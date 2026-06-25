Ambasadorul României la Moscova, chemat de către ministrul rus de Externe. Ce măsuri îi vor fi comunicate după închiderea Consulatului de la Constanța

Ministerul rus de externe l-a convocat pe ambasadorul român la Moscova, Cristian Istrate, potrivit agenției de presă ruse Interfax. Totul are legătură cu închiderea Consulatului Rus de la Constanța.

„Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei l-a convocat pe ambasadorul României, căruia îi vor fi comunicate măsurile de retorsiune ca urmare a închiderii Consulatului General al Rusiei din Constanța”, potrivit unei postări pe contul de Telegram al Interfax.

Această chemare vine după ce, în urmă cu trei săptămâni, autoritățile române au închis consulatul rus de la Constanța.

Consulul Rusiei la Constanța a părăsit România, după ce a fost declarat persona non grata

Pe 1 iunie, Consulul Rusiei la Constanța, Andrey Kosilin, a părăsit România, după ce Ministerul Afacerilor Externe l-a declarat persona non grata, a închis Consulatul de la Constanța și i-a cerut acestuia să părăsească țara noastră în termen de 72 de ore.

Decizia a fost luată după ce o dronă rusească a căzut peste un bloc de locuințe din Galați.