Ministerul de Interne a anunțat că, până la ora 13:00, au apărut 18 sesizări legate de posibile nereguli la secțiile de votare. Dintre acestea, 9 s-au confirmat, 7 sunt încă în verificări, iar 2 s-au dovedit a fi false. În rest, procesul electoral a decurs fără probleme mari, a spus purtătoarea de cuvânt a MAI, Monica Dajbog.

Ce situații au fost descoperite până acum:

În comuna Lumina, Constanța, un alegător a fost amendat cu 600 de lei după ce și-a fotografiat buletinul de vot.

Într-o comună din Buzău, polițiștii verifică posibile cazuri de turism electoral, un video în care doi oameni spun că ar fi primit bani, dar și acuzații că primarul și viceprimarul ar fi încercat să influențeze votanții.

În București, mai multe persoane, inclusiv președintele unui birou electoral, au primit dosare penale pentru că au votat deși nu aveau dreptul. Unii și-au stabilit reședința în Capitală prea recent, alții aveau viza expirată.

Un bărbat cu domiciliul în Ilfov a votat în București fără o viză valabilă.

Un membru de birou electoral din Teleorman a încercat să voteze tot în Capitală, pentru că a crezut că funcția îi permite.

MAI reamintește că oamenii pot vota doar în localitatea în care au domiciliul sau reședința, iar aceasta trebuie să fie stabilită de cel puțin șase luni și să fie valabilă la data alegerilor.