Ambasada SUA a transmis un mesaj video de Crăciun pentru români: „Suntem uniți”

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis, pe 24 decembrie, un mesaj de Crăciun adresat românilor, în care a subliniat relația strânsă dintre SUA și România.

Reprezentanții ambasadei au arătat că SUA și România au un parteneriat solid, care continuă să se dezvolte. Acesta se bazează pe valori comune și pe interese strategice importante pentru ambele țări.

„Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim. Statele Unite și România au un parteneriat puternic și în continuă creștere bazat pe valori comune și interese strategice. Suntem uniți de valorile pe care le sărbătorim în acest sezon: pacea, familia și angajamentul pentru libertate. În timp ce prețuim momentele petrecute alături de cei dragi în perioada sărbătorilor, ne îndreptăm privirea și către noul an. Anul 2026 marchează un moment important pentru America: 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii.”

În mesaj este menționat și faptul că anul 2026 va avea o semnificație specială pentru Statele Unite, deoarece marchează 250 de ani de la fondarea țării. Mesajul a fost încheiat în limba română, cu urările „Crăciun fericit și sărbători fericite”.

