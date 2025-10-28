28 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Bernie Ecclestone împlinește 95 de ani, Bill Gates 70. Julia Roberts face 58 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 28 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Bernard Charles Ecclestone, născut la 28 octombrie 1930 în Suffolk, Anglia, este una dintre cele mai influente și controversate figuri din istoria sporturilor cu motor. Deși și-a început cariera ca pilot de curse în anii 1950, adevărata sa contribuție a venit din postura de om de afaceri și administrator. În anii 1970, Ecclestone a preluat controlul asupra echipei Brabham și, ulterior, a devenit figura centrală în transformarea Formulei 1 într-un fenomen global. Ca fondator și conducător al Formula One Management (FOM), el a transformat competiția dintr-un sport fragmentat într-o industrie de miliarde de dolari, negociind drepturile TV și comerciale într-un mod revoluționar. Stilul său autoritar și deciziile uneori controversate au atras critici, însă impactul său asupra dezvoltării și modernizării Formulei 1 este incontestabil. În 2017, Ecclestone a fost înlocuit din funcția de CEO, dar moștenirea sa rămâne profundă.

Născut la 28 octombrie 1955 în Seattle, SUA, Bill Gates este cofondatorul Microsoft și unul dintre cei mai influenți inovatori ai erei digitale. Împreună cu prietenul său Paul Allen, Gates a lansat Microsoft în 1975, cu scopul de a aduce computerele personale în fiecare casă și birou. Sub conducerea sa, Microsoft a dezvoltat sisteme de operare revoluționare precum MS-DOS și Windows, care au schimbat fundamental modul în care oamenii folosesc tehnologia. Gates a fost mult timp cel mai bogat om din lume, dar în ultimele decenii s-a concentrat pe filantropie. Prin Fundația Bill & Melinda Gates, el sprijină proiecte globale în domenii precum sănătatea, educația și combaterea sărăciei. Deși s-a retras din activitatea de zi cu zi a Microsoft, influența lui Bill Gates asupra lumii moderne rămâne uriașă – o combinație de viziune tehnologică, ambiție și responsabilitate socială.

Julia Roberts, născută la 28 octombrie 1967 în Smyrna, statul Georgia (SUA), este una dintre cele mai îndrăgite și respectate actrițe de la Hollywood. A devenit faimoasă la nivel mondial datorită rolului său din filmul Pretty Woman (1990), care i-a adus recunoaștere internațională și statutul de star. De-a lungul carierei, Roberts a câștigat numeroase premii, inclusiv un Oscar pentru cea mai bună actriță pentru interpretarea din Erin Brockovich (2000). Talentul său de a combina naturalețea, carisma și sensibilitatea a transformat-o într-un simbol al cinematografiei americane. Pe lângă succesul profesional, Julia Roberts este cunoscută pentru implicarea în cauze umanitare și pentru discreția cu care își protejează viața personală. Chiar și după mai bine de trei decenii de carieră, ea rămâne o prezență emblematică pe marile ecrane și un model de eleganță autentică.

Nașteri 🎂

🎂1466: Erasmus din Rotterdam 🇳🇱✒️ teolog și erudit neerlandez, unul din cei mai însemnați umaniști din perioada Renașterii și Reformei din secolele XV și XVI, numit de Stefan Zweig drept „primul european conștient”

🎂1874: Constantin I. Parhon 🇷🇴🩺 demnitar comunist, medic endocrinolog și neuropsihiatru, a îndeplinit funcția de președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale (șeful statului) în perioada 13 aprilie 1948 – 2 iunie 1952

🎂1928: Ion Mihai Pacepa 🇷🇴🇺🇸🗣 fost șef adjunct al DIE și consilier personal al președintelui Nicolae Ceaușescu

🎂1930: Bernie Ecclestone 🇬🇧🏎 fostul director executiv al Grupului Formula 1, cea care administrează F1 și controlează drepturile comerciale asupra sportului și deține parțial Delta Topco, compania mamă anterioară a Grupului Formula 1. A deținut această poziție timp de aproape 40 de ani

🎂1931: Ilarion Ciobanu 🇷🇴🎬 Debutul cinematografic al actorului s-a produs la vârsta de 30 de ani în filmul Setea, în care a jucat alături de Ion Besoiu și Amza Pellea, respectiv alături de Ștefan Ciubotărașu și George Calboreanu în Omul de lângă tine. Au urmat apoi peste 60 de filme în care a deținut roluri principale

🎂1955: Bill Gates 🇺🇸💵🖥 În 1980, realizează prima afacere importantă cu IBM pentru 56.000 $. Sistemul de operare MS-DOS este disponibil pe PC-urile produse de IBM. În 1985 lansează prima versiune a sistemului de operare Windows. În 1989, lansează Microsoft Office, cea mai populară suită de aplicații de birou

🎂1957: Stephen Morris 🇬🇧🥁(Joy Division, New Order)

🎂1962: Liviu Dragnea 🇷🇴🗣

🎂1963: Eros Ramazzotti 🇮🇹🎤 Fan Juventus, Eros este unul dintre jucătorii cei mai înzestrați ai Naționalei de Fotbal a Cântăreților, pe poziția de atacant. Din 1992 până în 2004 a fost și Președintele asociației Naționalei de Fotbal a Cântăreților

🎂1963: Lauren Holly 🇺🇸🇨🇦🎬 a fost căsătorită cu Jim Carrey, între 1996 – 1997

🎂1967: Julia Roberts 🇺🇸🎬 Oscar pentru rol principal, Erin Brockovich (2000)

🎂1974: Joaquin Phoenix 🇺🇸🎬 Oscar pentru rol principal, Joker (2019)

🎂1979: Dan Alexa 🇷🇴⚽️

🎂1981: Milan Baroš 🇨🇿⚽️

🎂1982: Matt Smith 🇬🇧🎬 cunoscut pentru rolul Al unsprezecelea Doctor din serialul BBC Doctor Who

🎂1983: Alexandru Pițurcă 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1688: Șerban Cantacuzino 🇷🇴♛ domnul Țării Românești între 1678 și 1688. Era membru al ilustrei familii de origine bizantină a Cantacuzinilor, fiind fiul postelnicului Constantin Cantacuzino și frate al marelui cărturar stolnicul Constantin Cantacuzino

🕯️1949: Marcel Cerdan 🇫🇷🥊 considerat de mulți specialiști în box și fani drept cel mai mare boxer din Franța. A murit la doar 33 de ani, accident aviatic

🕯️1952: Mircea Vulcănescu 🇷🇴🗣 filolog, filosof, publicist, sociolog și politician de extremă dreaptă, antisemit, condamnat în 1946 pentru crime de război. A făcut parte din Guvernul Ion Antonescu ca subsecretar de stat în Ministerul de Finanțe

🕯️2008: Dina Cocea 🇷🇴🎭 A desfășurat o prestigioasă activitate teatrală la Teatrul Național București și Teatrul Național Radiofonic, având apariții rare, dar memorabile, pe micul sau marele ecran

🕯️2022: Jerry Lee Lewis 🇺🇸🎤 pionier al muzicii rock and roll

🕯️2023: Matthew Perry 🇺🇸🎬 cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Chandler Bing în Friends. A decedat la 54 de ani, supradoză ketamină

🕯️2024: Paul Morrissey 🇺🇸🎥 cel mai cunoscut pentru asocierea sa cu Andy Warhol, respectiv cu grupul elitist al acestuia, „clica” cunoscută sub numele vag de Warhol superstar

Evenimente📋

📋🖌🎞 Ziua Internaţională a Animaţiei (desene animate)

📋🇬🇷 Ziua Națională a Greciei: Ziua Ohi (1940)

📋🇨🇿 Ziua Națională a Cehiei, înființarea Cehoslovaciei (1918)

Calendar 🗒

🗒312: Constantin I îl învinge pe Maxentius lângă Roma, în Bătălia de la Podul Milvius

🗒1443: Ștefan, primul pictor muralist român cunoscut, a realizat decorația murală a Bisericii Sf. Nicolae din Densuș, județul Hunedoara, ctitorie a cnejilor din familia Manjina

🗒1492: Cristofor Columb descoperă Cuba în primul său voiaj spre Lumea Nouă

🗒1533: Are loc căsătoria dintre Henric al II-lea al Franței și Ecaterina de Medici; amândoi erau în vârstă de 14 ani

🗒1538: Papa Paul al III-lea înființează la Santo Domingo prima universitate din Lumea Nouă

🗒1688: A început domnia lui Constantin Brâncoveanu în Țara Românească (1688 – 1714)

🗒1746: Lima a fost devastată de un cutremur de 8,4 grade, unde au decedat peste 6.000 de oameni

🗒1806: Capitularea Prusiei în fața lui Napoléon Bonaparte la Prenzlau

🗒1834: Ziua neagră a aborigenilor australieni, măcelăriți de coloniști britanici

🗒1848: A început primul raliu în Spania: Barcelona – Mataró

🗒1860: La Nice, în Franța, s-a deschis primul magazin exclusiv pentru femei, A la ville de Nancy

🗒1869: Dimitri Mendeleev a elaborat Tabelul periodic al elementelor

🗒1886: La New York, președintele Grover Cleveland inaugurează Statuia Libertății, dăruită de Franța

🗒1892: Émile Reynaud a proiectat primul film animat în public, Pauvre Pierrot, la Musée Grévin în Paris

🗒1900: Paris: închiderea Jocurilor Olimpice, a doua ediție

🗒1918: Cehoslovacia obține independența față de Austro-Ungaria: (ČSR), „Prima Republică”

🗒1918: În vestul Galiției (Europa Centrală) se formează noul guvern polonez în exil

🗒1919: La cererea Congresului american, președintele Woodrow Wilson își dă veto-ul și începe prohibiția

🗒1922: Fasciștii italieni, conduși de Benito Mussolini, (care cu două seri mai înainte fusese numit prim-ministru al Italiei) mărșăluiesc spre Roma.

🗒1929: Lunea neagră a bursei din New York

🗒1940: Grecia intră în Al Doilea Război Mondial: Începutul războiului greco-italian și a bătăliei Greciei. Dictatorul grec, Ioannis Metaxas, a respins ultimatumul dat de dictatorul italian Benito Mussolini, răspunzând cu celebrul „όχι“ („nu“, Ziua Ohi), drept care Italia cu ajutorul Albaniei invadează Grecia

🗒1941: Holocaust în Kaunas, Lituania: SS-ul nazist a organizat masacrul a peste 9.000 de evrei în ghetoul din Kaunas.

🗒1942: Autostrada Alaska este finalizată

🗒1942: 2.000 de copii evrei și 6.000 de adulți din Cracovia au fost deportați în lagărul de exterminare de la Belzec, în Germania Nazistă

🗒1943: Realizarea ipoteticii operațiuni militare: Experimentul Philadelphia (un experiment militar real în care nava USS Eldridge a devenit invizibilă. Povestea este în general considerată o invenție)

🗒1948: Paul Müller primește Premiul Nobel pentru chimie, pentru descoperirea proprietăților insecticidului DDT

🗒1948: Episcopii Iuliu Hossu și Áron Márton înaintează ministrului Stanciu Stoian „statutul de organizare, conducere și administrare al cultului catolic de toate riturile din România”. În aceeași zi sunt arestați primii episcopi, de regimul comunist

🗒1954: Ernest Hemingway primește Premiul Nobel pentru literatură

🗒1956: În Spania încep emisiunile televizate regulate

🗒1962: Criza rachetelor cubaneze: în urma mesajului radiodifuzat al Papei Ioan al XXIII-lea, Nikita Hrușciov le-a declarat americanilor că a ordonat demontarea rachetelor nucleare amplasate în Cuba

🗒1965: La Roma, Papa Paul al VI-lea a promulgat declarația Nostra Aetate a Conciliului Vatican II, declarație prin care Biserica Catolică condamnă orice formă de rasism, respectiv deplânge antisemitismul și culpabilizarea colectivă a poporului evreu

🗒1971: Marea Britanie devine a 6 națiune care lansează un satelit pe orbită, Prospero X-3, din zona Australiei

🗒1973: Cele 7 țări arabe mari producătoare de petrol au procedat la boicot împotriva SUA și a Țărilor de Jos, acesta însemnând începutul „Crizei petrolului”

🗒1981: Este fondată trupa Metallica, de către James Hetfield și Lars Ulrich

🗒1982: Felipe González Márquez este ales președinte al Spaniei

🗒1988: Franța autorizează folosirea pilulei abortive RU-486, creată de Roussel Uclaf

🗒1988: Franța plasează pe orbită TDF1, primul satelit francez de televiziune

🗒1997: Dow Jones Industrial Average cunoaște cel mai neașteptat record: a plecat la deschidere de la cifra 337,17 puncte și a ajuns la închidere la 7.498.32

🗒2005: Președintele Venezuelei a declarat țara „teritoriu liber de analfabetism”

🗒2007: Cristina Fernández de Kirchner devine prima femeie aleasă președinte al Argentinei

