Adevărul despre plecarea lui Bebe Cotimanis de la Pro TV. ”PRO TV-ul nu mai era același. A dispărut sub mine, s-a scurs”

Constantin „Bebe” Cotimanis, în vârstă de 70 de ani, a explicat care a fost motivul plecării sale de la postul de televiziune Pro TV.



Bebe Cotimanis este unul dintre cei mai cunoscuți actori de pe scena artistică din România. De-a lungul anilor, Bebe Cotimanis și-a împrumutat vocea reclamelor făcute pentru promovarea emisiunilor și filmelor de la PRO TV. Actorul a fost ”vocea” Pro TV timp de 25 de ani, încă de la lansarea postului. De ceva vreme, Bebe Cotimanis este ”vocea” Prima TV.

Recent, actorul a făcut declarații despre motivele care l-au determinat să plece de la Pro TV. Acesta a afirmat că postul Tv nu mai era același și că decizia sa de a pleca a fost influențată și de schimbările din conducere.

Adevărul despre plecarea lui Bebe Cotimanis de la Pro TV. ”Dacă ar fi fost Adrian Sârbu nu s-ar fi creat condițiile ca eu să plec”

”Despărțirea de PRO TV a fost extraordinară. Vorba cuiva, ”se necesita”. PRO TV-ul nu mai era același. A dispărut sub mine, s-a scurs. Dacă ar fi fost Adrian Sârbu nu s-ar fi creat condițiile ca eu să plec. A plecat un director din PRO TV la Antenă, unul important, nu știu care, că eu nu am avut de-a face, am fost colaborator, nu angajat. Și a spus: ca o televiziune să funcționeze are nevoie de constanță. Care e constanța? Andreea Esca și vocile PRO TV, Valentin Teodosiu și Bebe Cotimanis. În momentul în care dispar chestiile astea, dispare ștampila. Deci nu a băgat toate știrile, decât aceste lucruri”, a explicat Bebe Cotimanis, potrivit revistei Unica.

Actorul a mai spus că a ajuns la Prima TV după doar o zi de pauză:

”Muncesc în locul care muncesc nu pentru bani, ci cu dăruire. Că Dumnezeu ți-i dă, ți-i ia, te duci în altă parte. Știi cât am stat fără muncă după ce am plecat de la Pro TV? O zi! În secunda doi m-au chemat cei de la Prima, din conducere. Iar de acolo am tras-o pe Viorela de la promo, pe Andi Popescu, am tras ce am putut. Eu întotdeauna sunt om de echipă. Îmi place atmosfera de la filmări. Nu mă cert. Îmi place să se simtă bine toată lumea. Dar eu dăruiesc, nu dau de la mine nimic. Eu mă simt bine într-o atmosferă bună”.