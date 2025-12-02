Prima pagină » Actualitate » Legendar FOTBALIST bulgar, în stare gravă la spital. A fost transportat de urgență în Germania, dar medicii sunt rezervați în privința șanselor

02 dec. 2025, 14:21, Actualitate
Legendar fotbalist bulgar, în stare gravă la spital / fotografie ilustrativa

O nouă lovitură puternică pentru fotbalul bulgar. Unul dintre cei mai mari jucători din istoria țării se luptă pentru viața sa, medicii fiind rezervați în privința șanselor de reușită.

Luboslav Penev este printre cei mai respectați atacanți din generația sa, un nume extrem de cunoscut mai ales în Spania, acolo unde a făcut carieră.

Campion cu Atletico Madrid

Fostul mare internațional bulgar se luptă cu un cancer la rinichi în ultimele săptămâni s-a agravat. Ajuns la vârsta de 59 de ani, Penev a fost internat de urgență într-o clinică din Germania. Doctorii de acolo încearcă să-l stabilizeze, dar sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire.

Presa de la sud de Dunăre scrie că starea lui s-a deteriorat rapid, iar pierderea în greutate îi îngrijorează pe medici. Din acest motiv nici măcar nu s-a mai pus problema ca Penev să urmeze chimioterapie și se caută o altă metodă de tratament.

Soția sa, Kristina Yulianova, a deschis un cont de donații, având nevoie de sprijin financiar pentru a acoperi costurile uriașe ale îngrijirilor medicale.

Nu este prima dată când Penev are probleme grave de sănătate. În 1994, pe când juca la Valencia, el a învins un cancer testicular.

De-a lungul carierei, „Lubo” Penev a jucat pentru ȚSKA Sofia, Valencia și Atletico. Are 305 meciuri și 129 de goluri în Primera Division. Cu Atletico a cucerit „dubla” campionat – cupă, în 1996. Ca antrenor, a condus pe ȚSKA Sofia, Litex Loveci, Botev Plovdiv și Lokomotiv Plovdiv. Are în palmares un titlu de campion cu Litex (2011) și o Cupă a Bulgariei cu ȚSKA (2021). A fost și selecționer al echipei naționale a Bulgariei.

