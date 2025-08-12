Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Am văzut familii distruse pentru că și-au finanțat un stil de viață fără să mai poată economisi”

Expertul în educație financiară Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, a discutat, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax„, cu jurnalistul Adrian Artene despre dorința oamenilor de a duce un stil de viață pe care nu și-l pot permite, o tendință devenită tot mai accentuată în ziua de azi.

Jurnalistul Adrian Artene a adus în discuție o temă tot mai prevalentă în ziua de azi, dorința oamenilor de a deține bunuri materiale pe care nu și le pot finanța, ignorând nevoile reale precum o locuință sau un fond de economii în caz de urgență. „Dorința devine mai puternică decât realitatea financiară. Cum ne setăm limite realiste?„, a întrebat jurnalistul.

Alexandru Chirilă a precizat că este important „să ne controlăm ieșirile”, când vine vorba de noi achiziții.

„E firesc să avem dorințe. Și e firesc și e corect să vrem un nivel de trai mai bun, o mașină mai bună, o casă mai bună, mai spațioasă, într-o zonă mai bună, haine mai de calitate. La fel de firesc este să ne controlăm ieșirile și să înțeleg cât îmi este plapuma. Am văzut familii distruse pentru că și-au finanțat un stil de viață fără să mai poată economisi un leu. Au trăit zi de zi, având siguranța că mâine va fi la fel de bine.

Am văzut familii distruse din punct de vedere financiar, care au ajuns la divorțuri, pentru că din punct de vedere financiar familia aia nu respecta niște fundamente de bugetare. A uitat să economisească, a uitat de buget, de venituri și cheltuieli, a uitat de fond, de urgență și fundamental, a uitat să investească.”, a precizat Alexandru Chirilă.

„Acea substanță secretată de creierul nostru ne oferă satisfacție momentul în care achiziționăm un bun”

„Este vorba despre dopamina. Este acea substanță secretată de creierul nostru care ne oferă satisfacție momentul în care achiziționăm un bun. Ei bine, gândește-te cât departe s-au dus anumite branduri în manipularea creierului nostru, încât prin parfumurile pe care le folosesc intern în magazine activează în creierul nostru o substanță care ne atrage să ne scoată banul din buzunar.

Și, înțelegând cât de subtile sunt mecanismele de marketing și mecanismele de achiziție de bunuri, e clar că permanent suntem bombardați cu dorințe. Lucrurile astea pot fi controlate doar dacă ești conștient de ceea ce simți și ești în controlul banilor, în controlul bugetului în cele mai mici detalii.”, a mai precizat Alexandru Chirilă.



Foto: captură Mediafax