Alegeri parțiale și în județul Bihor. Un număr de 5 secții de vot s-au deschis, duminică dimineață, în comuna Remetea. Cei peste 2.300 de locuitori sunt așteptați la urne pentru a-și alege viitorul primar, după ce fostul edil PSD, Adrian Ștefănică, a ajuns la închisoare.

Potrivit publicației locale ebihoreanul , în luna iunie, Ștefănică a fost condamnat definitiv la 2 ani și 4 luni de închisoare, după ce a participat la o partidă ilegală de vânătoare în anul 2021, unde un pădurar a fost împușcat mortal.

Primarul PSD a fost condamnat definitiv pentru moartea unui pădurar

Potrivit deciziei publicate pe portalul instanței, în iunie 2025, Curtea de Apel a menținut condamnările la închisoare cu executare dispuse anterior de Judecătoria Beiuș pentru 5 dintre inculpați, inclusiv primarul PSD al comunei Remetea, Adrian Ștefănică (foto jos). În ceea ce-l priveşte pe primar, Curtea de Apel Oradea a stabilit că pedeapsa dispusă de Judecătoria Beiuş, de 2 ani şi 4 luni de închisoare cu executare, este legală şi întemeiată.

Un social-democrat și un liberal își dispută fotoliul de primar al comunei bihorene

Mandatul lăsat liber de f0stul edil este disputat acum de doi candidați: actualul viceprimar, Ionel Stelian Copil (PSD), profesor de meserie, și liberalul Petru Dan, antreprenor local, de profesie inginer zootehnist.

La aceste alegeri locale parțiale pot vota exclusiv bihorenii care au domiciliul sau reședința în Remetea, pe listele de alegători figurând 2.325 de persoane. Secțiile de vot sunt deschise între orele 7 și 21, iar alegătorii își pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reședință, dacă aceasta a fost stabilită cu cel puțin 6 luni înaintea datei scrutinului, respectiv anterior datei de 7 iunie 2025.

Pe lângă scrutinul din Remetea, duminică mai au loc alegeri locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și primarii din alte 11 localități din țară.

