Prima pagină » Actualitate » Ambasada SUA a transmis un mesaj video de Crăciun pentru români: „Suntem uniți”

Ambasada SUA a transmis un mesaj video de Crăciun pentru români: „Suntem uniți”

Bianca Dogaru
24 dec. 2025, 16:28, Actualitate

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis, pe 24 decembrie, un mesaj de Crăciun adresat românilor, în care a subliniat relația strânsă dintre SUA și România.

Reprezentanții ambasadei au arătat că SUA și România au un parteneriat solid, care continuă să se dezvolte. Acesta se bazează pe valori comune și pe interese strategice importante pentru ambele țări.

„Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim. Statele Unite și România au un parteneriat puternic și în continuă creștere bazat pe valori comune și interese strategice. Suntem uniți de valorile pe care le sărbătorim în acest sezon: pacea, familia și angajamentul pentru libertate. În timp ce prețuim momentele petrecute alături de cei dragi în perioada sărbătorilor, ne îndreptăm privirea și către noul an. Anul 2026 marchează un moment important pentru America: 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii.”

În mesaj este menționat și faptul că anul 2026 va avea o semnificație specială pentru Statele Unite, deoarece marchează 250 de ani de la fondarea țării. Mesajul a fost încheiat în limba română, cu urările „Crăciun fericit și sărbători fericite”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Mediafax
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Cancan.ro
Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată 😢
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Mediafax
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Cancan.ro
După 'jihadul' din online, vine contraatacul fostei soții: 'Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele'
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Povestea spărgătorului de nuci

Cele mai noi