propus pentru includerea pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, iar în prezent atrage vizitatori din întreaga lume.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1728: James Cook 🇬🇧⛵️ a realizat hărți detaliate ale insulei Newfoundland înainte de a realiza trei expediții în Oceanul Pacific, unde a realizat primul contact european cu coasta estică a Australiei și Insulele Hawaii, precum și prima circumnavigare a Noii Zeelande
🎂1782: Niccolò Paganini 🇮🇹🎻 Unul din cei mai faimoși virtuozi ai viorii și considerat unul dintre cei mai mari violoniști din toate timpurile
🎂1811: Isaac Merritt Singer 🇺🇸🧵🗽 A fost autorul a numeroase și semnificative îmbunătățiri și inovații ale mașinii de cusut pe care a adus-o la forma, versatilitatea și funcționalitatea celor de astăzi. Se spune că soția sa, Isabella Eugénie Boyer, a servit ca model sculptorului Frédéric Auguste Bartholdi pentru Statuia Libertății din New York
🎂1858: Theodore Roosevelt 🇺🇸🗣 al 26-lea președinte al SUA
🎂1932: Sylvia Plath 🇺🇸✒️ poetă, romancieră și nuvelistă. Acesteia i se datorează avansarea poeziei de tip confesional. S-a sinucis la 30 de ani. A suferit de depresie clinică cea mai mare parte a vieții ei și a fost tratată de mai multe ori cu terapie electroconvulsivă
🎂1936: Dumitru Furdui 🇷🇴🇫🇷🎬 Cunoscut pentru rolul din Brigada Diverse – sergent-major Cristoloveanu. În 1982 s-a refugiat politic în Franța, unde a lucrat sporadic în cinematografie, până la moartea survenită în circumstanțe neclare (căzut de la etajul 8 al imobilului în care locuia, posibil ca urmare a unui suicid și/sau datorită consumului de alcool)
🎂1940: John Gotti 🇺🇸🔫 cel mai puternic șef mafiot al perioadei sale. Era cunoscut presei ca „the teflon don”, deoarece acuzațiile pentru care era judecat păreau să „nu se lipească de el”, după ce a fost achitat de trei ori la rând
🎂1945: Luiz Inácio Lula da Silva 🇧🇷🗣 președintele Braziliei
🎂1946: Ivan Reitman 🇨🇿🇨🇦🎥 A regizat Ghostbusters (1984), Twins (1988), Kindergarten Cop (1990) și Junior (1994)
🎂1951: K.K. Downing 🇬🇧🎸chitarist Judas Priest
🎂1952: Roberto Benigni 🇮🇹🎬 cel mai cunoscut pentru rolul din La bella vita, din 1997
🎂1974: Eduard Raul Hellvig 🇷🇴🗣 director al SRI 2015-2023
🎂1978: Vanessa-Mae 🇬🇧🇹🇭🇸🇬🎻 violonistă cu milioane de albume vândute, ceea ce a transformat-o în cel mai bogat artist de sub 30 de ani din Marea Britanie în 2006
🎂1981: Volkan Demirel 🇹🇷⚽️ portarul de bază în lotul lui Fenerbahçe care a ajuns până în sferturile de finală ale UEFA Champions League 2007-08 și al naționalei Turciei care a ajuns până în semifinale la Euro 2008
🎂1984: Kelly Osbourne 🇬🇧🎤 fiica lui Sharon și Ozzy Osbourne
🎂1986: Alba Flores 🇪🇸🎬 cunoscută datorită rolului Nairobi din La Casa de Papel
🎂1992: Stephan El Shaarawy 🇮🇹⚽️

Decese 🕯

🕯️2013: Lou Reed 🇺🇸🎤 chitaristul și vocalistul formației The Velvet Underground
🕯️2015: Mitzura Arghezi 🇷🇴✒️ fiica poetului Tudor Arghezi. A fost aleasă de două ori în funcția de deputat român, în legislaturile 1996-2000 și 2000-2004, pe listele partidului PRM

Evenimente📋

📋🎙📺 Ziua mondială a patrimoniului audiovizual
📋🇹🇲 Sărbătoarea naţională a Republicii Turkmenistan; aniversarea proclamării independenţei (1991)

Calendar 🗒

🗒97: La vârsta de 44 de ani Traian a fost adoptat de împăratul roman Nerva
🗒312: Se spune că împăratul roman Constantin cel Mare a avut celebrul semn ceresc
🗒1492: Cristofor Columb descoperă Cuba
🗒1553: La Geneva, teologul și medicul spaniol Miguel Servet este ars pe rug după ce a criticat calvinismul și a fost etichetat eretic de reformatorul Jean Calvin
🗒1687: Este semnat Tratatul de la Blaj, prin care Imperiul Habsburgic obligă 12 orașe transilvăne să primească la iernat trupele imperiale. Începutul penetrației austriece în Transilvania. Vor urma numeroase conflicte militare între armata habsburgică și locuitorii celor 12 cetăți
🗒1795: Spania și SUA au semnat Tratatul de la San Lorenzo, în virtutea căruia erau stabilite granițele de sud ale SUA la paralela 31, fapt ce a dat americanilor dreptul de a expedia mărfuri pe fluviul Mississippi fără a plăti taxe Spaniei
🗒1806: Napoleon I se mută în capitala Prusiei învinse
🗒1810: SUA au anexat fosta colonie spaniolă Florida de Vest
🗒1872: Se încheie, la București, o Convenție româno-austro-ungară referitoare la joncțiunea liniilor ferate austro-ungare și române
🗒1873: Joseph F. Glidden, un fermier american, a inventat sârma ghimpată
🗒1892: Nava de pasageri britanică Roumania a lovit țărmul stâncos de lângă Peniche, pe coasta portugheză, în furtună și ceață și s-a scufundat; 113 persoane au murit
🗒1904: S-a dat în folosință prima linie a metroului din New York City, linie ce leagă primăria orașului de cartierul Harlem
🗒1916: Sfârșitul celei de-a doua bătălii de la Oituz. Trupele române rezistă eroic, barând puternica ofensivă inamică germano-austriacă
🗒1918: Guvernul român a adresat trupelor de ocupație un ultimatum de 24 de ore prin care le-a cerut să părăsească teritoriul României
🗒1934: Începe marșul de 100.000 comuniști sub conducerea lui Mao Zedong prin China (Marșul cel Lung)
🗒1938: Americanul Du Pont a anunțat denumirea primei fibre sintentice – nylon
🗒1938: Este inaugurată, la Târgu Jiu, sculptura „Coloana fără sfârșit” (sau Coloana Infinitului) a lui Constantin Brâncuși. A fost dedicată soldaților români din Primul Război Mondial, căzuți în 1916 în luptele de pe malul Jiului.
🗒1940: Reînhumarea, la Predeal, a osemintelor unor legionari uciși în timpul lui Carol al II-lea (Asasinatele din 21/22 septembrie 1939)
🗒1948: Ministrul Teohari Georgescu dispune arestarea episcopilor catolici din România și suprimarea Bisericii Române Unite cu Roma
🗒1949: Un avion care zbura de la Paris la New York s-a prăbușit în apopiere de Azore. Printre victime au fost violonistul Ginette Neveu și boxerul Marcel Cerdan
🗒1961: NASA testează prima rachetă Saturn I
🗒1962: Maiorul Rudolf Anderson din Forțele Aeriene ale SUA devine singura victimă umană directă a crizei rachetelor din Cuba, când avionul său de recunoaștere U-2 este doborât deasupra Cubei de o rachetă sol-aer furnizată de sovietici
🗒1971: Republica Democrată Congo este redenumită Zair
🗒1978: Președintele egiptean, Anwar Sadat, și premierul israelian, Menahem Begin, au primit Premiul Nobel pentru Pace pentru acordurile încheiate în Orientul Mijlociu
🗒1985: Nouă picturi de Claude Monet sunt furate din Muzeul Marmottan Monet din Paris de 5 oameni înarmați. Au fost evaluate la 12 milioane $. În decembrie 1990, picturile au fost recuperate dintr-o vilă din Corsica
🗒1991: Turkmenistan își proclamă independența față de URSS
🗒1991: În Polonia au loc primele alegeri libere după război
🗒1998: Gerhard Schröder este ales pentru prima dată Cancelar al Germaniei
🗒2004: Cutremur în Vrancea, de 6 grade pe scara Richter. Fără victime sau pagube materiale
🗒2005: La Paris încep revolte de stradă, după moartea a doi adolescenți musulmani

CITEȘTE ȘI:

26 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Corina Chiriac împlinește 76 de ani, Cristian Chivu 45. Moare Nicolae Dobrin

25 OCTOMBRIE, calendarul zilei: 100 de ani de la nașterea lui Ioan Chirilă. Începe Campionatul Mondial de Frumusețe Felină. Ziua Armatei Române

24 OCTOMBRIE, calendarul zilei: F. Murray Abraham împlinește 86 de ani. Este înființat primul club de fotbal din lume. ONU împlinește 80 de ani

Citește și

SPORT Florin Tănase, atac fără precedent la adresa familiei BECALI. „Îmi e milă de el, săracul! A ajuns prea rău”
07:34
Florin Tănase, atac fără precedent la adresa familiei BECALI. „Îmi e milă de el, săracul! A ajuns prea rău”
ACTUALITATE Tot mai multe automate de ridicare a coletelor apar în Iași. Cât costă chiria lunară pentru găzduirea lor
07:27
Tot mai multe automate de ridicare a coletelor apar în Iași. Cât costă chiria lunară pentru găzduirea lor
POVESTE EXCLUSIVĂ Strigătul emoționant al elevei olimpice care a obținut DUBLU AUR pentru România: „Respectați profesorii!”. Ce înseamnă tăierea burselor pentru olimpici: „Profundă dezamăgire și revoltă interioară. În țara noastră, excelența e povară bugetară”
06:00
Strigătul emoționant al elevei olimpice care a obținut DUBLU AUR pentru România: „Respectați profesorii!”. Ce înseamnă tăierea burselor pentru olimpici: „Profundă dezamăgire și revoltă interioară. În țara noastră, excelența e povară bugetară”
EXCLUSIV Vămile au tăiat doar unul dintre ”capetele” grupării mafiote Socar-Jetfly! Au retras autorizația antrepozitului prin care s-au făcut evaziuni fiscale de sute de milioane €, dar continuă să protejeze gruparea | DOCUMENT
05:00
Vămile au tăiat doar unul dintre ”capetele” grupării mafiote Socar-Jetfly! Au retras autorizația antrepozitului prin care s-au făcut evaziuni fiscale de sute de milioane €, dar continuă să protejeze gruparea | DOCUMENT
POLITICĂ Preşedintele USR, Dominic Fritz, despre fostul președinte Klaus Iohannis: „A STRICAT multe, posibil şi mitul neamţului în politica românească”
23:13
Preşedintele USR, Dominic Fritz, despre fostul președinte Klaus Iohannis: „A STRICAT multe, posibil şi mitul neamţului în politica românească”
INFRASTRUCTURĂ A fost FINALIZATĂ structura de rezistență la tunelul Daniela, pe Secțiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeș din A1 Sibiu-Pitești. Ce urmează pe acest șantier
22:52
A fost FINALIZATĂ structura de rezistență la tunelul Daniela, pe Secțiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeș din A1 Sibiu-Pitești. Ce urmează pe acest șantier
Mediafax
Katy Perry şi Justin Trudeau confirmă relaţia! Prima apariţie oficială la Paris, moment de afecțiune în public
Digi24
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
Cancan.ro
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Adevarul
Tânără de 23 de ani, găsită moartă după un an. Ultimul ei mesaj a fost către ChatGPT
Mediafax
România după 37 de GUVERNE. Ce am câștigat și ce am pierdut în peste trei decenii de democrație
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Trăim în Post-Alfabetism: Noua tiranie digitală dominată de smartphone și AI. Dacă citești acest mesaj, faci deja parte din Rezistență
Cancan.ro
Gestul făcut de Gigi Becali în fața jurnaliștilor aflați la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
observatornews.ro
Sinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un om
StirileKanalD
VIDEO Imagini terifiante în Catedrala Neamului! A căzut de la 60 de metri înălțime, lângă intrare
KanalD
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Calendarul MAYAȘ avea o metodă precisă de a PREZICE eclipsele
Capital.ro
Adevărul despre căderea regimului comunist. S-a aflat ce a făcut Ion Iliescu: A patronat acea nebunie, nepăsându-i că mor ceilalți
A1
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
A vrut să evite camera, dar a fost prea târziu. Ce i-a șoptit Ahmed lui Daniel despre Veronica: "Consideră că nu pot să...". Iată ce a discutat cu ea separat și nu voia SĂ SE AFLE! Concurentul din Casa Iubirii o dă în vileag: "Vreau să arăt asta"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Ce au lăsat în urmă hoții de la Muzeul Luvru?
VIDEO EXCLUSIV Centru spa de LUX la Palatul lui Ceaușescu. Un milion de piese de mozaic s-au folosit pentru spațiul în care se află piscina interioară din Primăverii
05:00
Centru spa de LUX la Palatul lui Ceaușescu. Un milion de piese de mozaic s-au folosit pentru spațiul în care se află piscina interioară din Primăverii
EXCLUSIV Cum au blocat serviciile secrete exportul de mercenari români coordonat de Horațiu Potra. Anchete interne la Poliție și Armată
05:00
Cum au blocat serviciile secrete exportul de mercenari români coordonat de Horațiu Potra. Anchete interne la Poliție și Armată
EXCLUSIV România, țara supravegherii pe motiv de „siguranță națională”. Capii Parchetului General și Curții Supreme de Justiție au menținut industria mandatelor pe vremea lui Klaus Iohannis, Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Câți români au fost urmăriți în timpul alegerilor prezidențiale din 2024 și 2025
05:00
România, țara supravegherii pe motiv de „siguranță națională”. Capii Parchetului General și Curții Supreme de Justiție au menținut industria mandatelor pe vremea lui Klaus Iohannis, Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Câți români au fost urmăriți în timpul alegerilor prezidențiale din 2024 și 2025
EXTERNE O pânză complet albastră a fost vândută la licitație pentru o sumă RECORD. Care este secretul tabloului?
23:53
O pânză complet albastră a fost vândută la licitație pentru o sumă RECORD. Care este secretul tabloului?
VIDEO EXCLUSIV La final de zi – Gândul oamenilor simpli despre Sfințirea Catedralei. Cum au trăit miile de enoriași MIRACOLUL de pe esplanadǎ, în umbra politicienilor și a vedetelor. Smeriți și cu ochii spre cer: „Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să o vedem gata”
23:30
La final de zi – Gândul oamenilor simpli despre Sfințirea Catedralei. Cum au trăit miile de enoriași MIRACOLUL de pe esplanadǎ, în umbra politicienilor și a vedetelor. Smeriți și cu ochii spre cer: „Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să o vedem gata”
TRAGEDIE Încă un turist şi-a pierdut viaţa în Munţii Făgăraş, după ce alți doi bărbați au MURIT în condiții asemănătoare: toți trei au căzut de la înălțime
22:27
Încă un turist şi-a pierdut viaţa în Munţii Făgăraş, după ce alți doi bărbați au MURIT în condiții asemănătoare: toți trei au căzut de la înălțime