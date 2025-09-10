Duba cu jandarmii care l-au adus la București pe Alexandru Bălan, IMPLICATĂ într-un accident rutier

Duba cu echipajul de jandarmi care l-a transportat de la Timișoara la București pe Alexandru Bălan, fostul adjunct SIS, acuzat de trădare și spionaj, a fost implicată într-un accident rutier pe drumul de întoarcere. Incidentul a avut loc marți seară, după ora 20:00.

Autoturismul în care se afla echipajul de jandarmi care l-a adus în Capitală pe Alexandru Bălan, acuzat că ar fi vândut informații secrete agenților KGB al Belarus, a fost implicat într-un accident rutier, marți, după ora 20:00, pe un drum din localitatea Coșava. Potrivit informațiilor, duba cu jandarmi ar fi fost lovită de un TIR.

Nicio persoană dintre cele aflate în autospeciala Jandarmeriei Timiș nu a fost rănită, însă autoturismul a fost grav avariat, transmite Observator.ro.

Accidentul a avut loc în timp ce jandarmii se întorceau spre Timișoara, după ce îl transportaseră la București pe Alexandru Bălan, fostul adjunct SIS, acuzat că ar fi vândut informații secrete agenților KGB al Belarus, ce ar putea periclita securitatea României.

Alexandru Bălan, reținut de DIICOT pentru trădare în formă continuată

Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova, a fost audiat marți dimineață de procurorii DIICOT și ulterior reținut, sub acuzația de trădare în formă continuată.

Potrivit anunțului făcut de DIICOT luni 8 septembrie, Alexandru Bălan, fost membru în conducerea Serviciului de Informații și Securitate al R.Moldova, ar fi divulgat informații secrete către KGB al Belarus, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”. Conform anchetatorilor, două întâlniri ar fi avut loc la Budapesta.

