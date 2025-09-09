Accident teribil în Mexic. Cel puțin 10 morți și peste 40 de răniți, după ce un tren a lovit în plin un autobuz la o trecere la nivel cu calea ferată

Cel puțin 10 oameni au murit și mai bine de 40 sunt răniți în Mexic, după ce un tren a lovit un autobuz la o trecere la nivel cu calea ferată, au anunțat autoritățile locale.

„Avem un total de 41 de răniți și 10 decese”, a declarat într-o conferință de presă Adrian Hernandez, coordonatorul general al protecției civile din statul Mexico, vorbind la postul de televiziune local Milenio.

Accidentul, filmat de camerele de supraveghere

Potrivit dpa, accidentul s-a produs într-o zonă industrială din Atlacomulco, la circa 130 km nord-vest de capitala federală Ciudad de Mexico. Presa locală, care citează autoritățile din Atlacomulco, scrie că sunt mai mult de 60 de pasageri răniți.

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată autobuzul etajat care aștepta la trecerea de nivel cu calea ferată. Apoi, autobuzul demarează și traversează șinele, dar este lovit din spate, câteva secunde mai târziu, de un tren de marfă care apare brusc și îl târăște câțiva metri.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată mai mulți pasageri coborând singuri din autobuz după accident și persoane care se apropie de locul accidentului pentru a încerca să ajute celelalte victime.

Șoferul de autobuz ar fi încercat să treacă șinele de cale ferată înainte de sosirea trenului, potrivit companiei feroviare Canadian Pacific Kansas City. Martorii au declarat presei locale că șoferul a ignorat avertismentele sonore.

Șoferul autobuzului a fost arestat și reținut, la cererea Parchetului, a adăugat Adrian Hernandez, care a precizat că patru dintre cei 41 de răniți se află în stare critică.

