Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: „Mi-am făcut analizele și sunt mai bune ca la 20 de ani”

Gigi Becali (67 de ani) a renunțat definitiv la un aliment și, recent, a mărturisit că rezultatele analizelor medicale „sunt mai bune ca la 20 de ani”. Latifundiarul din Pipera a renunțat la un anumit produs după ce ar fi făcut un pariu cu un prieten călugăr.

Înainte să aibă loc partida FCSB – Shkendija, Gigi Becali a vorbit, printre altele, și despre alimentația sa. Latifundiarul din Pipera a mărturisit, în cadrul emisiunii prezentate de Horia Ivanovici, că a efectuat o serie de analize medicale care au avut rezultate favorabile. El a mărturisit că are analize „mai bune ca la 20 de ani”, după ce a renunțat la un anumit aliment.

„Am fost la Techirghiol și acum vin și eu spre București. La Techirghiol a fost foarte bine, am stat mai mult în apă. (…) Mi-am făcut analizele acum 3 zile și analizele la 20 de ani nu le aveam așa. Mai era câte una înnegrită, câte una afumată, acum toate sunt perfecte”, a spus Gigi Becali într-o intervenție în emisiunea prezentată de Horia Ivanovici.

Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv

Latifundiarul din Pipera a fost întrebat de gazda emisiunii ce alimente consumă, luând în considerare rezultatele analizelor medicale. Patronul FCSB a mărturisit că nu mai consumă carne.

„Nu mai mănânc carne. Știi ce am făcut? Un călugăr, prieten la Patriarhie, mânca carne. Și i-am zis «părinte, dar nu e în regulă când călugărul mănâncă carne». Și el mânca carne. Și i-am zis: «uite, facem noi un pariu? De azi încolo nu mai mâncăm carne nici eu, nici tu». Dar eu, în gândul meu, zic: «Doamne, eu zic minciună acum, numai ca să îl fac pe el, dar eu voi mânca». Așa am zis eu. Din ziua aia, eu am făgăduit ca să-l fac pe el… Din ziua aia pun carne în gură și o scuip. Nu mai vreau să o înghit, nu mai pot să înghit carne. Cam de vreo 3 ani”, a continuat Gigi Becali.

„Nici carne, nici grăsime. Mănânc natural”, a mai spus latifundiarul din Pipera.

Sursă foto: Cancan