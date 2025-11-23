Amalie, „petrolista din adâncuri”. Salariul fabulos al unei norvegiene și minunata sa profesie

Amalie este inginer de proces pe o platformă petrolieră situată în largul orașului Bergen, Norvegia, și lucrează acolo de aproape trei ani. Programul este solicitant: ture de câte două săptămâni, cu schimburi care încep la 6:45 dimineața sau seara. „Nicio zi nu seamănă cu alta”, a declarat ea pentru publicația suedeză Expressen. Câștigă peste 110.000 de euro pe an și lucrează doar 250 de zile.

Norvegia este cel mai mare producător de petrol și gaze din Uniunea Europeană. Atât de mare încât bugetul Regatului este compus din veniturile aduse de exploatările de carbohidrați, pe de o parte, și restul industriilor. Culmea, nu există întreprideri private în domeniu, totul aparține statului și este „repartizat” cetățenilor, țara în care nici taximetriștii sau dentiștii nu sunt privați 100%.

Pentru Amalie Lundstad, o norvegiană de 29 de ani, această căutare s-a încheiat deja. Tânăra spune că și-a găsit meseria ideală, una care îi oferă un venit generos, suficient timp liber și șansa de a lucra într-un mediu plin de provocări — chiar dacă majoritatea oamenilor ar evita-o, notează denoffentlige.dk.

Fiecare tură începe cu predarea responsabilităților de la echipa precedentă, urmată de planificarea activităților. În calitate de coordonator de zonă, tânăra este responsabilă pentru siguranța și corecta desfășurare a operațiunilor, într-un mediu unde orice greșeală poate avea consecințe majore.

„Lucrăm întotdeauna în perechi, pentru a verifica fiecare pas”, spune ea.

Munca offshore este una plină de riscuri, iar siguranța se află mereu pe primul loc. „Pot exista situații periculoase, pentru că lucrăm cu cantități enorme de energie în conducte”, explică Amalie, subliniind importanța preciziei și a colaborării constante între colegi.

Muncă, sport și veselie

Cu toate acestea, viața pe platformă nu înseamnă doar muncă. Angajații au la dispoziție o sală de sport, un simulator de golf și chiar un simulator de vânătoare. „Ai destule lucruri de făcut atunci când nu ești la lucru”, povestește tânăra.

Deși este una dintre puținele femei de pe platformă, Amalie s-a adaptat rapid mediului dominat de bărbați. Eforturile îi sunt însă bine recompensate. Cu tot cu sporuri, câștigă anual între 900.000 și 1,3 milioane de coroane norvegiene — echivalentul a până la 830.000 de coroane daneze, adică aproximativ 110.000 de euro.

Veniturile îi permit să călătorească des, să-și urmeze pasiunile și să documenteze viața aparte de pe platformă pentru cei aproape 90.000 de urmăritori de pe Instagram.

Pentru Amalie, jobul offshore a devenit un stil de viață care combină aventura cu disciplina. Totuși, ea avertizează că nu este o meserie pentru oricine:

„Jobul este fantastic pentru cei cărora le place să călătorească și își doresc o carieră interesantă”, spune ea. Dar succesul în acest domeniu vine și cu sacrificii importante — mai ales timpul petrecut departe de familie și prieteni.

Recomandarea autorului: Solidaritatea în fața Rusiei este pusă la încercare: Norvegia nu își pune Fondul Suveran la bătaie pentru a garanta folosirea fondurilor rusești înghețate ca ajutor pentru Ucraina. Anunțul fostului șef NATO Jens Stoltenberg