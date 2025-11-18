Adriana Săftoiu este noua șefă a TVR. Adrian Țuțuianu devine noul șef al Autorității Electorale Permanente

Plenul Parlamentului a aprobat cu 270 de voturi „pentru” și 4 voturi împotrivă propunerea ca Adriana Săftoiu, fost jurnalist și deputat PNL, să fie noul președinte director general al SRTV.

Noul președinte al AEP a fost votat Adrian Țuțuianu, propunerea PSD, cu 271 de voturi „pentru” și două voturi „contra”.

Purtătoarea de cuvânt Ioana Ene Dogioiu, propusă de Ilie Bolojan ca reprezentant al Guvernului în CA al SRR pe o excepție la legea incompatibilității, a trecut și ea la vot de plenul Parlamentului.

Parlamentarii AUR nu au participat la vot.

Luni, comisiile reunite pentru cultură au avizat favorabil propunerile preşedintelui României, Guvernului, PSD, PNL, USR, UDMR, minorităţi şi ale salariaţilor pentru Consiliile de administraţie ale SRTv şi SRR.

Parlamentarii din comisii au acceptat doar câte una dintre propunerile făcute de AUR în aceste consilii, astfel încât AUR a rămas cu câte o singură propunere.

Recomandarea autorului: