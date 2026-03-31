Alcoolemie uriașă pe DN66. Un șofer din Petroșani, atât de beat încât nu a putut sufla în etilotest

Polițiștii din Hunedoara au reținut un bărbat de 37 de ani din Petroșani, după ce a fost prins la volan într-o stare de ebrietate extremă. Acestuia i s-a depistat o concentrație uriașă de alcool în sânge.

Alcoolemie uriașă: 3,53 g/l alcool în sânge

Incidentul a avut loc pe 23 martie 2026, pe DN66, pe raza comunei Sântămăria-Orlea. Polițiștii rutieri l-au oprit în trafic, însă starea avansată de intoxicație alcoolică a făcut imposibilă testarea acestuia cu aparatul etilotest.

În aceste condiții, oamenii legii au fost nevoiți să îl transporte la spital pentru recoltarea de probe biologice.

În urma acestora s-a depistat că bărbatul avea o alcoolemie de 3,53 g/l, respectiv 3,23 g/l alcool pur în sânge.

Comunicatul poliției

Abia pe 30 martie 2026, în urma probatoriului administrat, polițiștii din cadrul IPJ Hunedoara au luat măsura reținerii pentru 24 de ore.

”La data de 30 martie 2026, poliţiştii Serviciului Rutier au dispus reţinerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 37 de ani, din municipiul Petroșani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului (art. 336 alin. 1 Cod penal).

Acesta a fost depistat în trafic la data de 23 martie 2026, pe DN66, pe raza comunei Sântămăria-Orlea, iar din cauza stării avansate de ebrietate nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiind transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Conform buletinului de analiză toxicologică, bărbatul avea o alcoolemie de 3,53 g/l, respectiv 3,23 g/l alcool pur în sânge. Cercetările continuă în acest caz”, au transmis, luni seară, poliţiştii de la IPJ Hunedoara.

