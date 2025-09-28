Alegeri în Moldova. 254 de INCIDENTE confirmate până la ora 14:30. Printre acestea, „încălcarea secretului votului” și „votare nejustificată în grup”

La alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, până la ora 14.30, misiunea de observare Promo-LEX a înregistrat 254 de incidente confirmate, dintr-un total de 344 de cazuri prelucrate.

Au fost monitorizate 1290 de secții de vot, iar 431 nu sunt accesibile pentru persoanele cu deficiențe locomotorii.

Totodată, 94 de secții nu dispun de instrumente pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

În 313 sec s-au semnalat situații țiide aglomerație între orele 9:30-12:30, inclusiv în 6 din cele 12 sec ții deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană și în 47 din 117 sec ții din străinătate.

Au fost raportate 85 de cazuri de înc ălcare a secretului votului, cele mai multe dintre ele const ând în fotografierea buletinelor de vot.

În mai multe situa ții, alegătorii au șters fotografiile la cererea președinților secțiilor, iar în câteva cazuri a fost chemat ă Poliția.

De asemenea, s-au constatat deficiențe în amplasarea cabinelor de vot care permiteau vizualizarea opțiunii alegătorului, potrivit Mediafax.

„ P rezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secțiilor ”

În timpul monitorizării au mai fost descoperite și 30 de cazuri de votare nejustificată în grup, atunci două sau mai multe persoane se aflau în aceeași cabină de vot.

Au fost semnalate și 22 de cazuri cu prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secțiilor sau în raza de 100 de metri.

S-au înregistrat 7 cazuri de transport organizat al aleg ătorilor.

S-au înregistrat 3 situații de presupuse recompense materiale pentru vot.

regiunea transnistreană La secțiile din, a fost sesizată sosirea organizată a alegătorilor cu autoturisme și microbuze.

În același timp, au fost raportate probleme cu sistemul SIAS Alegeri în 6 secții și deficiențe în listele electorale în 26 de cazuri, din cauză că alegătorii nu se regăseau în liste, cu toate că aveau domiciliul în zona respectivă.

