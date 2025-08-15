Prima pagină » Actualitate » Alexandra a murit, la 36 de ani, în Italia. A căzut de la 200 de metri înălțime, împreună cu colegul ei, în Masivul Castore

15 aug. 2025, 20:08, Actualitate
Alexandra Gheorghe a murit, la vârsta de 36 de ani, urmându-și pasiunea, și anume, alpinismul. S-a mutat cu familia în Italia, imediat după Revoluția din 1989, în speranța unei vieți mai bune. A terminat facultatea și și-a urmat pasiunea pentru sport, făcând parte din Federația Italiană de Atletism (FIDAL). Tânăra a murit pe munte Castore din Masivul Rosa, împreună cu partenerul ei de escaladă. Cei doi au căzut de la 200 de metri înălțime.

Alexandra Gheorghe și Marco Stagi au vrut să escaladeze Muntele Castore din masivul Monte Rosa. Au plecat joi dimineață de la refugiul Quintino Sella pentru a ajunge pe vârf și apoi a termina traversarea, coborând pe fața vestică a muntelui. Salvatorii sunt de părere că este posibil să fi fost surprinși de vreme rea, rătăcindu-se creastă și căzând pe ghețar. Alarma a fost data seara de către iubitul femeii, care a anunțat că aceasta nu s-a mai întors.

Primul survol cu elicopterul, de vineri dimineață, nu a avut succes. Polițiștii au reușit după aceea să localizeze locația, folosind ceasul GPS al uneia dintre victim: căutările s-au concentrat pe acea zonă, iar cadavrele au fost localizate rapid, potrivit Corriere del Veneto.

Alexandra era pasionată de călătorii și de natură. Pe rețelele sociale, și-a împărtășit pasiunea pentru sport și visul de a călători prin lume. Ea fusese și în Vietnam, Iordania și Islanda și a descris acele călătorii drept experiențe care i-au schimbat viața”.

Alexandra s-a mutat în Italia împreună cu familia sa în copilărie, a studiat Ingineria Informatică la Universitatea din Padova și a obținut ulterior un master la Universitatea din Udine. După absolvire, a lucrat ani de zile la Vodafone, însă timp de aproape patru ani a devenit manager de operațiuni la Gosp, o companie din Grupul Generali. Era mai mereu la Milano pentru muncă, însă se stabilise în Ponte di Brenta, unde începuse recent o relație.

Ea a fost membră a Federației Italiene de Atletism (FIDAL) și a participat la curse oficiale cu grupul Noi Generali Asd Aps

