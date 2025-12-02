Zeci de oameni s-au înghesuit să strângă portocalele împrăștiate pe carosabil, după răsturnarea unui TIR în Mehedinți

Zeci de oameni s-au înghesuit să adune portocalele, căzute dintr-un TIR care transporta tone de fructe, pe o șosea din Mehedinți. Imaginile, devenite virale pe social-media, arată cum localnicii se străduiesc să culeagă cât mai multe portocale de pe carosabil.

Un TIR încărcat cu portocale s-a răsturnat, luni dimineață, pe DN 56A, în zona Dealului Stârmina. Potrivit autorităților, nu au fost raportate victime, transmite presa locală. Intervenția pentru ridicarea cabinei și a remorcii a durat câteva ore, timp în care portocalele s-au împrăștiat pe carosabil.

Ulterior, o parte din marfă a fost strânsă și depozitată pe marginea drumului, de unde zeci de persoane au venit și au luat lăzi cu fructe.

În imaginile surprinse după accident se poate observa cum zeci de persoane, „echipate” cu saci și sacoșe încearcă să strângă fructele pe marginea drumului.

FOTO/Video: TikTok