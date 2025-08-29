Prima pagină » Actualitate » Ambasada Republicii Bangladesh mulțumește polițistului român care a sărit în ajutorul livratorului: „Sincere aprecieri”

Ruxandra Radulescu
29 aug. 2025
Ambasada Republicii Bangladesh la București a transmis vineri, 29 august, un comunicat în care transmite „sincere aprecieri” polițistului Andrei Jianu pentru intervenția sa „rapidă și decisivă” în cazul agresiunii asupra livratorului asiatic în seara de 26 august.

Ambasada Republicii Bangladesh a reacționat vineri, în urma atacului asupra livratorului asiatic, incident care a avut loc la scurt timp după ce deputatul AUR, Dan Tănasa, a îndemnat românii să nu accepte comenzi din partea angajaților străini. Agresorul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

În comentariile la postarea Ambasadei Bangladesh, un alt livrator asiatic a afirmat că și el a trecut printr-un atac similar în România.

„Ambasada Bangladesh la București transmite sinceră recunoștință președintelui României pentru declarația sa promptă și principală prin care condamnă atacul asupra unui cetățean din Bangladesh în noaptea de 26 august 2025 și pentru reafirmarea angajamentului durabil al României față de solidaritate, ospitalitate și toleranță.

Bangladesh și România împărtășesc relații bilaterale excelente, susținute de cooperarea îndelungată în educație, comerț, mobilitate de muncă și schimb cultural. Muncitorii expatriați din Bangladesh aduc contribuții valoroase societății românești și economiei, servind în același timp ca un pod vital în consolidarea legăturilor de prietenie și parteneriat dintre cele două țări.

Ambasada recunoaște cu sincere aprecieri intervenția rapidă și decisivă a unui polițist român în afara serviciului care l-a reținut pe atacator și i-a asigurat arestarea. Ambasada mulțumește, de asemenea, autorităților și oamenilor români pentru sprijinul acordat victimei din Bangladesh în acest incident recent și tuturor Bangladesh-urilor din România în general.

Ambasada sfătuiește muncitorii din Bangladesh din România să nu fie descurajați de acest incident izolat și le solicită să își continue munca cu încredere. Ambasada îi încurajează să ajungă la ambasadă fără ezitare în cazul în care au nevoie de ajutor sau sprijin.

Trăiască prietenia Bangladesh-România!”

