5 AUGUST, calendarul zilei: Dorin Mateuț împlinește 60 de ani/ Se stinge Florian Pittiș

Dorin Mateuț este considerat unul dintre cei mai prolifici mijlocași ofensivi din istoria fotbalului românesc. Născut pe 5 august 1965 în localitatea Bogata-Curtuiuș, județul Cluj, Mateuț şi-a început cariera în 1981, la doar 16 ani, când a debutat în Divizia A pentru Corvinul Hunedoara, sub îndrumarea legendarului antrenor Mircea Lucescu. În 1986, s-a transferat la Dinamo București, unde a cunoscut apogeul carierei sale. Aici a înscris 80 de goluri în doar 109 meciuri de campionat, devenind rapid un idol pentru fanii “alb-roșii”. Sezonul 1988-1989 a fost cu adevărat memorabil pentru Dorin Mateuț. Cu un total de 43 de goluri marcate în campionat, a câștigat prestigiosul trofeu “Gheata de Aur” acordat celui mai bun marcator din Europa. După Revoluție, Mateuț a jucat în Spania şi în Italia, iar în 1994 a revenit la Dinamo. A încheiat cariera la Sportul Studențesc, în 1996. A fost selecționat de 56 de ori pentru echipa națională a României, pentru care a marcat 10 goluri. În semn de recunoaștere a meritelor sale, în 2008 a fost decorat cu Ordinul “Meritul Sportiv” clasa a III-a, de către președintele României.

Născut pe 4 octombrie 1943, în Bucureşti, Florian Pittiș a fost una dintre cele mai îndrăgite figuri ale culturii românești, actor, regizor, interpret de muzică folk-rock și realizator de radio. Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, a debutat la Teatrul Bulandra, unde a jucat în spectacole legendare, colaborând cu regizori ca Liviu Ciulei și Andrei Șerban. Pittiș a fost cunoscut pentru imaginea sa nonconformistă, păr lung, blugi și o atitudine de spirit liber, devenind un simbol al rezistenței culturale în perioada comunistă. În anii ‘90, a fondat trupa Pasărea Colibri, alături de Mircea Baniciu și alți mari muzicieni, contribuind la renașterea folkului românesc. A tradus și interpretat cu pasiune cântece de Bob Dylan și Leonard Cohen. Vocea lui unică a însoțit generații întregi în emisiunea Teleenciclopedia și, mai târziu, la Radio România Tineret, pe care l-a transformat în Radio3Net, primul post de radio românesc online. Florian Pittiș s-a stins din viață pe 5 august 2007, din cauza unui cancer de prostată, la vârsta de 63 de ani. A fost înmormântat la Cimitirul Bellu, pe Aleea Actorilor.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1827: Deodoro da Fonseca 🇧🇷🗣 primul președinte brazilian

🎂1903: Principele Nicolae al României 🇷🇴♛ al doilea fiu al Regelui Ferdinand I și al Reginei Maria

🎂1906: John Huston 🇺🇸🎥 a fost un celebru regizor de film și scenarist, laureat Oscar. Anjelica Huston este fiica sa

🎂1922: Marin Preda 🇷🇴✒️

🎂1930: Neil Armstrong 🇺🇸🧑🏻‍🚀primul om care a pășit pe Lună

🎂1938: Rodica Popescu Bitănescu 🇷🇴🎭

🎂1940: Jocelyn Wildenstein 🇨🇭🐱 renumită pentru numeroasele operații estetice care au făcut-o să primească porecla femeia-pisică

🎂1961: Tawny Kitaen 🇺🇸🎬 apare în videoclipurile Whitesnake „Still of the Night”, „Is This Love” și „Here I Go Again” (toate din 1987). Suferea de dislexie, moare la 59 de ani, de afecțiuni cardiace

🎂1963: Mark Strong 🇬🇧🎬

🎂1965: Dorin Mateuț 🇷🇴⚽️ În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a, pentru rezultatele obținute la turneele finale din perioada 1990-2000 și pentru întreaga activitate

🎂1968: Marine Le Pen 🇫🇷🗣

🎂1975: Ada Milea 🇷🇴🎤🎭

🎂1976: Eugen Trică 🇷🇴⚽️

🎂1978: Cosmin Bărcăuan 🇷🇴⚽️

🎂1983: Anca Măroiu 🇷🇴🤺 scrimeră română specializată pe spadă. Este dublă campioană mondială pe echipe (2010 și 2011), vicecampioană europeană la individual în 2012 și de trei ori campioană europeană pe echipe (2006, 2009 și 2011)

Decese 🕯

🕯️1729: Thomas Newcomen 🇬🇧🔩⚙️ împreună cu instalatorul John Colley au construit prima mașină cu abur. Aceasta consuma mult cărbune, avea un randament scăzut dar a fost folosită în minele de huilă

🕯️1895: Friedrich Engels 🇩🇪✒️ filozof politic, alături de partenerul său, mai bine cunoscutul Karl Marx, a dezvoltat teoria comunistă, a fost coautor al Manifestului Partidului Comunist (1848). Engels a editat mai multe volume din Das Kapital, după moartea lui Marx

🕯️1984: Richard Burton 🇬🇧🎬 Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966)

🕯️1991: Soichiro Honda 🇯🇵🚗 A înființat Honda Motor Company în 1948, mai întâi ca producător de motociclete, iar din 1963 și de automobile

🕯️1998: Todor Jivkov 🇧🇬🗣 președinte al Bulgariei (1971-1989)

🕯️2000: Sir Alec Guinness 🇬🇧🎬 unul din cei mai mari artiști de film ai secolului al XX-lea, laureat Oscar pentru rolul Locotenent-colonel Nicholson din Podul de pe râul Kwai

🕯️2007: Florian Pittiș 🇷🇴🎤 ucis de cancerul de prostată, la 63 de ani. A fost înmormântat cu onoruri masonice

Evenimente📋

📋🚦 Ziua Internațională a Semaforului; Celebrează apariția primului semafor electric în SUA (1914, în orașul Cleveland). Are ca obiectiv conștientizarea de către membrii comunității, în special de către copii, a necesității de a respecta regulile de circulație rutieră

Calendar 🗒

🗒1192: Victoria cruciaților la Jaffa (Cruciada III), împotriva musulmanilor lui Saladin

🗒1424: Prima mențiune a vămii Calafat, care în secolele XV-XVI devine punctul de tranzit cel mai important pentru comerţul Ţării Româneşti cu Peninsula Balcanică

🗒1583: Exploratorul Humphrey Gilbert a înființat prima colonie engleză în America de Nord, orașul St. John’s, astăzi în provincia Newfoundland și Labrador din Canada

🗒1772: Austria, Prusia și Rusia au semnat tratatul prin care au început Prima Împărțire a Poloniei

🗒1858: Omul de afaceri american Cyrus West Field și colegii săi au terminat instalarea primului cablu telegrafic transatlantic

🗒1914: Apare primul semafor electric, în SUA (Cleveland) . Primul semafor din lume (non-electric) a fost instalat la Londra (1868)

🗒1914: Austro-Ungaria declară război Rusiei; Muntenegru declară război Austro-Ungariei

🗒1915: Trupele germane ocupă Varșovia

🗒1926: Harry Houdini realizează cea mai mare realizare a sa: petrece 91 de minute sub apă, într-un rezervor sigilat, înainte de a evada

🗒1940: Uniunea Sovietică anexează oficial Letonia

🗒1941: Bătălia de la Smolensk se încheie cu capturarea a aproximativ 300.000 de prizonieri ai Armatei Roșii de către germani

🗒1962: Nelson Mandela este întemnițat. El va fi eliberat abia în 1990

🗒2015: Prim-ministrul malaysian Najib Razak a confirmat că rămășițele avionului descoperite în Oceanul Indian aparțin Boeingului care asigura zborul MH370 al companiei Malaysia Airlines și care a disparut în data de 8 martie 2014

🗒2016: A început cea de-a 31-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară de la Rio de Janeiro

