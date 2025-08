4 AUGUST, calendarul zilei: Armata română intră victorioasă în Budapesta/ Meghan Markle împlinește 44 de ani/ Se stinge Marilyn Monroe

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 4 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

În 1919, Armata Română a intrat victorioasă în Budapesta, punând capăt regimului comunist instaurat de Béla Kun pe 21 martie 1919 în Ungaria. După o serie de conflicte și lupte pentru controlul teritoriilor din fostul Imperiu Austro-Ungar, intervenția română a fost decisivă în înfrângerea guvernului comunist maghiar. Ocuparea Budapestei a marcat sfârșitul Republicii Sovietice Ungare și a contribuit la restabilirea ordinii în regiune, având un impact major asupra echilibrului politic din Europa Centrală și de Est după Primul Război Mondial.

Meghan Markle, născută pe 4 august 1981 în Los Angeles, este actriță, ducesă și antreprenoare. A devenit cunoscută publicului larg prin rolul Rachel Zane din serialul Suits, iar în 2018 s-a căsătorit cu Prințul Harry, primind titlul de Ducesă de Sussex. În 2020, cuplul a renunțat la atribuțiile regale și s-a stabilit în California, unde Meghan a dezvoltat o carieră în media și business. În 2024, a lansat brandul de lifestyle As Ever, cu produse precum vin rosé și articole de casă. În 2025, a produs și a prezentat emisiunea With Love, Meghan pe Netflix, un succes în rândul publicului. De asemenea, a lansat podcastul Confessions of a Female Founder, în care discută cu femei antreprenor despre provocările carierei și vieții personale. Implicată în cauze umanitare, Meghan activează prin Fundația Archewell, susținând educația, protecția copiilor și ajutorarea refugiaților.

Marilyn Monroe, născută Norma Jeane Mortenson pe 1 iunie 1926 în Los Angeles, a devenit una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei americane și un simbol al feminității în secolul XX. Deși începuturile ei au fost modeste, lucrând inițial ca model, a reușit să cucerească lumea filmului prin farmec, vulnerabilitate și carismă inconfundabilă. A jucat în filme celebre precum Gentlemen Prefer Blondes, The Seven Year Itch și Some Like It Hot, pentru care a câștigat un Glob de Aur. Dincolo de imaginea de “blondă naivă”, Monroe avea un IQ peste medie, era o cititoare avidă, cu o bibliotecă personală de peste 400 de cărți. Viața sa personală a fost marcată de relații tumultuoase, inclusiv căsătoriile cu Joe DiMaggio și Arthur Miller. A murit tragic pe 5 august 1962, la doar 36 de ani, în urma unei sinucideri cauzate de tulburări psihice și abuz de medicamente.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1805: William Rowan Hamilton 🇬🇧🧮 Cea mai importantă contribuție a sa în domeniul matematicii moderne o constituie introducerea cuaternionului. Opera sa a influențat dezvoltarea ulterioară a mecanicii cuantice

🎂1821: Louis Vuitton 🇫🇷👜 antreprenor și designer, a fondat în 1854, la Paris, firma de pielărie Louis Vuitton. Firma aparține companiei multinaționale Moët Hennessy Louis Vuitton SA (LVMH) și este marca cea mai importantă a acesteia

🎂1859: Knut Hamsun 🇳🇴✒️ A avut un rol important în modernizarea romanului european. Este reprezentant al realismului psihologic, mai ales prin romanul Foamea (1890). Capodopera sa este romanul Rodul pământului pentru care Academia Suedeză i-a acordat Premiul Nobel pentru Literatură în 1920. A trăit 92 de ani

🎂1866: Gheorghe Mărdărescu 🇷🇴✩ general al armatei române, decorat de Regele Ferdinand și Regina Maria cu Ordinul militar Mihai Viteazul clasa a III-a pentru acțiunea contra regimului bolșevic al lui Béla Kun

🎂1901: Louis Armstrong 🇺🇸🎺 unul din exponenții cei mai reprezentativi ai „stilului New Orleans” în muzica de jazz practicată în Chicago în jurul anilor 1920 – 1930

🎂1948: Cezara Dafinescu 🇷🇴🎭🎬

🎂1955: Billy Bob Thornton 🇺🇸🎬

🎂1961: Barack Obama 🇺🇸🗣 al 44-lea președinte al SUA, laureat Nobel

🎂1969: Vlad Ivanov 🇷🇴🎬 personajul Bebe în filmul premiat la Cannes 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile

🎂1981: Meghan Markle 🇺🇸🎬 În 2017, s-a logodit cu Prințul Harry, al șaselea în linia de succesiune la tronul Britanic, și-a anunțat retragerea din actorie și intenția de a continua munca umanitară

Decese 🕯

🕯️1875: Hans Christian Andersen 🇩🇰✒️ Printre cele mai cunoscute povești ale sale se numără „Crăiasa zăpezii”, „Mica sirenă”, „Hainele cele noi ale împăratului”, „Prințesa și bobul de mazăre”, „Soldățelul de plumb”, „Fata din soc”, „Fetița cu chibrituri”, „Florile micuței Ida” și „Rățușca cea urâtă”. A refuzat toată viața să semneze altfel decât cu inițialele H.C., de aceea editurile serioase i-au respectat și după moarte dorința. A fost celebrat de Casa Regală daneză, și aclamat pentru că a adus bucurie copiilor din întreaga Europă

🕯️1879: Ștefan Micle 🇷🇴✒️ fizician, profesor universitar la Iași. Pe 7 august 1864 s-a căsătorit în Biserica Bob din Cluj cu Veronica Micle (născută Ana Câmpeanu), viitoare poetă și iubită a poetului Mihai Eminescu, pe atunci o adolescentă de 14 ani

🕯️1959: Ioan Bălan 🇷🇴✝️ episcop greco-catolic de Lugoj, deținut politic. A fost beatificat de Papa Francisc în 2019, fiind sărbătorit în Biserica Greco-Catolică pe 2 iunie, alături de ceilalți șase episcopi români-uniți, martiri ai credinței

🕯️1962: Marilyn Monroe (Norma Jeane Mortensen) 🇺🇸🎬 a murit la 36 de ani, în urma unei supradoze de barbiturice, în locuința sa din Los Angeles. Cadavrul ei a fost descoperit înainte de zorii zilei de duminică, 5 august

🕯️1997: Jeanne Calment 🇫🇷🤶🏻 persoana cea mai longevivă din lume, conform actelor de naștere autentice, trăind 122 de ani și 164 de zile. A trăit întreaga sa viață la Arles, Franța, supraviețuind fiicei și nepotului ei cu câteva decenii. Durata vieții ei a fost complet documentată prin studiu științific

🕯️1981: Melvyn Douglas 🇺🇸🎬 laureat de două ori al Premiului Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar

🕯️2003: Valentina Crețoiu 🇷🇴🎼 soprană română de reputație internațională

🕯️2024: Emanoil Savin 🇷🇴🗣 A fost primar al orașului Bușteni în trei mandate consecutive (2004-2008, 2008-2012, 2012-2016), iar la alegerile locale din 9 iunie 2024 a fost ales pentru al patrulea mandat

Calendar 🗒

🗒1532: Ducatul de Bretania se unește cu Regatul Franței

🗒1578: Bătălia de la Al-Kaar al Kabir (Maroc) dintre portughezi și maurii din Fez. În cursul luptei, regele Portugaliei a fost ucis. Profitând de aceasta, Spania va ocupa Portugalia în 1580 (până în 1640), anexând și imperiul colonial al acesteia

🗒1693: Data atribuită în mod tradițional inventării șampaniei de către Dom Perignon (un călugăr francez); nu este clar dacă el a inventat de fapt șampania, totuși el a fost creditat ca fiind inovatorul care a dezvoltat tehnicile folosite pentru a perfecționa vinul spumant

🗒1704: Englezii cuceresc Gibraltarul, în timpul războiului spaniol de succesiune

🗒1782: Wolfgang Amadeus Mozart s-a căsătorit la Viena, la Catedrala Sf. Ștefan, cu Constanze Weber

🗒1789: În Franța a fost abolit sistemul feudal

🗒1897: Bustul Doamnei din Elche, o sculptură iberică din jurul secolului al V-lea î.Hr., este găsită întâmplător în Spania

🗒1914: Germania invadează Belgia; ca răspuns, Marea Britanie declară război Germaniei. SUA își proclamă neutralitatea

🗒1919: Armata română a intrat victorioasă în Budapesta. Sfârșitul regimului comunist instaurat de Bela Kun la 21 martie 1919 în Ungaria

🗒2020: Cel puțin 220 de oameni au murit și alte peste 6.000 au fost răniți în urma exploziilor în portul din Beirut

CITEȘTE ȘI:

3 AUGUST, calendarul zilei: Martin Sheen împlinește 85 ani, James Hetfield 62/ Mihaela Rădulescu face 56 de ani

2 AUGUST, calendarul zilei: Marcel Iureș împlinește 74 ani/ Un an de la decesul lui Nicu Covaci

1 AUGUST, calendarul zilei: Tudor Gheorghe împlinește 80 ani, Mugur Isărescu 76/ Jason Momoa face 46