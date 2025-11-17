Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu a făcut o dezvăluire surprinzătoare. În plin scandal al sinecurilor la vârful TVR și al Radioului public (vezi detalii AICI), cunoscutul gazetar a mărturisit că a primit o propunere de a fi numit membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radio.

În contextul recentei numiri a purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, ca membru în Consiliul de Administrație al Radioului public, Ion Cristoiu a dat detalii de culise în legătură cu o propunere asemănătoare, primită din partea PSD în vremea când partidul era condus de Liviu Dragnea.

”Le-am zis: Sunteți nebuni?”

”M-am trezit… Nu era pus pe liste, se discuta acolo în interior. M-a sunat și le-am zis: Sunteți nebuni? Asta îmi trebuia mie. Le-am zis să nu mă pună. A pus-o pe ea, nu pe mine. A rămas în Consiliul de Administrație”.

În context, moderatorul a mărturisit propria experiență nefastă cu Televiziunea publică. După ce am fost la TVR și mi-a mâncat tinerețea, nu mai vreau să aud de companii de stat. Ce este acolo, de la găști la familii, la putori.

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a dat detalii despre propriul episod savuros cu TVR, relatând o experiență asemănătoare la postul public, unde a realizat emisiunea Omul și cartea. Episodul are în centru vizita sa în scop de documentare la Muzeul Militar.

”Dacă ați știut ce risipă e la TVR… S-a supărat Dragnea că eu îl înjuram împreună cu Rareș acolo și a zis: trebuie să aleagă. Dar el mă invitase. Ultima emisiune era despre Stalingrad. Există – iar denunț – la Muzeul Militar o hartă mare, este un sector cu mareșalul Antonescu. Aoleu, ce am zis… Și m-am dus să filmez acolo. E foarte important, a venit echipa de la TVR, (…)”

