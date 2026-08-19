Un alt incident grav a avut loc în București, miercuri, 19 august 2026. Trei persoane au fost spulberate de o mașină, pe o șosea din oraș. În urma incidentului, o persoană în vârstă de 29 de ani și-a pierdut viața.

Incidentul tragic a avut loc în jurul orei 13:55, pe Șoseaua Gării Cățelu. Un șofer de 43 de ani, care se deplasa pe Şos. Gării Cățelu, dinspre Drumul Între Tarlale către Şos. Pantelimon, a surprins și accidentat 3 persoane. Un pieton a murit, iar ceilalți 2 au fost transportați la o unitate medicală.

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O persoană a decedat

În urma incidentului, echipajele de intervenție s-au deplasat la fața locului. Șoferul de 43 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero. Au fost aplicate restricții de circulație în zonă.

„Astăzi, în jurul orei 13.55, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Şos. Gării Cățelu.

Din primele informații, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 43 de ani, care se deplasa pe Şos. Gării Cățelu, dinspre Drumul Între Tarlale către Şos. Pantelimon, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat trei pietoni.

În urma accidentului de circulație, un pieton în vârstă de 29 de ani şi-a pierdut viața, iar ceilalți doi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind 0.

Au fost aplicate restricții de circulație pe Şos. Gării Cățelu, ambele sensuri de deplasare.

Se efectuează cercetarea la fața locului pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație”, anunță Brigada Rutieră a Capitalei.

Două persoane au ajuns la spital

Datele indică faptul că cele două victime care au fost transportate la spital ar fi copilul și mama persoanei care a decedat. STB a transmis că liniile 102, 103, 104 și 246 au fost blocate pe Șos. Gării Cățelu, în stația Șos. Dudești-Pantelimon sens Șos. Pantelimon.

„Liniile 102, 103, 104 și 246 – blocate pe Sos. Gării Cățelu, în stația Șos. Dudești-Pantelimon sens Șos. Pantelimon. Cauza: eveniment de circulație terți. S-au aplicat masuri de deviere”, a transmis compania pe X.