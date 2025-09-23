Prima pagină » Actualitate » Afacerist bistrițean cu contracte publice URIAȘE, surprins cu Rolls-Royce și ceas de lux în valoare de sute de mii de euro

Afacerist bistrițean cu contracte publice URIAȘE, surprins cu Rolls-Royce și ceas de lux în valoare de sute de mii de euro

Bianca Dogaru
23 sept. 2025, 13:57, Actualitate
Claudiu Petruț, un om de afaceri din Bistrița cunoscut pentru contractele numeroase cu bani publici în Cluj și alte județe din Ardeal, a fost filmat recent în București conducând un Rolls-Royce Spectre evaluat la 900.000 de euro și purtând un ceas Richard Mille de 325.000 de euro, potrivit clujust.

Claudiu Pătruț – abonatul la bani publici care defilează cu Rolls Spectre și ceas Richard Mille de 325.000 € Claudiu Pătruț, binecunoscut ca „abonat la bani publici”, nu se mulțumește doar cu afacerile grase de la Cluj. Venit de la Bistrița și alimentat constant din contracte publice, a încercat să își facă un nume prin restaurante și idei „originale”, precum meniul de mâncat cu paiul de la C’est la Vie – o glumă nereușită care l-a transformat într-un personaj de bârfă locală. Dar nu doar prin „inovații culinare” atrage atenția. Recent, Pătruț a fost surprins la București, unde a venit cu un Rolls Spectre exclusivist, de 900.000 de euro, nu orice Spectre. La mână, un Richard Mille scandalos, evaluat la 325.000 de euro. Practic, peste 1.200.000 de euro la purtător, afișat ostentativ ca un trofeu de „succes”. Ieri, a luat masa la restaurantul Ancora, cu mașina parcată la vedere, semn că nu vrea să treacă neobservat. Unii spun că vizita nu e întâmplătoare – poate caută și prin București contracte la fel de „profitabile” ca la Cluj. Un singur lucru e cert: Claudiu Pătruț își construiește imaginea de „mare jucător” prin opulență, afișându-și luxul cu insistență. De la meniul cu paiul la Rolls și Richard Mille, traseul e clar: ostentația rămâne semnătura sa. Cine i le dă? Potrivit presei locale, Claudiu Petruț a fost abonat la lucrările direcționate de Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, prin grupul Dacia Asphalt și alte firme conectate la banii publici. Contracte cu drumuri, asfaltări și servicii publice i-au asigurat resursele pentru a se plimba acum cu Rolls-ul și Richard Mille.Dacia Asphalt SRL (firma controlată de familia Petruț) a primit 53 de contracte de la Consiliul Județean Cluj într-un an, pentru lucrări de întreţinere de vară, reparaţii drumuri, etc. Valoarea acestor contracte era de aproximativ 37,6 milioane lei (~7,5 milioane euro). 2. Tot firma Dacia Asphalt a semnat lucrări mari, cum ar fi modernizarea sau reabilitarea unui tronson de drum de ~32 km între Așchileu – limita județului Sălaj (în județul Cluj), plus poduri, în valoare de cca. 33,5 milioane lei. 3. Firma Construct Perom, condusă de Claudiu Petruț (asociat cu familia Petruț) apare în topuri, cu contracte pentru lucrări de drumuri județene, modernizări, etc. 4. Firma Dacia Asphalt SRL are acționariat: Gheorghe Petruț (95%) și Ioachim Cadar (5%) — ceea ce sugerează legături de interes public și lucrări licitate cu instituții de stat. Cine a semnat (cu nume și funcție) • Alin Tișe – președintele Consiliului Județean Cluj. Instituția a comunicat explicit că „președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a semnat contractele de execuție” pentru lucrări pe drumuri județene. • (Pentru contractele din Bihor unde Dacia Asphalt a fost desemnată câștigătoare la pista Băile Felix–Ic Ponor–Padiș) Consiliul Județean Bihor a anunțat că „contractul va fi semnat în următoarele zile”; în mod uzual semnatar este președintele CJ Bihor (Ilie Bolojan), însă comunicatul citat nu îi menționează numele ca semnatar. Alin Tișe – politicianul care își face miting împotriva propriei persoane În timp ce clujenii plătesc taxe peste taxe și se sufocă între scumpiri, Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, și-a descoperit noul hobby: să facă pamflet împotriva… lui însuși. „Ca politician cresc taxele, ca antreprenor nu mai pot respira de la atâtea taxe”, spune Tișe, într-un exercițiu de autoironie care sună mai degrabă a comedie neagră pentru contribuabili. Adică omul care le aprobă, tot el le contestă. Victimă și călău în același timp, după cum singur se descrie. Într-o țară unde antreprenorii mici își închid firmele și oamenii de rând nu mai știu cum să facă față prețurilor, șeful CJ Cluj își face singur pancarte și se imaginează huiduit în piață… doar pentru a-și aplauda apoi „realizările unice”. #BaniPubli#BaniPublicie#ContracteDeLuxi#RollsSiRichardMiller#TaxePentruUnSistemIP

În urmă cu două luni, firma Dacia Asphalt, în care este asociată mama lui Petruț, a câștigat un contract de 38 milioane de lei fără TVA cu Primăria Gherla. Acest contract se adaugă altor contracte publice importante primite de firmele controlate de Claudiu Petruț pentru reabilitări de drumuri și deszăpeziri.

Firmele sale, Dacia Asphalt SRL și Construct Peron SRL, au derulat în ultimii ani contracte de zeci de milioane de lei cu Consilii Județene și CNAIR. În 2024, Dacia Asphalt a avut o cifră de afaceri de peste 87 milioane lei și un profit net de peste 5 milioane lei.

Câteva contracte importante:

  • Dacia Asphalt SRL a câștigat în județul Cluj un contract pentru „Execuție lucrări de construcții pentru «Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței DJ 109C … etc.»” contract atribuit pentru 21.722.320 RON

  • Acord-cadru „întreținere pe timp de iarnă” (DRDP Brașov – CNAIR), ofertant: Dacia Asphalt SRL. Valoare estimată pe loturi: ~22,2–27,6 mil. lei. 

  • Acord-cadru „întreținere curentă pe timp de vară” (DRDP Brașov – CNAIR), ofertant: Dacia Asphalt SRL. Valoare contract: ~11,54 mil. lei.    

  • Consiliul Județean Cluj – recepție lucrări drum județean (contract ~33,5 mil. lei) executat de Dacia Asphalt SRL

  • CJ Bistrița-Năsăud – centralizator 2022: Construct Perom SRL în asociere (cu Îndemânarea Prodcom etc.) pe lucrări de drumuri, valoare contract: ~14,62 mil. lei.

Sursa: clujust.ro

Deși Claudiu Petruț nu apare oficial ca asociat în firmele care fac milioane, mama sa, Maria Petruț, de 74 de ani, deține 95% din Dacia Asphalt și este asociată cu Ioachim Eugen Cadar, fost director la Regia Autonomă a Drumurilor Județene Cluj.

În Construct Perom, Maria Petruț este asociat unic, iar Claudiu Petruț este administrator. Soția sa, Cristina Petruț, manager al hotelului de lux Vibre din Cluj, a investit împreună cu el 15 milioane de euro și deține mai multe firme.
Sursa: clujust.ro

