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Alexandru Rogobete face apel la dialog între PSD, PNL și UDMR: „România nu mai are nevoie de orgolii politice”

Alexandru Rogobete face apel la dialog între PSD, PNL și UDMR: „România nu mai are nevoie de orgolii politice”
Alexandru Rogobete / Foto - Mediafax
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Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, face apel la maturitate politică și la refacerea unei majorități parlamentare stabile, în contextul crizei politice pe care o traversează România. Acesta susține că PSD, PNL și UDMR trebuie să lase deoparte orgoliile și să se concentreze asupra interesului național.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Alexandru Rogobete a amintit că proiectele importante de investiții și reformele au fost demarate în perioadele în care cele trei partide au reușit să colaboreze, în ciuda diferențelor ideologice și a disputelor politice.

„Am demonstrat că putem construi împreună”

„România nu mai are nevoie de orgolii politice. Are nevoie de oameni de stat!

Cele mai mari proiecte de investiții, cele mai importante reforme și cele mai ambițioase programe de dezvoltare au fost pornite atunci când PSD, PNL și UDMR au avut maturitatea să stea la aceeași masă.

Trei partide cu istorii diferite, cu ideologii diferite, uneori cu opinii profund diferite, dar care au înțeles un lucru esențial: interesul României trebuie să fie mai presus de interesul politic.

Am demonstrat că putem construi împreună. Am atras fonduri europene, am început spitale, autostrăzi și investiții strategice. Nu am fost întotdeauna de acord, dar am găsit soluții”, a transmis Alexandru Rogobete.

Sursă foto: Captură foto Facebook Alexandru Rogobete

„Oamenii sunt cei care plătesc prețul acestei instabilități”

De asemenea, fostul ministru al Sănătății a criticat cele cinci luni de confruntări politice, acuzații și instabilitate administrativă, susținând că populația este cea care suportă consecințele acestei situații. Alexandru Rogobete le cere politicienilor să lase deoparte confruntările, acuzațiile și orgoliile și să găsească soluții pentru o bună guvernare a țării.

„Astăzi, după cinci luni de confruntări politice, acuzații, orgolii și experimente administrative, România traversează o criză economică, politică și socială profundă. Iar oamenii sunt cei care plătesc prețul acestei instabilități.

Cred că a venit momentul să spunem cu toții: ajunge!

Nu trebuie să ne iubim. Nu trebuie să avem aceleași opinii. Nu trebuie nici măcar să uităm ce ne-am reproșat în ultimele luni.

Dar avem obligația să fim responsabili.

În PSD, PNL și UDMR există oameni pregătiți, echilibrați, oameni de stat care înțeleg că politica nu înseamnă doar competiție electorală, ci și capacitatea de a construi pentru generațiile care vin.

Competiția politică își are locul în alegeri. Acum nu suntem în campanie electorală. Acum trebuie să guvernăm responsabil.

Fac un apel la maturitate politică, dialog și refacerea unei majorități parlamentare stabile, capabile să ofere României direcție, predictibilitate și încredere.

Este timpul să ne privim din nou în ochi, să lăsăm orgoliile deoparte și să ne așezăm la aceeași masă.

Pentru că un lider adevărat nu este cel care câștigă fiecare ceartă, ci acela care știe să adune oamenii în jurul unei soluții.

România are nevoie de construcție, nu de dezbinare. De echilibru, nu de orgolii. De oameni de stat, nu de calcule electorale.

Eu cred în această construcție. Și cred că putem reuși din nou, împreună.

Este timpul să facem din nou bine pentru România!”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

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