Ajutorul social clasic a fost înlocuit cu venitul minim de incluziune. Care este suma primită și în ce condiții, în 2026

Pentru mulți români, este important de știut cât este ajutorul social în anul 2026 și în ce condiții se acordă. Ei bine, ajutorul social clasic a fost înlocuit cu venitul minim de incluziune (VMI), un program care oferă sprijin financiar persoanelor și familiilor cu venituri foarte mici. Dar suma primită diferă în funcție de veniturile familiei, numărul membrilor și existența copiilor în întreținere.

Potrivit bzi.ro, venitul minim de incluziune este reglementat prin legislația privind protecția socială și reprezintă principalul ajutor acordat persoanelor aflate în dificultate financiară.

Programul combină două forme de sprijin: ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familiile cu copii. Suma exactă primită nu este fixă pentru toți beneficiarii, deoarece se calculează în funcție de veniturile și situația fiecărei familii.

Cât este ajutorul social, în 2026

În anul 2026, cuantumul maxim al ajutorului de incluziune este de aproximativ 346 de lei pe lună pentru fiecare membru al familiei care nu are alte venituri.

Pentru persoanele singure cu vârsta de peste 65 de ani, suma maximă poate ajunge la aproximativ 504 lei pe lună, dacă nu există alte venituri.

Pentru a primi acest ajutor, venitul net lunar al familiei trebuie să fie sub anumite limite.

De exemplu, pentru componenta de incluziune, venitul trebuie să fie sub 346 lei pe membru de familie, iar pentru sprijinul acordat familiilor cu copii plafonul de venit poate ajunge până la 879 lei pe membru de familie.

În cazul familiilor care au copii în întreținere, statul acordă și un sprijin suplimentar.

De exemplu, pentru familiile cu venituri foarte mici, ajutorul poate fi aproximativ:

143 lei pentru un copil;

286 lei pentru doi copii;

428 lei pentru trei copii;

570 lei pentru patru copii sau mai mulți.

Suma finală primită lunar este calculată ca diferență între cuantumul maxim stabilit de lege și veniturile familiei. Dacă familia are deja anumite venituri (salariu, pensie sau alte ajutoare), suma de la stat va fi mai mică. Dacă rezultatul calculului este sub 50 de lei, statul acordă totuși minimum 50 de lei.

Pe scurt:

• aproximativ 346 lei/lună pentru fiecare membru de familie fără venit

până la 504 lei pentru persoană singură peste 65 de ani

plus sume suplimentare pentru familiile cu copii

Condiții stricte de acordare și lista bunurilor interzise

Statul român verifică absolut toate bunurile aflate în proprietatea solicitantului. Există o listră strictă de bunuri care exclud din start acordarea ajutorului. Dacă dețin mai multe locuințe, dosarul este respins imediat de primărie.

Terenurile intravilane foarte mari blochează, de asemenea, accesul la fonduri. Mai mult de atât, nu se pot primii bani dacă ai un spațiu comercial închiriat. Iată și care este legea care interzice cumulul pensiei cu salariul.

Mașinile reprezintă adesea o problemă majoră la evaluarea dosarelor. Un autoturism cu o vechime mai mică de 10 ani blochează dosarul. Deținerea a două autoturisme, indiferent de vechime, taie dreptul la ajutor. Utilajele agricole, tractoarele sau combinele atrag respingerea automată a cererii.

Depozitele bancare sunt de asemenea verificate foarte atent prin sistemul electronic. Persoanele care au în cont o sumă mare, nu sunt considerate vulnerabile, iar suma din bancă nu trebuie să depășească de trei ori salariul mediu brut.

Dosarul se depune fizic la compartimentul de asistență socială din primări,iar primarul este cel care semnează dispoziția finală de acordare a dreptului.

Lista exactă a documentelor obligatorii în 2026:

formularul standard de cerere VMI (eliberat direct la ghișeul primăriei);

declarația pe propria răspundere privind exactitatea tuturor datelor furnizate;

angajamentul ferm de plată pentru recuperarea eventualelor sume încasate ilegal;

actele de identitate valabile ale tuturor membrilor familiei;

certificatele de naștere pentru absolut toți copiii minori din familie;

certificatul de căsătorie sau hotărârea definitivă de divorț (dacă este cazul);

adeverințe oficiale de venit pentru absolut toate sursele de încasări lunare;

adeverințe de elev care să dovedească frecventarea regulată a cursurilor școlare.

