6 AUGUST, calendarul zilei: M. Night Shyamalan împlinește 55 de ani/ Este publicată documentația pentru realizarea WWW (World Wide Web)

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 6 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

M. Night Shyamalan, născut pe 6 august 1970 în India și crescut în Statele Unite, este un regizor, scenarist și producător cunoscut pentru stilul său distinctiv și finalurile neașteptate. A debutat în industria cinematografică la vârste fragede, dar a cunoscut consacrarea internațională odată cu lansarea filmului The Sixth Sense (1999), care a primit șase nominalizări la premiile Oscar. Succesul a continuat cu filme precum Unbreakable (2000), Signs (2002) și The Village (2004), care au confirmat reputația sa de autor al thrillerelor psihologice cu tentă supranaturală. De-a lungul carierei, Shyamalan a fost adesea lăudat pentru capacitatea de a construi suspans și atmosferă, dar și criticat pentru unele experimente narative riscante. Mai recent, a regizat filme precum Old (2021) și Knock at the Cabin (2023). Este recunoscut nu doar pentru originalitatea poveștilor sale, ci și pentru implicarea profundă în fiecare etapă a creației, de la scenariu până la montaj.

Pe 6 august 1991, programatorul britanic Tim Berners-Lee, cercetător la CERN (Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară), a publicat primele idei concrete pentru un sistem revoluționar de distribuire a informației: World Wide Web. Proiectul său propunea o rețea de documente conectate prin hiperlinkuri, accesibile prin Internet. Scopul era facilitarea colaborării între oamenii de știință din întreaga lume. Astfel, a fost creată prima pagină web din istorie: http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html – un ghid despre proiectul Web, găzduit chiar pe un server CERN. Această pagină a marcat începutul unei revoluții digitale care avea să transforme definitiv modul în care oamenii comunică, învață, lucrează și trăiesc. Ideea lui Berners-Lee a pus bazele unei lumi interconectate, iar World Wide Web-ul este astăzi o componentă esențială a vieții moderne.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1881: Sir Alexander Fleming 🇬🇧🧫 În 1928 a descoperit penicilina produsă de mucegaiul Penicillium notatum. În 1940, alături de doi biochimiști, au izolat și preparat în stare purificată și concentrată penicilina, una dintre marile realizări ale omenirii

🎂1917: Robert Mitchum 🇺🇸🎬 cunoscut mai ales datorită rolurilor sale de anti-eroi din filmele realizate în stil film noir din 1950 – 1960

🎂1928: Andy Warhol 🇺🇸🎨📷 grafician, fotograf, pictor și realizator de filme american, personalitate a curentului artistic cunoscut ca Pop Art din SUA. Din sfera activităților sale artistice face parte și un film experimental, executat în colaborare cu un ansamblu vocal-instrumental psihedelic extrem de influent, The Velvet Underground

🎂1929: Geta Caragiu 🇷🇴🔨 sculptoriță de expresie postcubistă, sora lui Toma Caragiu

🎂1951: Catherine Hicks 🇺🇸🎬 cunoscută mai ales pentru rolul lui Annie Camden în serialul Al 7-lea Cer

🎂1965: Olivier Megaton 🇫🇷🎥 cunoscut mai ales pentru regizarea filmelor La sirène rouge, Curierul 3, Columbiana și Taken 2

🎂1970: M. Night Shyamalan 🇮🇳🇺🇸🎥 A devenit cunoscut prin pelicula Al șaselea simț, la care a scris și scenariul, pe lângă semnarea regiei

🎂1972: Monica Davidescu 🇷🇴🎭 căsătorită, din 1996, cu Aurelian Temișan

🎂1972: Geri Halliwell 🇬🇧🎤(Spice Girls)

🎂1973: Vera Farmiga 🇺🇸🎬

🎂1976: Melissa George 🇺🇸🇦🇺🎬

🎂1980: Ovidiu Tonița 🇷🇴🏈 cel mai titrat rugbist român, a strâns 72 de selecții cu „Stejarii”, marcând 70 de puncte, inclusiv 14 eseuri. A jucat 14 meciuri la Cupa Mondială

🎂1983: Robin van Persie 🇳🇱⚽️ a jucat pe post de atacant la echipe ca Arsenal, Feyenoord și Manchester United

Decese 🕯

🕯️1623: Anne Hathaway 🇬🇧 soția lui William Shakespeare. Se cunosc puține lucruri despre viața ei din acea vreme

🕯️1887: George Crețianu 🇷🇴✒️ poet, jurnalist. A colaborat la ziarul Patria din 1854, care însă a fost oprit de cenzură. George Călinescu precizează că Crețianu a fost autorul popularului „Cântec al străinătății” („Fie pâinea cât de rea, tot mai bine-n țara mea”)

🕯️1935: George Vâlsan 🇷🇴🗺 Este primul geograf român care, pe baza principiului că fenomenele antropogeografice nu sunt independente de împrejurările istorice, face legătura dintre istorie și geografie

🕯️1942: Alfonso Castaldi 🇮🇹🇷🇴🎼 compozitor, dirijor și profesor de muzică român de origine italiană, stabilit în România la vârsta de 20 de ani

🕯️1973: Sică Alexandrescu 🇷🇴🎥 regizor format la școala realistă a lui Paul Gusty. A montat comedii ale lui Gogol și Goldoni și lucrări dramatice românești

🕯️1979: Feodor Lynen 🇩🇪🧪 a câștigat Premiul Nobel pentru fiziologie, medicină alături de Konrad Bloch pentru descoperirile lor privind mecanismul și reglarea metabolismului colesterolului și a acizilor grași

🕯️2015: Mircea Dobrescu 🇷🇴🥊 poreclit „Hercule de buzunar” (avea doar 1,51 metri). A început boxul la vârsta majoratului și a petrecut nu mai puțin de 34 de ani în ringul de box, timp în care a boxat în peste 200 de meciuri. A fost laureat cu argint la Jocurile Olimpice din 1956

Evenimente📋

📋🇯🇵🆘 Ziua Hiroshimei – Ziua mondială a luptei pentru interzicerea armei nucleare

📋🇧🇴 Ziua naţională a Republicii Bolivia; aniversarea proclamării independenţei (1825)

Calendar 🗒

🗒1484: Începe asediul cetății Chilia, în timpul campaniei sultanului Baiazid al II-lea în Moldova. După opt zile, cetatea este cucerită de invadatori și devine raia turcească

🗒1791: Inaugurarea Porții Brandenburg din Berlin

🗒1806: Ca urmare a înfrângerii suferite în Războiul celei de-a Treia Coaliții, împăratul Francisc al II-lea abdică și dizolvă Sfântul Imperiu Roman

🗒1825: Proclamarea independenței Boliviei. Sărbătoare națională

🗒1867: S-a înființat Biblioteca Academiei Române

🗒1877: Marele duce Nicolae adresează domnitorului Carol I noi telegrame în care solicită trecerea Dunării de către întreaga armată română. Unități ale armatei române trec Dunărea și iau în primire paza podului de vase Zimnicea-Șiștova

🗒1890: Criminalul William Kemmler a fost prima persoană executată pe scaunul electric, în închisoarea din Auburn, New York

🗒1893: Canalul Corint este deschis pentru traficul navelor maritime

🗒1914: Serbia declară război Germaniei

🗒1917: Începe Bătălia de la Mărășești între armatele României și Germaniei. A avut loc atacul general al trupelor Puterilor Centrale, marcând apogeul luptelor de la Mărăşeşti. Grupul de atac german condus de gen. von Morgen a lovit frontul dintre Panciu şi Mărăşeşti apărat de români. Cea mai intensă bătălie s-a dus în arealul pădurii Răzoare pentru cota 100, care domina zona şi asigura controlul ultimei terase spre Siret. Aici s-a remarcat compania de mitraliere condusă de Grigore Ignat, care, rezistând cu stoicism până la ultimul om, a întârziat avansarea inamicului, în vreme ce unităţile mari române au reuşit să reziste tuturor atacurilor

🗒1926: Înotătoarea americană Gertrude Ederle a fost prima femeie din lume care a traversat Canalul Mânecii. Traversarea a durat mai mult de 14 ore

🗒1940: Estonia a fost anexată de Uniunea Sovietică

🗒1945: Bombardierul american Enola Gay a lansat prima bombă atomică, denumită Little Boy, asupra orașului japonez Hiroșima. În jur de 70.000 de persoane sunt ucise instantaneu, și câteva zeci de mii mor în anii următori de arsuri și de radiații

🗒1945: Guvernul sovietic restabilește relațiile diplomatice cu România. Guvernele SUA și Angliei au condiționat reluarea relațiilor diplomatice de includerea în guvernul Petru Groza a unor reprezentanți ai PNL și PNȚ

🗒1960: Cuba naționalizează proprietățile americane și cu capital străin din țară

🗒1973: Stevie Wonder a suferit un grav accident răsturnându-se cu mașina, în urma căruia a stat patru zile în comă și și-a pierdut temporar mirosul și gustul

🗒1991: Programatorul britanic Tim Berners-Lee și-a publicat primele sale idei pentru realizarea unui sistem de documente legate între ele prin Internet, sistem ce avea să fie denumit World Wide Web. Prima pagină web a fost http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html ce deservea proiectele de la CERN

🗒2005: În Brazilia a avut loc unul dintre cele mai mari jafuri bancare: 65 milioane $

🗒2012: Rover-ul Curiosity a ajuns pe Marte

CITEȘTE ȘI:

5 AUGUST, calendarul zilei: Dorin Mateuț împlinește 60 de ani/ Se stinge Florian Pittiș

4 AUGUST, calendarul zilei: Armata română intră victorioasă în Budapesta/ Meghan Markle împlinește 44 de ani/ Se stinge Marilyn Monroe

3 AUGUST, calendarul zilei: Martin Sheen împlinește 85 ani, James Hetfield 62/ Mihaela Rădulescu face 56 de ani