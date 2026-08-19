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Alina Gorghiu arată capcana întinsă lui Nicușor Dan. „Cei care spun să nu promulge legea integrității, oare vor ca el să fie suspendat?! Eu zic ca da”

Alina Gorghiu arată capcana întinsă lui Nicușor Dan. „Cei care spun să nu promulge legea integrității, oare vor ca el să fie suspendat?! Eu zic ca da”
Alina Gorghiu arată capcana întinsă lui Nicușor Dan / Sursa FOTO: Facebook Alina Gorghiu
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Alina Gorghiu trage un semnal de alarmă și arată că, de fapt, președintelui Nicușor Dan i se întinde o capcană. Șeful statului urmează să primească, spre promulgare, legea integrității, iar la televizor foarte mulți politicieni îl sfătuiesc să nu o facă.

Fără să dea nume, Gorghiu arată cu degetul spre USR, al cărui lider, Dominic Fritz, este pe cale să piardă mandatul de primar al Timișoarei.

Curtea Constituțională a adoptat amendamentul la Legea ANI care stipulează că aleșii aflați în funcție, în cazul cărora a fost constatată definitiv incompatibilitatea sau existența unui conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a noii legi, își pierd mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi.

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Gorghiu: „Hai să deschidem Constituția: Art. 77 – Promulgarea legii!”

Într-o postare pe Facebook, Alina Gorghiu arată ce capcană i se întinde, de fapt, președintelui. Dacă nu va promulga legea integrității, Nicușor Dan riscă să fie suspendat, demers pe care mulți adversari politici îl doresc.

„E amuzant să vezi tot felul de oameni politici, care stau cu frustrarea în gât la adresa lui Nicușor Dan, care spun tot felul de lucruri imbecile la TV. Cum că, de exemplu, Nicușor Dan, după ce se epuizează etapa retrimiterii sau a sesizării CCR, ar putea să nu promulge legea integrității.

Hai să deschidem Constituția: Art. 77 – Promulgarea legii

(1) Legea se trimite, spre promulgare, Preşedintelui României. Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire.

(2) Înainte de promulgare, Preşedintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii.

(3) Dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituţionalităţii ei, promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea.

La alineatul 3 vedeți răspunsul. Sigur că un președinte poate spune așa: ce e Constituția?! Ce mă interesează pe mine broșura asta?! Ce lege fundamentală, fugiți de aici, eu sunt aici din alte motive!

Acum, haide să fim serioși! Niciun președinte al României după ‘89 încoace nu a abuzat de acest articol. Ce s-ar întâmpla dacă nu ar promulga?! În secunda doi, pe bună dreptate, cineva ar spune că este o faptă gravă, deci ar începe procedura de suspendare.

Cei care spun ca Nicușor Dan ar putea să nu promulge, oare vor ca el să fie suspendat?!

Eu zic că da!”, arată Alina Gorghiu.

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