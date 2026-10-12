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Începe săptămâna de foc pentru Luca Niculescu. Premierul desemnat vrea să depună joi programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament. Ce condiții au pus partidele la negocieri. Doar AUR are o poziție clară în acest moment

Flavius Niculescu
Începe săptămâna de foc pentru Luca Niculescu. Premierul desemnat vrea să depună joi programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament. Ce condiții au pus partidele la negocieri. Doar AUR are o poziție clară în acest moment
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Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat de președintele Nicușor Dan pentru a forma următorul Guvern cu puteri depline, a intrat pe ultima sută de metri a negocierilor cu liderii partidelor parlamentare pentru obținerea celor minimum 233 de voturi necesare care îi vor permite să șe așeze în fruntea noului Executiv. Fostul ambasador al României la Paris a declarat că intenționează să depună joi, 15 octombrie, la Parlament, programul de guvernare și lista de miniștri. Cu alte cuvinte, în ultima zi din cele 10 pe care, conform Constituției, le are la dispoziție pentru a cere oficial votul de încredere. Până în acest moment, lucrurile sunt clare doar în privința AUR, partidul condus de George Simion, care a contestat numirea lui Luca Niculescu și pe care premierul desemnat l-a exclus complet de la masa de negociere.

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Ce condiții au pus partidele parlamentare pentru a vota Guvernul condus de Luca Niculescu

Cu excepția AUR, al doilea cel mai mare partid din România după numărul deputaților și senatorilor din actuala legislatură, liderii celorlalte formațiuni politice din Parlament nu au prezentat o poziție concretă față de votul de învestitură al Guvernului Niculescu.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, în urma întâlnirii oficiale cu Luca Niculescu, care a avut loc joi, 8 octombrie, că social-democrații au simțit un „dialog constructiv” cu premierul desemnat, însă că o eventuală susținere la votul de învestitură depinde, în primul rând, de includerea propunerilor specifice pe care partidul le-a făcut pentru programul de guvernare.

În aceeași zi, fostul ambasador al României la Paris s-a întâlnit și cu reprezentanții PNL, conduși de Ilie Bolojan. La finalul întâlnirii, premierul demis a precizat că liberalii sunt dispuși să voteze Executivul condus de Luca Niculescu, însă că vor trece în opoziție, în cazul în care PSD va face parte din următorul Guvern cu puteri depline.

De asemenea, joi, 8 octombrie, premierul desemnat a avut o întâlnire și cu reprezentanții UDMR. La finalul discuțiilor, a venit o nouă confirmare de „disponibilitate” cu privire la votul noului Executiv, chiar dacă partidul condus de Kelemen Hunor exclude, la rândul său, o eventuală participare în Guvern.

Premierul desemnat Luca Niculescu | Sursa foto: Mediafax

Luca Niculescu începe o nouă rundă de negocieri cu partidele parlamentare / Social-democrații se reunesc în ședință la sediul central

În prima zi a săptămânii, Luca Niculescu are programate patru sesiuni de negocieri cu reprezentanții grupurilor parlamentare. Primii pe agenda zilei de luni, 12 octombrie, sunt cei din USR, care îl vor aștepta pe premierul desemnat la sediul partidului, de la ora 12:00. Până acum, partidul condus de Dominic Fritz a anunțat că susține scenariul alegerilor anticipate.

Ulterior, fostul ambasador se va deplasa la Palatul Parlamentului, acolo unde are programte discuții cu reprezentanții minorităților naționale, la ora 14:00, urmate de consultări cu reprezentanții PACE, la ora 16:00, respectiv cu cei ai grupului UPR, la ora 17:00.

De asemenea, în aceeași zi, de la ora 10:30, Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat se va reuni în ședință la sediul din Șoseaua Kiseleff.

Foto: Facebook/Luca Niculescu

Premierul desemnat Luca Niculescu și președintele Nicușor Dan | Sursa foto: Facebook

„Pachetul de măsuri va fi orientat spre relansarea economică” / „Vom relua discuțiile pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare

Luca Niculescu a afirmat, în repetate rânduri, că ia în calcul mai multe formule de guvernare. Este vorba fie de un Guvern tehnocrat, unul mixt, politic-tehnocrat, sau unul strict politic. Totodată, premierul desemnat a subliniat că își dorește o susținere parlamentară solidă, nu una bazată pe presupuneri.

Foto: Facebook/Luca Niculescu

Premierul desemnat Luca Niculescu | Sursa foto: Facebook

Lucrăm intens la definitivarea programului de guvernare, iar pachetul de măsuri va fi orientat spre relansarea economică, protejarea puterii de cumpărare și susținerea celor care au fost cel mai mult afectați de creșterea prețurilor și de ajustarea fiscal-bugetară.

În privința pensiilor, ne propunem să identificăm soluții pentru creșterea veniturilor, cu prioritate pentru pensionarii cu pensii mici, care resimt cel mai puternic efectele inflației și ale costului vieții. Ne dorim ca efortul de consolidare fiscală să fie însoțit de măsuri de solidaritate și sprijin pentru cei care au cea mai mare nevoie.

În ceea ce privește salarizarea, vom relua discuțiile pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare, astfel încât să construim un sistem mai echitabil și predictibil, cu un calendar de aplicare adaptat posibilităților bugetare.

Toate aceste măsuri vor fi construite prin dialog transparent cu sindicatele, patronatele și partenerii politici, având în vedere atât nevoia de a proteja veniturile românilor, cât și responsabilitatea de a continua reducerea deficitului și de a asigura stabilitatea financiară a țării”, a scris Luca Niculescu în cea mai recentă postare publicată pe pagina personală de Facebook.

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