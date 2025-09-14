Prima pagină » Actualitate » Zelenski, despre incidentul din Tulcea: „Drona a pătruns10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat 50 de minute în spaţiul aerian al NATO”

Zelenski, despre incidentul din Tulcea: „Drona a pătruns10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat 50 de minute în spaţiul aerian al NATO”

14 sept. 2025, 07:39, Actualitate
Zelenski, despre incidentul din Tulcea: „Drona a pătruns10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat 50 de minute în spaţiul aerian al NATO”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat incidentul din Tulcea, de sâmbătă, 13 septembrie, când o dronă rusească a pătruns pe teritoriul României. Liderul de la Kiev a insistat că acesta este modul în care operează Federația Rusă și a tras un semnal de alarmă cu privire la securitatea regională.

Într-o postare pe rețeaua de socializare X, Zelenski a scris că drona rusească a pătruns aproximativ 10 kilometri în spațiul aerian al României și a zburat timp de aproape 50 de minute în zona NATO.

„Rutele lor sunt întotdeauna calculate”

„Astăzi, România a ridicat avioane de luptă din cauza unei drone rusești aflate în spațiul său aerian. Conform informațiilor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc și a operat în spațiul aerian NATO timp de aproximativ 50 de minute”, a transmis președintele ucrainean pe X.

Zelenski insistă că incidentul a fost unul provocat intenționat de Moscova:

„Armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele sale și cât timp pot opera în aer. Rutele lor sunt întotdeauna calculate. Aceasta nu poate fi o coincidență, o greșeală sau inițiativa unor comandanți de nivel inferior. Este o extindere evidentă a războiului din partea Rusiei – și exact așa acționează. Pași mici la început și, în cele din urmă, pierderi mari”.

În încheierea mesajului său, Volodimir Zelenski a cerut intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei, introducerea de tarife comerciale și crearea unui sistem colectiv de apărare în Europa – „De aceea, acţiunile trebuie să fie întotdeauna preventive, bazate pe principiul că nu există ameninţări militare minore din partea celor obişnuiţi să distrugă independenţa şi vieţile altora. Rusia este obişnuită cu acest lucru şi trebuie să simtă consecinţele. Sunt necesare sancţiuni împotriva Rusiei. Sunt necesare tarife împotriva comerţului rus. Este necesară apărarea colectivă, iar Ucraina a propus partenerilor săi crearea unui astfel de sistem de protecţie”.

„Nu așteptați zeci de drone și rachete balistice înainte de a lua decizii!” – Volodimir Zelenski

Două aeronave F-16 au interceptat, sâmbătă, o dronă detectată în nordul județului Tulcea. Drona nu a survolat zone locuite de populație și nu a reprezentat un pericol pentru populație, a transmis MApN.

Două F-16, ridicate pentru a intercepta drona

Decolarea avioanelor de luptă din Baza 86 Aeriană Fetești a avut loc la ora 18:05 și s-a făcut pentru monitorizarea spațiului aerian de la granița cu Ucraina. La ora 18:12 a fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. La ora 18:23, F-16 au detectat drona în spațiul aerian românesc și au urmărit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, când aceasta a dispărut de pe radar.

„Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației. În momentul emiterii comunicatului situația este monitorizată de sistemele radar ale MApN și aeronavele aflate în aer”, a transmis MApN.

„În urmă cu puțin timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să adopte măsuri de protecție”, a in format și IGSU.

Polonia a doborât drone rusești

Miercuri dimineață, Polonia a anunțat doborârea mai multor drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian, în noaptea de marți spre miercuri, fiind astfel înregistrată o premieră de când a izbucnit războiul din Ucraina.

Au fost găsite resturi de la mai multe drone, inclusiv în provinciile Lublin și Łódź. În unele cazuri, acestea au căzut pe câmpuri și clădiri rezidențiale, provocând pagube, dar nimeni nu a fost rănit. Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile din motive de securitate.

Ulterior, autoritățile poloneze s-au reunit de urgență într-o ședință dedicată analizării acestei crize de securitate națională.

Polonia este stat membru NATO, așadar a fost încălcat și spațiul aerian al organizației militare. Totuși, la acest nivel s-a stabilit că nu a fost vorba de un atac la adresa Poloniei. În plus, chiar președintele Donald Trump a declarat public că este posibil ca dronele să fi intrat din greșeală în spațiul aerian al Alianței Nord-Atlantice.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că o DRONĂ rusească a intrat azi în spațiul aerian românesc. Două F-16 au fost ridicate și au urmărit drona

Prima REACȚIE a lui Donald Trump la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută: „Ce-i cu Rusia?”

Detaliul straniu legat de satul Wyryki-Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o DRONĂ rusească peste o casă

Citește și

EXCLUSIV Confesiunea VIOLATORULUI nigerian care teroriza prostituatele din București. Cine era, de fapt, dezvoltatorul imobiliar care poza în bogătaș
07:00
Confesiunea VIOLATORULUI nigerian care teroriza prostituatele din București. Cine era, de fapt, dezvoltatorul imobiliar care poza în bogătaș
IMOBILIARE Cererea pentru locuinţe noi a SCĂZUT masiv, după majorarea TVA la 21%. Cum încearcă dezvoltatorii imobiliari să diminueze impactul asupra pieței
21:23
Cererea pentru locuinţe noi a SCĂZUT masiv, după majorarea TVA la 21%. Cum încearcă dezvoltatorii imobiliari să diminueze impactul asupra pieței
Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, explică de ce trebuie menținută plafonarea alimentelor de bază: „Nu este doar o măsură socială, ci una de bun-simț”
21:05
Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, explică de ce trebuie menținută plafonarea alimentelor de bază: „Nu este doar o măsură socială, ci una de bun-simț”
ACTUALITATE Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că o DRONĂ rusească a intrat azi în spațiul aerian românesc. Două F-16 au fost ridicate și au urmărit drona
20:32
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că o DRONĂ rusească a intrat azi în spațiul aerian românesc. Două F-16 au fost ridicate și au urmărit drona
ULTIMA ORĂ SURSE New York Post: Suspectul reținut pentru asasinarea lui Charlie Kirk trăia alături de un partener transgender
20:14
SURSE New York Post: Suspectul reținut pentru asasinarea lui Charlie Kirk trăia alături de un partener transgender
ULTIMA ORĂ George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen”
19:50
George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen”
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Cancan.ro
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Adevarul
„Trebuie să fim pregătiți”. Viktor Orban, acuzat că ar vrea să anexeze regiunea ucraineană Transcarpatia
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
"Mamă, curge sânge din ei". Filmul măcelului din Craiova. Bătaia ar fi pornit de la o fată promisă
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Bursele tăiate ar putea fi reintroduse în sistem. Anunțul făcut de ministrul Educației
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
Capital.ro
Codul numeric pe permisul de conducere. Șoferii trebuie să treacă acest test pentru a putea conduce
Evz.ro
Succes garantat pentru trei zodii. Află cine reușește mereu în muncă
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de nuntă: „Sunt înconjurată de forțe...”
RadioImpuls
VIDEO Scene șocante s-au petrecut astăzi pe o stradă din Craiova. Două clanuri au fost implicate într-o bătaie cu bâte, topoare și cuțite. O persoană a murit, iar alte patru au ajuns la spital. Motivul scandalului este HALUCINANT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Ziua în care România devenea „stat naţional-legionar”
SPORT România – Polonia 0-3, la CM de volei masculin! Tricolorii, prestație onorabilă în Filipine
23:07
România – Polonia 0-3, la CM de volei masculin! Tricolorii, prestație onorabilă în Filipine
POLITICĂ Dogiou îl acuză pe Grindeanu că minte în SCANDALUL plafonării. Dogioiu: Decizia a fost acceptată de PSD/ Grindeanu: nu am discutat în Coaliție
22:23
Dogiou îl acuză pe Grindeanu că minte în SCANDALUL plafonării. Dogioiu: Decizia a fost acceptată de PSD/ Grindeanu: nu am discutat în Coaliție
VIDEO IMPRESIONANT. Cum descria Charlie Kirk România și ce îl lega de țara noastră. Interviul, transmis în exclusivitate de Gândul
20:04
IMPRESIONANT. Cum descria Charlie Kirk România și ce îl lega de țara noastră. Interviul, transmis în exclusivitate de Gândul
ALERTĂ Locuitorii din Tulcea, AVERTIZAȚI printr-un mesaj RO-Alert să se protejeze de posibile obiecte căzute din cer
19:05
Locuitorii din Tulcea, AVERTIZAȚI printr-un mesaj RO-Alert să se protejeze de posibile obiecte căzute din cer
EXTERNE Asasinarea lui Charlie Kirk aduce aminte de cele mai sângeroase momente politice din istoria SUA. Atentatele care au schimbat fața Americii
18:59
Asasinarea lui Charlie Kirk aduce aminte de cele mai sângeroase momente politice din istoria SUA. Atentatele care au schimbat fața Americii
SĂNĂTATE Medicamentele GENERICE ajung pe lista de compensare, după o întârziere de până la 2 ani. Avertismentul producătorilor pentru pacienți
18:47
Medicamentele GENERICE ajung pe lista de compensare, după o întârziere de până la 2 ani. Avertismentul producătorilor pentru pacienți