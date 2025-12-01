Povestea neștiută a colonelului (r) Ion Vasile Banu, de-o vârstă cu Unirea, decorat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler

Veteranul de război care a luptat, când avea 23 de ani, pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și apoi pe frontul de la Cotul Donului în 1942, colonelul (r.) Ion Vasile Banu, a primit singura distincție oferită anul acesta de Ziua Națională de la președintele Nicușor Dan. Col. (r) Banu a fost decorat cu Ordinul Virtutea Militară, gest despre care șeful statului a afirmat că astfel omagiază întreaga generație de eroi care au apărat libertatea României.

„Distincţia pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaştere pentru serviciile sale militare excepţionale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar şi pentru implicarea sa neobosită în viaţa comunităţii după încheierea conflictului”, a explicat Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

Ceea ce nu se știe despre col.(r) Ion Vasile Banu este că acesta se află, la ora actuală, într-un cămin de bătrâni situat în apropierea orașului Tîrgoviște-județul Dâmbovița, unde a ales să își petreacă anii ce au rămas din viața sa în care a mulțumit lui Dumnezeu în fiecare zi că a supraviețuit războiului, mai ales că bătălia de la Cotul Donului a fost, după cum se știe, o operațiune militară de mare anvergură din cel de-Al Doilea Război Mondial, în urma căreia au murit 150.000 de soldaţi români (aproape jumătate dintre combatanţii noştri angajaţi pe front, în doar două luni de lupte – n.r.).

La Villa Orchidea, colonelul împarte camera cu un „camarad” de 91 de ani

Veteranul de război decorat de președintele Nicușor Dan se află în acest cămin de un an și jumătate, locuiește în cameră cu un camarad în vârstă de 91 ani și este foarte iubit și respectat de tot personalul care are grijă de vârstnicii pe care îi găzduiește pe perioadă nelimitată.

„Bucuria domnului Banu a fost extraordinară, a fost foarte emoționant”

Într-o discuție telefonică, Gândul a aflat de la directorul acestui cămin, domnul Nunzio Tambone, informații neștiute despre colonelul-erou, cum ar fi faptul că acesta a intrat în posesia decorației Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, adusă de reprezentați ai MApN direct la cămin, iar azi “bucuria domnului Banu a fost extraordinară, a fost foarte emoționat, am sărbătorit aici și a fost foarte frumos. La fel, foarte frumos a fost și când noi l-am sărbătorit anul acesta, în data de 1 august (data nașterii col. (r) Banu este 1 august 1918-n.r.), an în care a avut loc și Marea Unire. La acel moment, col.(r) Ion Vasile Banu avea patru luni, el născându-se în comuna Glodeni-Dâmbovița, după cum ne-a relatat directorul căminului, și are doi nepoți care sunt plecați în străinătate la acest moment, dar vor reveni în țară peste câteva zile.

Câți veterani de război mai are România

„În data de 1 august noi l-am sărbătorit aici, la cămin și a fost o petrecere dată în cinstea domnului colonel, a venit și primarul comunei în care dânsul s-a născut, și prieteni militari, domni de la Armată, a fost o mare bucurie pentru dânsul și pentru noi toți!”, a mai spus, în exclusivitate pentru Gândul, directorul căminului Villa Orchidea.

În semn de recunoaștere a eroismului și curajului românilor care au luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial, Guvernul României a instituit, în anul 2007, Ziua Veteranilor de Război, care este sărbătorită anual, la data de 29 aprilie, în amintirea zilei în care Regele Carol I a semnat decretul de instituire a titlului de „veteran de război” pentru foștii luptători în Războiul de Independență (1877-1878). Ministerul Apărării a informat, în aprilie 2025, că Armata României mai are doar 437 de veterani de război în România și unul în Republica Moldova. De asemenea, în țara noastră mai trăiesc doar 13 văduve de război. Conform MApN, în cel de-Al Doilea Război Mondial, România a înregistrat peste 900.000 de morți, dispăruți, prizonieri, răniți și invalizi. Unul dintre supraviețuitorii eroi ai războiului a fost colonelul Radu Vasile Banu. Veteranii de război care au primit ordine și medalii, pentru faptele de arme săvârșite în luptă, au dreptul la rente. Acestea se acordă în funcție de tipul decorației.

