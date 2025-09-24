Prima pagină » Actualitate » ALERTĂ medicală în Europa. O ciupercă mortală se răspândește în spitale din 40 de țări. Ce se știe până acum

24 sept. 2025, 11:55, Actualitate
O ciupercă periculoasă, Candidozyma auris, face ravagii în spitalele din Europa, peste 40 de țări fiind „atacate”. Cel mai recent studiu european privind sănătatea arată că această ciupercă periculoasă, rezistentă la medicamente, se răspândește rapid în spitalele de pe continent.

Cazurile și focarele sunt în creștere, unele țări înregistrând în prezent o transmitere locală continuă.

Candidozyma auris și legătura cu Japonia

Oamenii de știință au izolat pentru prima dată Candidozyma auris din urechea unui pacient japonez în anul 2009. De atunci, s-a răspândit în spitalele din peste 40 de țări, relatează The Idenpendent.

Doar în Europa au fost peste 4.000 de cazuri între 2013-2023. Dintre acestea, numai anul trecut s-au înregistrat 1300 de pacienți. Marea Britanie are o creștere de cazuri de 23% în ultimele luni.

Ciuperca provoacă de obicei doar infecții ușoare la persoanele sănătoase, dar la pacienții cu sistemul imunitar slăbit, poate fi mortală, în special atunci când pătrunde în fluxul sanguin și în organele vitale. Candidozyma auris afectează în principal pacienții grav bolnavi, răspândindu-se de la piele în fluxul sanguin și organe.

Medicii bacteriologi au observat că ciuperca se lipește de suprafețe ca o lipitoare și este aproape imposibil de eliminat cu dezinfectanții obișnuiți.

Între 30-60% dintre pacienții infectați mor, asta și fiindcă ciuperca s-a dovedit a fi rezistentă la aproape toate medicamentele.

Cum se manifestă

Oamenii pot fi purtători de Candidozyma auris fără să știe, aducând-o în spitale pe pielea lor. Testele standard o confundă cu alte ciuperci mai comune, astfel încât se răspândește în taină prin contact direct cu persoane infectate sau suprafețe contaminate.

Ciuperca produce proteine numite adezine, care o ajută să se lipească de suprafețe, făcând-o foarte greu de îndepărtat. Prosperă la temperaturile corpului uman (37-40°C) și formează biofilme – straturi groase de microbi care rezistă la curățenie. Odată ce se instalează într-un spital, devine aproape imposibil de oprit.

The Independent scrie că spitalele europene care au acționat rapid au reușit să o controleze, dar există o fereastră critică scurtă. După aceea, devine o problemă cronică care poate deveni endemică în instituțiile medicale.

