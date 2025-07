Alimentele și băuturile pe care să NU le consumi atunci când este caniculă. „Toate acestea solicită excesiv digestia și cresc temperatura internă”

Un medic explică faptul că temperatura corpului poate crește, vara, dacă sunt consumate anumite băuturi și alimente, atunci când este caniculă. De asemenea, acestea pot solicita mai mult digestia, ceea ce ar putea să genereze disconfort. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Specialiștii în meteorologie anunță vreme caniculară în România, în următoarea perioadă. De altfel, experții trag un semnal de alarmă și explică importanța unei alimentații corespunzătoare, îndeosebi în timpul verii, când temperaturile sunt tot mai ridicate. De asemenea, pe lângă o dietă cât mai ușoară, experții avertizează oamenii că pot experimenta efecte nedorite, în cazul în care se expun îndelung la soare.

Ce să nu consumi vara, ca să nu crească temperatura corpului?

În primul rând, ar fi ideal să nu se consume băuturi alcoolice și nici mâncăruri bogate în grăsimi nesănătoase. Totodată, nu sunt recomandate către consum nici băuturile carbogazoase. Ar fi ideal să se reducă, vara, consumul de cartofi prăjiți, preparate din cărnuri care pot crea disconfort în stomac și alte produse care au multă sare sau ulei.

„Sunt de lăsat si alimentele grele, prăjite, procesate. Toate acestea solicită excesiv digestia și cresc temperatura internă”, spune dr. Alexandru Nechifor. medic specialist în medicină internă.

Ce ar trebui să consumi atunci când este caniculă?

Medicul Alexandru Nechifor – medic specialist în medicină internă – a explicat care sunt alimentele care pot fi consumate vara.

„Fructele și legumele colorate, bogate în apă, antioxidanți și minerale, sunt aliații noștri principali vara. Ne ajută să ne hidratăm, ne protejează celulele de stresul oxidativ și susțin mecanismele naturale de termoreglare ale corpului. Pepenele roșu și galben, extrem de hidratant (peste 90% apă), bogat în vitamina C, betacaroten și licopen. Castravetele, salata verde, dovlecelul, legume ușor digerabile, care rehidratează eficient. Roșii, ardei, ridichi-aduc un plus de potasiu și vitamina C, necesare în combaterea epuizării. Fructele de pădure – afine, zmeură, căpșuni – sunt bogate în antioxidanți puternici care protejează vasele de sânge”, susține dr. Alexandru Nechifor, medicul specialist în medicină internă, arată Adevarul.ro.

Hidratarea, un pas important și constant pe caniculă

Expunerea la soare trebuie să fie cât mai minimă, îndeosebi în perioadele caniculare. De asemenea, pielea trebuie să fie protejată și să nu fie expusă direct în razele soarelui. În caz contrar, ar putea apărea arsuri și iritații. La fel de importantă este și hidratarea și ar fi ideal să se consume minim 2 – 2,5 litri de apă pe zi. Chiar și în absența senzației de sete, se recomandă consumul de lichide, pentru ca organismul să se mențină hidratat. De asemenea, ar fi ideal să nu te expui direct la soare în intervalul zilnic 11:00 – 17:00. Experții explică și importanța vestimentației, menționând că ar fi ideal să fie îmbrăcate ținute deschise la culoare, cu material ușor.

Citește și:

Fructul bogat în vitamine care hidratează organismul pe timpul verii. Poate contribui la reducerea tensiunii arteriale

Ce alimente să NU consumi înainte de ora 09:00, pe stomacul gol, potrivit specialiștilor

Alimentele care mențin sănătatea CREIERULUI. Ce recomandă specialiștii

Medicul Vlad Ciurea. Peștele care ajută la dezvoltarea creierului

Sursă foto: colaj Shutterstock – caracter ilustrativ