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Alexandru Rogobete ironizează „cruciada” ministrei Diana Buzoianu împotriva conducerii ANM. „Ce e mai important, un sutien sau o autostradă?”

Alexandru Rogobete ironizează „cruciada” ministrei Diana Buzoianu împotriva conducerii ANM. „Ce e mai important, un sutien sau o autostradă?”
Alexandru Rogobete ironizează „cruciada” ministrei Diana Buzoianu împotriva conducerii ANM
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„Un sutien vs. un aviz de mediu pentru Autostrada Sibiu-Pitești”, a scris pe social media Alexandru Rogobete, ca răspuns la „cruciada” declanșată de Diana Buzoianu împotriva conducerii ANM. Deputatul PSD numește scandalul cumpărăturilor de lux de la ANM „noua strategie de comunicare”.

„Noua strategie de comunicare pentru a ascunde esențialul: un sutien vs. un aviz de mediu pentru Autostrada Sibiu-Pitești”, a postat pe Facebook Alexandru Rogobete.

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„Când subiectele incomode trebuie să dispară din atenția publică, scandalul devine mai important decât răspunsurile, iar spectacolul ia locul responsabilității. Între timp, întrebările care contează rămân fără răspuns. Enjoy the Silence”, a adăugat Rogobete.

Buzoianu: „Nu, nu e o glumă!”

În urma unui control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie, Diana Buzoianu a anunțat că s-au descoperit cheltuieli nejustificate. Concret, cinci carduri oficiale ale instituției au fost folosite la cumpărături de peste 450.000 de lei, constând în lenjerie intimă de lux, parfumuri, haine de firmă, cosmetice și ghivece ornamentale de câteva mii de lei bucata.

Diana Buzoianu a cerut demisia conducerii ANM

Diana Buzoianu a cerut demisia conducerii ANM

Buzoianu a transmis că s-a cerut demisia conducerii ANM și a precizat că raportul urmează a fi trimis la Parchetul General.

„Ce au în comun un sutien de lux cu preţul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poşete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălţăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux şi ghivece ornamentale de mii de lei bucata? Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, din bugetul instituţiei.

Nu, nu e o glumă. E parte din ce a descoperit corpul control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni.  5 carduri existente care au fost folosite pentru a cumpăra din bani publici lenjerie intimă de lux, produse de machiaj, haine şi poşete”, a scris Diana Buzoianu, în weekend, pe reţelele de socializare.

Pe ce se cheltuie banii publici

Mai departe, ea a prezentat și câteva dintre cheltuielile făcute în 2025 cu bani din contul ANM:

  • bluze de corp, pantaloni, şosete, colanţi, lenjerie, pijamale şi accesorii de lux în valoare totală de 85.290 lei;
  • parfumuri în valoare totală de 119.750 lei;
  • produse cosmetice în valoare totală de 11.666 lei;
  • odorizante cameră în valoare de 38.687 lei;
  • decoraţiuni şi accesorii pentru cameră/baie/bucătărie în valoare totală de 30.052 lei.

Printre cumpărăturile făcute de ANM anul trecut se regăsesc si trei ceasuri inteligente (smart watch) şi accesorii în valoare totală de 11.545 lei, dar şi două aranjamente florale în valoare totală de 9.350 lei (6.000 lei + 3.350 lei).

De asemenea, au fost achiziţionate 2 ghivece ornamentale în valoare totală de 6.381 lei.

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