A 14-a zi de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează: „Călin Georgescu, persecutat politic”

Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au strâns luni, 12 octombrie, în fața Arestului Central din Capitală, pentru a 14-a zi consecutivă de proteste, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale în dosarul de înșelăciune în formă continuată.

Pentru a 14-a zi la rând, zeci de oameni s-au adunat astăzi, în fața Arestului Central din Capitală, pentru a-l susține pe Călin Georgescu. Aceștia au venit cu steaguri ale României, dar și cu pancarte cu mesaje în care se cere eliberarea lui Georgescu. Mulțimea a scandat minute în șir „Călin nevinovat!”, și „Călin Georgescu, persecutat politic”.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

George Simion a dat startul protestelor

Într-un videoclip publicat vineri pe pagina sa de Facebook, Liderul AUR, George Simion, i-a îndemnat pe susținătorii lui Călin Georgescu să iasă în stradă și să îl sprijine pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.

„Vreau să-i felicit pe toți cei care, în aceste zile, indiferent de opțiunea politică, indiferent de apartenența politică, s-au prezentat la Arestul Central și au fost solidari cu un om care este persecutat pe criterii politice: Călin Georgescu. Mergeți cu toții, mai ales la acest sfârșit de săptămână, să-i fiți alături, să vă audă vocea”, a declarat George Simion într-un mesaj video publicat vineri pe Facebook.

Sâmbătă, Jandarmeria Capitalei a anunțat că a aplicat 124 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 101.000 de lei, în urma adunărilor publice din zona Arestului Central și a sediului DIICOT, care au avut loc între 29 septembrie și 9 octombrie 2026.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Astăzi, Judecătorii Tribunalului au amânat pentru marți, 13 octombrie, decizia prin care fostul candidat la prezidențiale ar putea fi eliberat din arest.

Foto/Video: Mihai Pop