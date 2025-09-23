Afacerist bistrițean cu contracte publice URIAȘE, surprins cu Rolls-Royce și ceas de lux în valoare de sute de mii de euro

Claudiu Pătruț – abonatul la bani publici care defilează cu Rolls Spectre și ceas Richard Mille de 325.000 € Claudiu Pătruț, binecunoscut ca „abonat la bani publici”, nu se mulțumește doar cu afacerile grase de la Cluj. Venit de la Bistrița și alimentat constant din contracte publice, a încercat să își facă un nume prin restaurante și idei „originale”, precum meniul de mâncat cu paiul de la C’est la Vie – o glumă nereușită care l-a transformat într-un personaj de bârfă locală. Dar nu doar prin „inovații culinare” atrage atenția. Recent, Pătruț a fost surprins la București, unde a venit cu un Rolls Spectre exclusivist, de 900.000 de euro, nu orice Spectre. La mână, un Richard Mille scandalos, evaluat la 325.000 de euro. Practic, peste 1.200.000 de euro la purtător, afișat ostentativ ca un trofeu de „succes”. Ieri, a luat masa la restaurantul Ancora, cu mașina parcată la vedere, semn că nu vrea să treacă neobservat. Unii spun că vizita nu e întâmplătoare – poate caută și prin București contracte la fel de „profitabile” ca la Cluj. Un singur lucru e cert: Claudiu Pătruț își construiește imaginea de „mare jucător” prin opulență, afișându-și luxul cu insistență. De la meniul cu paiul la Rolls și Richard Mille, traseul e clar: ostentația rămâne semnătura sa. Cine i le dă? Potrivit presei locale, Claudiu Petruț a fost abonat la lucrările direcționate de Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, prin grupul Dacia Asphalt și alte firme conectate la banii publici. Contracte cu drumuri, asfaltări și servicii publice i-au asigurat resursele pentru a se plimba acum cu Rolls-ul și Richard Mille.Dacia Asphalt SRL (firma controlată de familia Petruț) a primit 53 de contracte de la Consiliul Județean Cluj într-un an, pentru lucrări de întreţinere de vară, reparaţii drumuri, etc. Valoarea acestor contracte era de aproximativ 37,6 milioane lei (~7,5 milioane euro). 2. Tot firma Dacia Asphalt a semnat lucrări mari, cum ar fi modernizarea sau reabilitarea unui tronson de drum de ~32 km între Așchileu – limita județului Sălaj (în județul Cluj), plus poduri, în valoare de cca. 33,5 milioane lei. 3. Firma Construct Perom, condusă de Claudiu Petruț (asociat cu familia Petruț) apare în topuri, cu contracte pentru lucrări de drumuri județene, modernizări, etc. 4. Firma Dacia Asphalt SRL are acționariat: Gheorghe Petruț (95%) și Ioachim Cadar (5%) — ceea ce sugerează legături de interes public și lucrări licitate cu instituții de stat. Cine a semnat (cu nume și funcție) • Alin Tișe – președintele Consiliului Județean Cluj. Instituția a comunicat explicit că „președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a semnat contractele de execuție” pentru lucrări pe drumuri județene. • (Pentru contractele din Bihor unde Dacia Asphalt a fost desemnată câștigătoare la pista Băile Felix–Ic Ponor–Padiș) Consiliul Județean Bihor a anunțat că „contractul va fi semnat în următoarele zile”; în mod uzual semnatar este președintele CJ Bihor (Ilie Bolojan), însă comunicatul citat nu îi menționează numele ca semnatar. Alin Tișe – politicianul care își face miting împotriva propriei persoane În timp ce clujenii plătesc taxe peste taxe și se sufocă între scumpiri, Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, și-a descoperit noul hobby: să facă pamflet împotriva… lui însuși. „Ca politician cresc taxele, ca antreprenor nu mai pot respira de la atâtea taxe”, spune Tișe, într-un exercițiu de autoironie care sună mai degrabă a comedie neagră pentru contribuabili. Adică omul care le aprobă, tot el le contestă. Victimă și călău în același timp, după cum singur se descrie. Într-o țară unde antreprenorii mici își închid firmele și oamenii de rând nu mai știu cum să facă față prețurilor, șeful CJ Cluj își face singur pancarte și se imaginează huiduit în piață… doar pentru a-și aplauda apoi „realizările unice”. #BaniPubli#BaniPublicie#ContracteDeLuxi#RollsSiRichardMiller#TaxePentruUnSistemIP

♬ Powerful songs like action movie music – Tansa