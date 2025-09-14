Zelenski, despre incidentul din Tulcea: „Drona a pătruns10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat 50 de minute în spaţiul aerian al NATO”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat incidentul din Tulcea, de sâmbătă, 13 septembrie, când o dronă rusească a pătruns pe teritoriul României. Liderul de la Kiev a insistat că acesta este modul în care operează Federația Rusă și a tras un semnal de alarmă cu privire la securitatea regională.

Într-o postare pe rețeaua de socializare X, Zelenski a scris că drona rusească a pătruns aproximativ 10 kilometri în spațiul aerian al României și a zburat timp de aproape 50 de minute în zona NATO.

„Rutele lor sunt întotdeauna calculate”

„Astăzi, România a ridicat avioane de luptă din cauza unei drone rusești aflate în spațiul său aerian. Conform informațiilor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc și a operat în spațiul aerian NATO timp de aproximativ 50 de minute”, a transmis președintele ucrainean pe X.

Zelenski insistă că incidentul a fost unul provocat intenționat de Moscova:

„Armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele sale și cât timp pot opera în aer. Rutele lor sunt întotdeauna calculate. Aceasta nu poate fi o coincidență, o greșeală sau inițiativa unor comandanți de nivel inferior. Este o extindere evidentă a războiului din partea Rusiei – și exact așa acționează. Pași mici la început și, în cele din urmă, pierderi mari”.

În încheierea mesajului său, Volodimir Zelenski a cerut intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei, introducerea de tarife comerciale și crearea unui sistem colectiv de apărare în Europa – „De aceea, acţiunile trebuie să fie întotdeauna preventive, bazate pe principiul că nu există ameninţări militare minore din partea celor obişnuiţi să distrugă independenţa şi vieţile altora. Rusia este obişnuită cu acest lucru şi trebuie să simtă consecinţele. Sunt necesare sancţiuni împotriva Rusiei. Sunt necesare tarife împotriva comerţului rus. Este necesară apărarea colectivă, iar Ucraina a propus partenerilor săi crearea unui astfel de sistem de protecţie”.

„Nu așteptați zeci de drone și rachete balistice înainte de a lua decizii!” – Volodimir Zelenski

Două aeronave F-16 au interceptat, sâmbătă, o dronă detectată în nordul județului Tulcea. Drona nu a survolat zone locuite de populație și nu a reprezentat un pericol pentru populație, a transmis MApN.

Două F-16, ridicate pentru a intercepta drona

Decolarea avioanelor de luptă din Baza 86 Aeriană Fetești a avut loc la ora 18:05 și s-a făcut pentru monitorizarea spațiului aerian de la granița cu Ucraina. La ora 18:12 a fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. La ora 18:23, F-16 au detectat drona în spațiul aerian românesc și au urmărit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, când aceasta a dispărut de pe radar.

„Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației. În momentul emiterii comunicatului situația este monitorizată de sistemele radar ale MApN și aeronavele aflate în aer”, a transmis MApN.

„În urmă cu puțin timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să adopte măsuri de protecție”, a in format și IGSU.

Polonia a doborât drone rusești

Miercuri dimineață, Polonia a anunțat doborârea mai multor drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian, în noaptea de marți spre miercuri, fiind astfel înregistrată o premieră de când a izbucnit războiul din Ucraina.

Au fost găsite resturi de la mai multe drone, inclusiv în provinciile Lublin și Łódź. În unele cazuri, acestea au căzut pe câmpuri și clădiri rezidențiale, provocând pagube, dar nimeni nu a fost rănit. Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile din motive de securitate.

Ulterior, autoritățile poloneze s-au reunit de urgență într-o ședință dedicată analizării acestei crize de securitate națională.

Polonia este stat membru NATO, așadar a fost încălcat și spațiul aerian al organizației militare. Totuși, la acest nivel s-a stabilit că nu a fost vorba de un atac la adresa Poloniei. În plus, chiar președintele Donald Trump a declarat public că este posibil ca dronele să fi intrat din greșeală în spațiul aerian al Alianței Nord-Atlantice.

