Alexandru Bălan, spionul moldovean, acuzat de trădare, ajunge azi la Curtea de Apel București. Decizia magistraților va fi executorie

Fostul șef al serviciilor secrete din Republica Moldova ajunge azi în fața instanței Curții de Apel București, după noua ore de audieri la DIICOT. Acesta este acuzat de trădare în formă continuată, după ce ar fi divulgat informații secrete agenților KGB al Belarus, ce ar fi pus în pericol securitatea României, transmit surse Gândul.

La aceasta oră, în mai multe țări europene au loc investigații de amploare pentru prinderea spionilor din rețeaua coordonata de Moscova prin Belarus. Aceasta rețea informatori din mai multe state din Europa, avea persoane- cheie implantate în instituții care dădeau informații secrete către Rusia. Potrivit acelorași surse, Alexandru Bălan are cetățenie română din 1999.

La audierile DIICOT Bălan s-a prevalat de dreptul la tăcere. Anchetatorii dețin probe ca acesta tinea legătura cu foști subalterni ai lui din serviciul secret din Moldova care îi transmiteau informații ultrasecrete legate de siguranță statală atât Moldovei cât și a României, iar întâlnirile aveau loc la Budapesta.