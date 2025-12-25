Prima pagină » Actualitate » Ai cumpărat sarmale din Mega Image? Din ce sunt făcute, de fapt

25 dec. 2025, 11:00, Actualitate
Sarmalele gata preparate, vândute în marile magazine de retail, sunt o soluție rapidă pentru mesele de sărbători, mai ales dacă nu vreți să gătiți și să petreceți prea mult timp în bucătăria. Însă, în cele mai multe cazuri, eticheta produsului ridică semne de întrebare pentru consumatorii atenți la ingrediente.

De exemplu, dacă ne referim la sarmalele comercializate de Mega Image, lista ingredientelor arată din ce sunt făcute, de fapt. Iar realitatea e următoarea: diferența dintre cantitatea de carne și cea de varză este surprinzător de mică.

Din ce sunt făcute sarmalele de la „Mega”, de fapt

Astfel, citind informațiile trecute pe ambalaj, acolo unde ingredientele sunt afișate în ordine descrescătoare a greutății, vedem că sarmalele propriu-zise reprezintă doar 70% din produs. Carnea de porc este în procent de 37%, iar 32% reprezintă varza murată. Se observă o diferență de doar cinci procente între cele două ingrediente principale.

Restul compoziției sarmalelor este completat de ceapă, pastă de tomate, orez și condimente, care însumează 31%.

Sarmalele vândute la Mega Image au și o atenționare importantă pentru persoanele cu alergii sau intoleranțe alimentare – sunt fabricate într-o unitate care procesează, pe aceleași linii de producție, gluten, ou, arahide, soia, lapte (lactoză), fructe cu coajă lemnoasă, pește, muștar, susan și sulfiți. Din acest motiv, pot exista urme ale acestor alergeni în sarmalele care sunt vândute românilor.

În ceea ce privesc valorile nutriționale, pe etichetă sunt trecute puține calorii, dar foarte multă sare. De exemplu, o porție de 100 de grame de sarmale conțin doar 120 de kilocalorii, pe când cantitatea de sare ajunge la 1,42 grame, ceea ce reprezintă aproape 24% din doza zilnică recomandată pentru un adult.

De asemenea, produsul conține 8,8 grame de grăsimi la 100 de grame, dintre care 2,9 grame sunt grăsimi saturate. Vorbim de 12% din necesarul zilnic de grăsimi și aproape 15% din cel de grăsimi saturate, potrivit standardelor nutriționale.

Pentru a fi pe deplin informați este bine ca atunci când cumpărăm produse gata preparate să cirtim cu mare atenție etichetele. Ingredientele și valorile nutriționale pot influența semnificativ dieta zilnică. Iar pentru persoane cu afecțiuni cardiovasculare sau regim alimentar restrictiv, acest lucru este extrem de important.

Cele mai noi