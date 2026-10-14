Alarmă aeriană în România, miercuri dimineață. Locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizați prin RO-Alert din cauza dronelor

Autoritățile române au emis, miercuri dimineață, un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, după ce a fost semnalată posibilitatea unei incursiuni a unor drone.

Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească și să evite ferestrele și pereții exteriori ai locuințelor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea a transmis că avertizarea a fost emisă în contextul riscului reprezentat de posibila pătrundere a unor drone în spațiul aerian.

Mesajul RO-Alert transmis populației din TulceaA

”Alarmă aeriană (Posibilă incursiune de drone). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în casă, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert transmis miercuri dimineață.

Avertizarea a vizat localitățile din nordul județului Tulcea, aflate în apropierea frontierei cu Ucraina.

ISU Tulcea: Nu au fost înregistrate apeluri de urgență

Reprezentanții ISU Tulcea au precizat că, până la momentul comunicării informațiilor, nu au fost primite apeluri la numărul unic de urgență 112 în legătură cu situația semnalată.

Ce spune Ministerul Apărării Naționale

În dimineața zilei de miercuri, 14 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat tinte aeriene care evoluau în apropierea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei cu România.

”Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 6.39, a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române și un elicopter IAR-330 SOCAT.

Potrivit datelor furnizate de sistemele de supraveghere radar, cele trei ținte aeriene nu au pătruns în spațiul aerian național. Situația este în dinamică și vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, arată Ministerul Apărării Naționale.