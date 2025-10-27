27 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Se naște Niccolò Paganini. Este inaugurată Coloana Infinitului

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 27 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Niccolò Paganini s-a născut la 27 octombrie 1782, la Genova, în Italia, și este considerat unul dintre cei mai mari violoniști ai tuturor timpurilor. Talentul său extraordinar, tehnica uluitoare și carisma scenică au revoluționat modul de a cânta la vioară, transformându-l într-o adevărată legendă a muzicii clasice. Paganini a compus numeroase lucrări pentru vioară, dintre care cele mai cunoscute sunt Cele 24 de Capricii pentru vioară solo, piese de o dificultate tehnică impresionantă, care continuă să fascineze violoniștii și publicul deopotrivă. Personalitatea sa enigmatică și virtuozitatea ieșită din comun au alimentat numeroase legende, unele spunând chiar că și-ar fi vândut sufletul diavolului pentru talentul său. Niccolò Paganini a murit la 27 mai 1840, la Nisa, dar moștenirea sa artistică a rămas un simbol al perfecțiunii tehnice și al pasiunii pentru muzică.

La 27 octombrie 1938, la Târgu Jiu, a fost inaugurată una dintre capodoperele sculptorului român Constantin Brâncuși – “Coloana fără sfârșit”, cunoscută și sub numele de Coloana Infinitului. Monumentul a fost dedicat soldaților români căzuți în Primul Război Mondial, în luptele din 1916 de pe malul Jiului. Brâncuși a dorit să transpună, printr-un limbaj artistic simplu și universal, ideea de infinit și de jertfă eternă. Coloana are o înălțime de 29,33 metri și este alcătuită din 17 module romboidale (trunchiuri de piramidă) din fontă, montate pe o axă metalică centrală. Fiecare element al coloanei este o formă geometrică perfectă, iar succesiunea lor creează iluzia unei urcări fără sfârșit – o metaforă a ascensiunii spiritului uman. “Coloana fără sfârșit” face parte, alături de “Poarta Sărutului” și “Masa Tăcerii”, din ansamblul monumental de la Târgu Jiu, considerat una dintre cele mai importante creații ale artei moderne universale. În anul 1991, ansamblul a fost propus pentru includerea pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, iar în prezent atrage vizitatori din întreaga lume.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1728: James Cook 🇬🇧⛵️ a realizat hărți detaliate ale insulei Newfoundland înainte de a realiza trei expediții în Oceanul Pacific, unde a realizat primul contact european cu coasta estică a Australiei și Insulele Hawaii, precum și prima circumnavigare a Noii Zeelande

🎂1782: Niccolò Paganini 🇮🇹🎻 Unul din cei mai faimoși virtuozi ai viorii și considerat unul dintre cei mai mari violoniști din toate timpurile

🎂1811: Isaac Merritt Singer 🇺🇸🧵🗽 A fost autorul a numeroase și semnificative îmbunătățiri și inovații ale mașinii de cusut pe care a adus-o la forma, versatilitatea și funcționalitatea celor de astăzi. Se spune că soția sa, Isabella Eugénie Boyer, a servit ca model sculptorului Frédéric Auguste Bartholdi pentru Statuia Libertății din New York

🎂1858: Theodore Roosevelt 🇺🇸🗣 al 26-lea președinte al SUA

🎂1932: Sylvia Plath 🇺🇸✒️ poetă, romancieră și nuvelistă. Acesteia i se datorează avansarea poeziei de tip confesional. S-a sinucis la 30 de ani. A suferit de depresie clinică cea mai mare parte a vieții ei și a fost tratată de mai multe ori cu terapie electroconvulsivă

🎂1936: Dumitru Furdui 🇷🇴🇫🇷🎬 Cunoscut pentru rolul din Brigada Diverse – sergent-major Cristoloveanu. În 1982 s-a refugiat politic în Franța, unde a lucrat sporadic în cinematografie, până la moartea survenită în circumstanțe neclare (căzut de la etajul 8 al imobilului în care locuia, posibil ca urmare a unui suicid și/sau datorită consumului de alcool)

🎂1940: John Gotti 🇺🇸🔫 cel mai puternic șef mafiot al perioadei sale. Era cunoscut presei ca „the teflon don”, deoarece acuzațiile pentru care era judecat păreau să „nu se lipească de el”, după ce a fost achitat de trei ori la rând

🎂1945: Luiz Inácio Lula da Silva 🇧🇷🗣 președintele Braziliei

🎂1946: Ivan Reitman 🇨🇿🇨🇦🎥 A regizat Ghostbusters (1984), Twins (1988), Kindergarten Cop (1990) și Junior (1994)

🎂1951: K.K. Downing 🇬🇧🎸chitarist Judas Priest

🎂1952: Roberto Benigni 🇮🇹🎬 cel mai cunoscut pentru rolul din La bella vita, din 1997

🎂1974: Eduard Raul Hellvig 🇷🇴🗣 director al SRI 2015-2023

🎂1978: Vanessa-Mae 🇬🇧🇹🇭🇸🇬🎻 violonistă cu milioane de albume vândute, ceea ce a transformat-o în cel mai bogat artist de sub 30 de ani din Marea Britanie în 2006

🎂1981: Volkan Demirel 🇹🇷⚽️ portarul de bază în lotul lui Fenerbahçe care a ajuns până în sferturile de finală ale UEFA Champions League 2007-08 și al naționalei Turciei care a ajuns până în semifinale la Euro 2008

🎂1984: Kelly Osbourne 🇬🇧🎤 fiica lui Sharon și Ozzy Osbourne

🎂1986: Alba Flores 🇪🇸🎬 cunoscută datorită rolului Nairobi din La Casa de Papel

🎂1992: Stephan El Shaarawy 🇮🇹⚽️

Decese 🕯

🕯️2013: Lou Reed 🇺🇸🎤 chitaristul și vocalistul formației The Velvet Underground

🕯️2015: Mitzura Arghezi 🇷🇴✒️ fiica poetului Tudor Arghezi. A fost aleasă de două ori în funcția de deputat român, în legislaturile 1996-2000 și 2000-2004, pe listele partidului PRM

Evenimente📋

📋🎙📺 Ziua mondială a patrimoniului audiovizual

📋🇹🇲 Sărbătoarea naţională a Republicii Turkmenistan; aniversarea proclamării independenţei (1991)

Calendar 🗒

🗒97: La vârsta de 44 de ani Traian a fost adoptat de împăratul roman Nerva

🗒312: Se spune că împăratul roman Constantin cel Mare a avut celebrul semn ceresc

🗒1492: Cristofor Columb descoperă Cuba

🗒1553: La Geneva, teologul și medicul spaniol Miguel Servet este ars pe rug după ce a criticat calvinismul și a fost etichetat eretic de reformatorul Jean Calvin

🗒1687: Este semnat Tratatul de la Blaj, prin care Imperiul Habsburgic obligă 12 orașe transilvăne să primească la iernat trupele imperiale. Începutul penetrației austriece în Transilvania. Vor urma numeroase conflicte militare între armata habsburgică și locuitorii celor 12 cetăți

🗒1795: Spania și SUA au semnat Tratatul de la San Lorenzo, în virtutea căruia erau stabilite granițele de sud ale SUA la paralela 31, fapt ce a dat americanilor dreptul de a expedia mărfuri pe fluviul Mississippi fără a plăti taxe Spaniei

🗒1806: Napoleon I se mută în capitala Prusiei învinse

🗒1810: SUA au anexat fosta colonie spaniolă Florida de Vest

🗒1872: Se încheie, la București, o Convenție româno-austro-ungară referitoare la joncțiunea liniilor ferate austro-ungare și române

🗒1873: Joseph F. Glidden, un fermier american, a inventat sârma ghimpată

🗒1892: Nava de pasageri britanică Roumania a lovit țărmul stâncos de lângă Peniche, pe coasta portugheză, în furtună și ceață și s-a scufundat; 113 persoane au murit

🗒1904: S-a dat în folosință prima linie a metroului din New York City, linie ce leagă primăria orașului de cartierul Harlem

🗒1916: Sfârșitul celei de-a doua bătălii de la Oituz. Trupele române rezistă eroic, barând puternica ofensivă inamică germano-austriacă

🗒1918: Guvernul român a adresat trupelor de ocupație un ultimatum de 24 de ore prin care le-a cerut să părăsească teritoriul României

🗒1934: Începe marșul de 100.000 comuniști sub conducerea lui Mao Zedong prin China (Marșul cel Lung)

🗒1938: Americanul Du Pont a anunțat denumirea primei fibre sintentice – nylon

🗒1938: Este inaugurată, la Târgu Jiu, sculptura „Coloana fără sfârșit” (sau Coloana Infinitului) a lui Constantin Brâncuși. A fost dedicată soldaților români din Primul Război Mondial, căzuți în 1916 în luptele de pe malul Jiului.

🗒1940: Reînhumarea, la Predeal, a osemintelor unor legionari uciși în timpul lui Carol al II-lea (Asasinatele din 21/22 septembrie 1939)

🗒1948: Ministrul Teohari Georgescu dispune arestarea episcopilor catolici din România și suprimarea Bisericii Române Unite cu Roma

🗒1949: Un avion care zbura de la Paris la New York s-a prăbușit în apopiere de Azore. Printre victime au fost violonistul Ginette Neveu și boxerul Marcel Cerdan

🗒1961: NASA testează prima rachetă Saturn I

🗒1962: Maiorul Rudolf Anderson din Forțele Aeriene ale SUA devine singura victimă umană directă a crizei rachetelor din Cuba, când avionul său de recunoaștere U-2 este doborât deasupra Cubei de o rachetă sol-aer furnizată de sovietici

🗒1971: Republica Democrată Congo este redenumită Zair

🗒1978: Președintele egiptean, Anwar Sadat, și premierul israelian, Menahem Begin, au primit Premiul Nobel pentru Pace pentru acordurile încheiate în Orientul Mijlociu

🗒1985: Nouă picturi de Claude Monet sunt furate din Muzeul Marmottan Monet din Paris de 5 oameni înarmați. Au fost evaluate la 12 milioane $. În decembrie 1990, picturile au fost recuperate dintr-o vilă din Corsica

🗒1991: Turkmenistan își proclamă independența față de URSS

🗒1991: În Polonia au loc primele alegeri libere după război

🗒1998: Gerhard Schröder este ales pentru prima dată Cancelar al Germaniei

🗒2004: Cutremur în Vrancea, de 6 grade pe scara Richter. Fără victime sau pagube materiale

🗒2005: La Paris încep revolte de stradă, după moartea a doi adolescenți musulmani

