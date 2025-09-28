Alegeri în Moldova. 254 de INCIDENTE confirmate până la ora 14:30. Printre acestea, „încălcarea secretului votului” și „votare nejustificată în grup”

La alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, până la ora 14.30, misiunea de observare Promo-LEX a înregistrat 254 de incidente confirmate, dintr-un total de 344 de cazuri prelucrate.
Au fost monitorizate 1290 de secții de vot, iar 431 nu sunt accesibile pentru persoanele cu deficiențe locomotorii.
Totodată, 94 de secții nu dispun de instrumente pentru persoanele cu dizabilități de vedere.
De asemenea, s-au constatat deficiențe în amplasarea cabinelor de vot care permiteau vizualizarea opțiunii alegătorului, potrivit Mediafax.
În timpul monitorizării au mai fost descoperite și 30 de cazuri de votare nejustificată în grup, atunci două sau mai multe persoane se aflau în aceeași cabină de vot.
Au fost semnalate și 22 de cazuri cu prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secțiilor sau în raza de 100 de metri.
În același timp, au fost raportate probleme cu sistemul SIAS Alegeri în 6 secții și deficiențe în listele electorale în 26 de cazuri, din cauză că alegătorii nu se regăseau în liste, cu toate că aveau domiciliul în zona respectivă.
Foto main – Profimedia Images
RECOMANDAREA AUTORULUI: