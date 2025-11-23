Prima pagină » Actualitate » Amalie, „petrolista din adâncuri”. Salariul fabulos al unei norvegiene și minunata sa profesie

Amalie, „petrolista din adâncuri”. Salariul fabulos al unei norvegiene și minunata sa profesie

Rene Pârșan
23 nov. 2025, 15:46, Actualitate
Amalie,
FOTO: Amalie Lundstad/ Instagram

Amalie este inginer de proces pe o platformă petrolieră situată în largul orașului Bergen, Norvegia, și lucrează acolo de aproape trei ani. Programul este solicitant: ture de câte două săptămâni, cu schimburi care încep la 6:45 dimineața sau seara. „Nicio zi nu seamănă cu alta”, a declarat ea pentru publicația suedeză Expressen. Câștigă peste 110.000 de euro pe an și lucrează doar 250 de zile.

Norvegia este cel mai mare producător de petrol și gaze din Uniunea Europeană. Atât de mare încât bugetul Regatului este compus din veniturile aduse de exploatările de carbohidrați, pe de o parte, și restul industriilor. Culmea, nu există întreprideri private în domeniu, totul aparține statului și este „repartizat” cetățenilor, țara în care nici taximetriștii sau dentiștii nu sunt privați 100%.

Pentru Amalie Lundstad, o norvegiană de 29 de ani, această căutare s-a încheiat deja. Tânăra spune că și-a găsit meseria ideală, una care îi oferă un venit generos, suficient timp liber și șansa de a lucra într-un mediu plin de provocări — chiar dacă majoritatea oamenilor ar evita-o, notează denoffentlige.dk.

Fiecare tură începe cu predarea responsabilităților de la echipa precedentă, urmată de planificarea activităților. În calitate de coordonator de zonă, tânăra este responsabilă pentru siguranța și corecta desfășurare a operațiunilor, într-un mediu unde orice greșeală poate avea consecințe majore. 

„Lucrăm întotdeauna în perechi, pentru a verifica fiecare pas”, spune ea.

Munca offshore este una plină de riscuri, iar siguranța se află mereu pe primul loc. „Pot exista situații periculoase, pentru că lucrăm cu cantități enorme de energie în conducte”, explică Amalie, subliniind importanța preciziei și a colaborării constante între colegi.

Muncă, sport și veselie

Cu toate acestea, viața pe platformă nu înseamnă doar muncă. Angajații au la dispoziție o sală de sport, un simulator de golf și chiar un simulator de vânătoare. „Ai destule lucruri de făcut atunci când nu ești la lucru”, povestește tânăra.

Deși este una dintre puținele femei de pe platformă, Amalie s-a adaptat rapid mediului dominat de bărbați. Eforturile îi sunt însă bine recompensate. Cu tot cu sporuri, câștigă anual între 900.000 și 1,3 milioane de coroane norvegiene — echivalentul a până la 830.000 de coroane daneze, adică aproximativ 110.000 de euro.

Veniturile îi permit să călătorească des, să-și urmeze pasiunile și să documenteze viața aparte de pe platformă pentru cei aproape 90.000 de urmăritori de pe Instagram.

Pentru Amalie, jobul offshore a devenit un stil de viață care combină aventura cu disciplina. Totuși, ea avertizează că nu este o meserie pentru oricine: 

„Jobul este fantastic pentru cei cărora le place să călătorească și își doresc o carieră interesantă”, spune ea. Dar succesul în acest domeniu vine și cu sacrificii importante — mai ales timpul petrecut departe de familie și prieteni.

Recomandarea autorului: Solidaritatea în fața Rusiei este pusă la încercare: Norvegia nu își pune Fondul Suveran la bătaie pentru a garanta folosirea fondurilor rusești înghețate ca ajutor pentru Ucraina. Anunțul fostului șef NATO Jens Stoltenberg

Citește și

INEDIT Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
22:59
Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
EVENIMENT Cutremur în Vrancea. După doar două zile, un nou seism a zguduit România
18:26
Cutremur în Vrancea. După doar două zile, un nou seism a zguduit România
FOTO Imaginea virală dintr-un tramvai Imperio nou din București, de pe Linia 32. Cum a putut să intre un călător în transportul public
17:05
Imaginea virală dintr-un tramvai Imperio nou din București, de pe Linia 32. Cum a putut să intre un călător în transportul public
De când liderii USR au ajuns să fie chiar ei „penali în funcții publice”, sloganul partidului s-a schimbat peste noapte. Clotilde Armand, Vlad Voiculescu și Cătălin Drulă defilează acum cu sloganul “Fără mafii”
16:38
De când liderii USR au ajuns să fie chiar ei „penali în funcții publice”, sloganul partidului s-a schimbat peste noapte. Clotilde Armand, Vlad Voiculescu și Cătălin Drulă defilează acum cu sloganul “Fără mafii”
CONTROVERSĂ Patronii Bitdefender, cei mai generoși donatori ai lui Nicușor Dan, dau afară 150 de angajați. Măriuca și Ioan Talpeș au finanțat cu 1,5 milioane de lei candidaturile actualului președinte
16:36
Patronii Bitdefender, cei mai generoși donatori ai lui Nicușor Dan, dau afară 150 de angajați. Măriuca și Ioan Talpeș au finanțat cu 1,5 milioane de lei candidaturile actualului președinte
ȘTIINȚĂ Un nou studiu arată că părul cărunt apare când organismul distruge celulele predispuse la cancer
16:10
Un nou studiu arată că părul cărunt apare când organismul distruge celulele predispuse la cancer
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Cancan.ro
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Structura creierului se schimbă dramatic pe măsură ce îmbătrânim, arată un studiu
TEHNOLOGIE Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
23:40
Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
23:21
🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
GALERIE FOTO Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
22:40
Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
ASTRONOMIE Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
22:26
Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
ACTUALITATE Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”
22:05
Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”
FLASH NEWS Bolojan amenință: „Dacă predomină atacurile și jignirile, e greu ca după alegeri lucrurile să fie bine”
21:46
Bolojan amenință: „Dacă predomină atacurile și jignirile, e greu ca după alegeri lucrurile să fie bine”