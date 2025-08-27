TRAGEDIE în Germania: Patru români au murit după ce mașina în care se aflau a zburat 30 de metri și s-a izbit de copaci

Patru români, respectiv două cupluri cu vârste cuprinse între 30 și 32 de ani, au murit în noaptea de joi spre vineri, 22 august 2025, într-un accident cumplit produs pe șoseaua L3229, între Reinhardshagen-Veckerhagen, în nordul landului Hessa, Germania.

Autoturismul, un Audi cu numere britanice și volan pe dreapta, a derapat într-o curbă periculoasă pe un sector de drum în pantă, a părăsit carosabilul și a zburat aproape 30 de metri, izbindu-se violent de copaci. Impactul a fost devastator, iar niciuna dintre victime nu a avut vreo șansă de supraviețuire.

Salvatorii au întâmpinat dificultăți majore la locul accidentului. Inițial, autoritățile au crezut că doar două persoane erau în mașină, însă după ce pompierii au decopertat plafonul autoturismului, au descoperit și ceilalți doi pasageri. Medicii au confirmat decesul tuturor.

Primele investigații arată că șoferul nu cunoștea traseul, iar combinația dintre volanul pe dreapta și curbă ar fi contribuit la producerea tragediei. Poliția germană verifică și dacă viteza excesivă sau lipsa adaptării la condițiile de drum au jucat un rol decisiv.

Familia victimelor a lansat deja o campanie pe GoFoundMe pentru a acoperi costurile repatrierii trupurilor neînsuflețite.

„Cu sufletele sfâșiate, vă scriem aceste rânduri. Fratele soțului meu, Nedelea Constantin, și-a pierdut viața împreună cu soția și un alt cuplu într-un cumplit accident rutier în Germania. Viața noastră s-a schimbat pentru totdeauna”, au transmis apropiații într-un mesaj emoționant.

