Prima pagină » Actualitate » Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Am văzut familii distruse pentru că și-au finanțat un stil de viață fără să mai poată economisi”

Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Am văzut familii distruse pentru că și-au finanțat un stil de viață fără să mai poată economisi”

Ruxandra Radulescu
12 aug. 2025, 10:48, Video
Alexandru Chirilă la

Expertul în educație financiară Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, a discutat, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax„, cu jurnalistul Adrian Artene despre dorința oamenilor de a duce un stil de viață pe care nu și-l pot permite, o tendință devenită tot mai accentuată în ziua de azi. 

Jurnalistul Adrian Artene a adus în discuție o temă tot mai prevalentă în ziua de azi, dorința oamenilor de a deține bunuri materiale pe care nu și le pot finanța, ignorând nevoile reale precum o locuință sau un fond de economii în caz de urgență. „Dorința devine mai puternică decât realitatea financiară. Cum ne setăm limite realiste?„, a întrebat jurnalistul.

Alexandru Chirilă a precizat că este important „să ne controlăm ieșirile”, când vine vorba de noi achiziții.

„E firesc să avem dorințe. Și e firesc și e corect să vrem un nivel de trai mai bun, o mașină mai bună, o casă mai bună, mai spațioasă, într-o zonă mai bună, haine mai de calitate. La fel de firesc este să ne controlăm ieșirile și să înțeleg cât îmi este plapuma. Am văzut familii distruse pentru că și-au finanțat un stil de viață fără să mai poată economisi un leu. Au trăit zi de zi, având siguranța că mâine va fi la fel de bine.

Am văzut familii distruse din punct de vedere financiar, care au ajuns la divorțuri, pentru că din punct de vedere financiar familia aia nu respecta niște fundamente de bugetare. A uitat să economisească, a uitat de buget, de venituri și cheltuieli, a uitat de fond, de urgență și fundamental, a uitat să investească.”, a precizat Alexandru Chirilă.

„Acea substanță secretată de creierul nostru ne oferă satisfacție momentul în care achiziționăm un bun”

„Este vorba despre dopamina. Este acea substanță secretată de creierul nostru care ne oferă satisfacție momentul în care achiziționăm un bun. Ei bine, gândește-te cât departe s-au dus anumite branduri în manipularea creierului nostru, încât prin parfumurile pe care le folosesc intern în magazine activează în creierul nostru o substanță care ne atrage să ne scoată banul din buzunar.

Și, înțelegând cât de subtile sunt mecanismele de marketing și mecanismele de achiziție de bunuri, e clar că permanent suntem bombardați cu dorințe. Lucrurile astea pot fi controlate doar dacă ești conștient de ceea ce simți și ești în controlul banilor, în controlul bugetului în cele mai mici detalii.”, a mai precizat Alexandru Chirilă.

Foto: captură Mediafax

Citește și

ACTUALITATE Marian Munteanu: „Relația României cu Rep. Moldova face parte dintr-o poziționare europeană în legătură cu UCRAINA”
10:30
Marian Munteanu: „Relația României cu Rep. Moldova face parte dintr-o poziționare europeană în legătură cu UCRAINA”
EMISIUNI Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Social media a devenit o oglindă greșită despre ce ar trebui să însemne succesul”
10:30
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Social media a devenit o oglindă greșită despre ce ar trebui să însemne succesul”
VIDEO Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Tinerii trebuie să înțeleagă că trebuie să investească în bunuri care produc valoare”
10:12
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Tinerii trebuie să înțeleagă că trebuie să investească în bunuri care produc valoare”
MARIUS TUCĂ SHOW Marian Munteanu: „Divertismentul este utilizat ca instrument de PROPAGANDĂ electorală”
10:00
Marian Munteanu: „Divertismentul este utilizat ca instrument de PROPAGANDĂ electorală”
ACTUALITATE Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Oamenii își cheltuie economiile strânse într-un an pe 7 zile de vacanță.”
09:30
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Oamenii își cheltuie economiile strânse într-un an pe 7 zile de vacanță.”
FINANCIAR Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Achizițiile mari făcute fără un plan duc la greșeli fatale și la faliment personal”
09:21
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Achizițiile mari făcute fără un plan duc la greșeli fatale și la faliment personal”
Mediafax
METEO. Temperaturi neobișnuit de ridicate în primele zile ale lunii septembrie
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: Se va lansa cu 200 de milioane de lei
Click
Se spune „La mulți ani” de Sf. Maria, pe 15 august? Ce spun preoții
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Este oficial! Când începe școala în 2025! Data exactă
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Permisul suspendat 2 ani, dacă nu achiți amenda de circulație!
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Reguli noi pentru gunoi. Schimbare în toată România. Ministrul Mediului: Trebuie să avem un sistem foarte clar de gestionare
Evz.ro
Vreme de vară în septembrie. Urmează săptămâni cu temperaturi anormale
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Danciu rupe lanțul tăcerii și îl desființează public pe Dorobanțu: "Tot timpul te duceai și vorbeai". Andreea Mantea, surprinsă de cele auzite: "Stați că nu am înțeles". Cum a fost demascat concurentul din Casa Iubirii de colegul său
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Un astronom celebru avertizează că obiectul interstelar care se îndreaptă spre Pământ „ar putea veni să ne salveze sau să ne distrugă”
EXCLUSIV Liderii UE, inclusiv România, salută planul lui TRUMP pentru pace în Ucraina. Oana Țoiu, pentru Gândul: „Susținem încetarea focului pe durata negocierilor”
10:38
Liderii UE, inclusiv România, salută planul lui TRUMP pentru pace în Ucraina. Oana Țoiu, pentru Gândul: „Susținem încetarea focului pe durata negocierilor”
POLITICĂ Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile. Cseke Attila: „Trebuie să creez niște mecanisme prin care amenda să fie încasată”
10:29
Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile. Cseke Attila: „Trebuie să creez niște mecanisme prin care amenda să fie încasată”
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
10:20
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
ACTUALITATE TRAGEDIE în Austria: Copil român de 8 ani, mort într-un grav accident rutier
10:13
TRAGEDIE în Austria: Copil român de 8 ani, mort într-un grav accident rutier
ACTUALITATE Listele rușinii! Guvernul Bolojan va publica DATORIILE cetățenilor. „Nu va mai fi secret fiscal”
10:12
Listele rușinii! Guvernul Bolojan va publica DATORIILE cetățenilor. „Nu va mai fi secret fiscal”
ECONOMIE Rata inflației a EXPLODAT la 7,8% în luna iulie, față de 5,7% în iunie. Energia electrică s-a scumpit cu 63%. Fructele, cu 40% mai scumpe
10:05
Rata inflației a EXPLODAT la 7,8% în luna iulie, față de 5,7% în iunie. Energia electrică s-a scumpit cu 63%. Fructele, cu 40% mai scumpe