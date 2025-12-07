Alegeri parțiale și în județul Bihor. Un număr de 5 secții de vot s-au deschis, duminică dimineață, în comuna Remetea. Cei peste 2.300 de locuitori sunt așteptați la urne pentru a-și alege viitorul primar, după ce fostul edil PSD, Adrian Ștefănică, a ajuns la închisoare.
Mandatul lăsat liber de f0stul edil este disputat acum de doi candidați: actualul viceprimar, Ionel Stelian Copil (PSD), profesor de meserie, și liberalul Petru Dan, antreprenor local, de profesie inginer zootehnist.
La aceste alegeri locale parțiale pot vota exclusiv bihorenii care au domiciliul sau reședința în Remetea, pe listele de alegători figurând 2.325 de persoane. Secțiile de vot sunt deschise între orele 7 și 21, iar alegătorii își pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reședință, dacă aceasta a fost stabilită cu cel puțin 6 luni înaintea datei scrutinului, respectiv anterior datei de 7 iunie 2025.
Pe lângă scrutinul din Remetea, duminică mai au loc alegeri locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și primarii din alte 11 localități din țară.
