Rogobete lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan. „Unul din trei tineri activi pe piața muncii este șomer”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat un nou atac la adresa premierului demis Ilie Bolojan. Politicianul social-democrat aduce în discuție nivelul șomajului în rândul tinerilor.

În același timp, Rogobete acuză Guvernul că pune accentul pe reducerea cheltuielilor fără să creeze suficiente oportunități de angajare.

„Într-un singur an, de la 22,9% la 30,8%”

„Într-un singur an! Aproape 1 din 3 tineri activi pe piața muncii este șomer! De la 22,9% la 30,8%. O creștere de 7,9 puncte procentuale, prezentată ca fiind produsă în doar 12 luni”, a scris Rogobete într-un mesaj publicat pe Facebook. El susține că tinerii care termină școala sau facultatea și nu găsesc un loc de muncă ajung să considere plecarea din România drept singura soluție.

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Referindu-se la Guvernul Bolojan, Rogobete spune că o economie nu se repară doar prin tăieri – „Iar succesul unei guvernări nu se măsoară în câte cheltuieli ai redus, ci și în câte oportunități ai creat pentru oameni”.

Potrivit fostului ministru al Sănătății, atunci când tinerii își pierd șansa la un loc de muncă, „România își pierde șansa la viitor”.

„Avem nevoie urgentă de stabilitate politică, de un guvern funcțional, de investiții, de sprijin pentru antreprenori și de politici economice care să readucă încrederea. Nu putem continua cu aceleași rețete și să așteptăm rezultate diferite”, a adăugat Rogobete.