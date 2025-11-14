4 arestări în dosarul „generalilor rezerviști”. Tribunalul Vaslui admite solicitările DNA

Oamenii de afaceri Mihai Aniței, Laura Iusein și Rareș Cristea au fost arestați de judecătorii Tribunalului Vaslui pentru o perioadă de 30 de zile. Judecătorii au admis solicitările DNA Iași. Alături de ei, și omul de afaceri Fănel Bogos, care s-a întâlnit cu Bolojan, a fost arestat.

DNA a prezentat pe 6 noiembrie mai multe detalii despre acest caz:

„Bogoș Fănel, asociat și administrator în fapt al unei societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul avicol, pentru comiterea infracțiunilor de instigare la șantaj în formă continuată (3 acte materiale), cumpărare de influență în formă continuată (3 acte materiale);

Aniței Mihai, persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență, dare de mită și șantaj;

Iusein Laura., persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj și

Cristea Rareș, persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență.

Cele patru persoane menționate anterior vor fi prezentate la data de 06 noiembrie Tribunalului Vaslui, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2025, față de inculpații P.U.S. și M.V.O., persoane fizice fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj, respectiv complicitate la trafic de influență.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

Inculpatul B.F. administrează în fapt, prin intermediul unei societăți comerciale, mai multe ferme avicole pe raza județului Vaslui, unde s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare, ceea ce ar fi favorizat manifestarea unor agenți patogeni și boli în rândul efectivelor de păsări.

În acest context, în luna septembrie 2024, la nivelul unei ferme ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză, pentru care inculpatul B.F. ar fi întocmit și depus la D.S.V.S.A. Vaslui un dosar de despăgubire pentru compensarea pierderilor cauzate de contaminarea păsărilor fără culpa societății, estimând că i se cuvine o sumă de aproximativ 13 milioane lei.

În contextul neregulilor identificate în fermă, D.S.V.S.A. Vaslui ar fi dispus monitorizarea strictă a activităților de neutralizare a exemplarelor afectate (aproximativ 230.000 de păsări) și ar fi refuzat să aprobe dosarul de despăgubire.

Astfel, fiindu-i afectate interesele financiare, inculpatul B.F. ar fi întreprins, cu sprijinul mai multor persoane și cercuri relaționale de influență, demersuri pentru a-l schimba din funcție pe directorul executiv al D.S.V.S.A. Vaslui.

În concret, în perioada martie – august 2025, inculpatul B.F. ar fi promis și ar fi remis numitului P.U.S. suma de 200.000 de lei, în schimbul căreia acesta ar fi promis că, împreună cu alte persoane, vor apela la persoane din cercul lor relațional de influență, în vederea determinării conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A.), să promoveze în mod ilegal interesele financiare ale societății comerciale respective.

În concret, conducerea A.N.S.V.S.A. ar fi trebuit ca, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, să efectueze următoarele demersuri:

– să anuleze măsurile legale dispuse de către funcționarii D.S.V.S.A. Vaslui, privind neregulile constatate în cadrul fermelor controlate de către societatea administrată în fapt de inculpatul B.F.,

– să îl demită pe directorul executiv al D.S.V.S.A. Vaslui și

– să numească o persoană în conducerea D.S.V.S.A. Vaslui care să aprobe dosarele de despăgubire în valoare totală de aproximativ 3.000.000 de euro depuse de societatea respectivă.

Primirea sumei de bani menționate anterior ar fi fost disimulată prin încheierea unui contract de consultanță încheiat cu o societate comercială controlată de inculpatul P.U.S.

În același context și în aceeași perioadă, inculpatul P.U.S. ar fi pretins și ar fi primit de la inculpatul B.F. suma de 15.000 lei lunar, fiind angajat în mod fictiv ca director al societății comerciale, promițând în schimb că îl va ajuta pe inculpatul B.F. să formuleze plângeri cu acuzații fictive pe care să le depună la D.I.I.C.O.T. și D.N.A împotriva directorului D.S.V.S.A. Vaslui, cu scopul destituirii acestuia din funcția deținută.

În perioada iunie – septembrie 2025, inculpatul B.F. ar fi promis suma de 300.000 de euro inculpaților I.L.M. și C.R.M., pentru ca aceștia să intervină pe lângă persoane din conducerea A.N.S.V.S.A., în vederea favorizării societății comerciale deținute de inculpat în sensul menționat anterior.

În acest context, la data de 10.06.2025 inculpatul B.F. ar fi remis mai mult de jumătate din această sumă, respectiv suma de 200.000 de euro, prin încheierea unui contract de consultanță / management între societatea sa și o altă societate controlată de ceilalți doi inculpați.

În cursul lunii iulie 2025, inculpatul B.F. ar fi promis și oferit în același scop sume de bani necuantificate până în prezent inculpatei I.L.M.

Începând cu luna septembrie 2025 până în prezent, inculpatul B.F. ar fi promis sume de bani în cuantum de aproximativ 250.000 de euro inculpatului A.M. care ar fi afirmat că are influență asupra unor înalți funcționari ai statului și asupra unor lideri politici și că va determina conducerea A.N.S.V.S.A. să favorizeze societatea comercială deținută de inculpatul B.F., în scopul menționat anterior.

În acest context, la data de 06.10.2025, inculpatul A.M. i-ar fi promis directorului executiv al D.S.V.S.A. Vaslui funcția de președinte al A.N.S.V.S.A., dacă acesta va da curs solicitărilor inculpatului B.F.

În perioada septembrie-octombrie 2025, inculpata M.V.O., în contextul influenței pe care ar avea-o față de inculpatul A.M., i-ar fi pretins inculpatului B.F. suma de aproximativ 100.000 de euro a cărei remitere să fie disimulată prin angajarea în mod fictiv, ca manager general al societății comerciale respective.

Totodată, în perioadele respective, persoanele menționate anterior ar fi exercitat acte de constrângere asupra directorului executiv al D.S.V.S.A. Vaslui pentru a-l determina pe acesta să anuleze măsurile luate privind neregulile constatate în cadrul fermelor respective și să aprobe dosarele de despăgubire depuse de inculpatul B.F.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații P.U.S. și M.V.O. trebuie să respecte o serie de obligații, între care:

– să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală;

– să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar;

– să nu părăsească teritoriul României.

Inculpaților P.U.S. și M.V.O. li s-au atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor ce le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Celor șase inculpați li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de Procedură Penală.

În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane”

